Экспресс на РПЛ с коэффициентом 15.04: Семак натерпится от Евсеева

13 августа продолжится 4-й тур РПЛ. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 15.04 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Прогноз на матч «Динамо» — «Балтика»

«Динамо» в Кубке России выдало очередной матч-шедевр. С хоккейным счётом 4:3 бело-голубые выиграли у сильного соперника «Краснодара». Победный мяч записал в актив лучший игрок матча Арсен Захарян на 96-й. 17 ударов по воротам соперника нанесли хозяева, причём девять из них пришлись в створ. Стоит отметить, что футболисты разобрались в тактической схеме Марцела Лички и с большим энтузиазмом восприняли атакующий стиль тренера.

«Балтика» пока только осваивается в РПЛ. Команде явно не хватает глубины состава, чтобы все матчи проводить на высоком уровне. Футболисты регулярно теряют концентрацию при в позиционной обороне, чем пользуются соперники, создавая опасные моменты у ворот гостей. По итогу трёх туров у «Балтики» в активе три очка.

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Набрали форму к 4-му туру футболисты «Динамо». Особенно это касается линии нападения. 10 мячей забили они за три последние встречи. Наверняка не сбавят обороты и в матче с «Балтикой». Но и у подопечных Сергея Игнашевича есть козыри в атаке — гости в трёх официальных играх подряд не уходили с поля без забитого мяча. Рекомендуем изучить ставку на тотал больше 3.5 мяча за коэффициент 2.80.

Прогноз на матч «Зенит» — «Факел»

«Зенит» неожиданно оказался в непривычной для себя ситуации. Команда находится в стадии крупного ремонта, который затеял Семак в самом начале сезона. Без Малкома игра команды заметно изменилась. Следствием этого стал футбол плохого качества с «Ростовом» (1:1) и «Динамо» (2:3). Только в матче с «Крыльями Советов» в Кубке России хозяева продемонстрировали более или менее цельную игру, победив со счётом 1:0.

«Факел» столкнулся с трудностями на старте сезона. Команда отошла от привычного оборонительного стиля и попыталась сыграть больше в атаку. Получилось довольно уныло: нападение не работало и защита провалилась. Главный тренер Вадим Евсеев быстро провёл перезагрузку и восстановил привычный оборонительный ритм. Результат надёжной игры в защите моментально сказался — «Факел» выиграл в Москве у ЦСКА в Кубке России со счётом 2:0.

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Судя по последней встрече «Факел» возвращается к оборонительной тактике, которая помогла команде спастись от вылета в минувшем сезоне. Гости будут обороняться низким блоком и караулить ошибки соперника. Для футболистов «Зенита» пока сложно справляться с такой схемой игры. Вряд ли при подобном сценарии развития событий стоит ждать более двух забитых мячей. Рекомендуем изучить ставку на тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 2.07.

Прогноз на матч ЦСКА — «Сочи»

ЦСКА проиграл «Факелу» в Кубке России со счётом 0:2, чем шокировал болельщиков. Перед встречей все расклады были в пользу армейцев, но потрясающая самоотдача футболистов из Воронежа, помноженная на отсутствие концентрации у игроков ЦСКА, привела к болезненному поражению. Апогеем отношения подопечных Федотова к игре стал фантастический промах форварда Заболотного по пустым воротам с близкого расстояния. Наверняка тренерский штаб ЦСКА сделает соответствующие выводы и наведёт порядок.

«Сочи» проиграл в третьем матче подряд. После поражений «Краснодару» (0:2) и «Ахмату» (1:2) в РПЛ, гости уступили «Оренбургу» в Кубке России со счётом 0:2. Довольно пассивно действует оборона, а в полузащите нет лидера, который мог бы повести команду за собой. В матче с ЦСКА этот факт может стать роковым для «Сочи».

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ЦСКА находится в отличном игровом тонусе. Победить «Факел» помешал банальный недонастрой на аутсайдера. Наверняка Федотов вернёт своим подопечным чувство реальности и армейцы одержат убедительную победу. Рекомендуем изучить ставку на победу ЦСКА с форой (-1.5) за коэффициент 2.55.

Экспресс на матчи 13 августа

Ставка 1: тотал больше 3.5 мяча в матче «Динамо» — «Балтика» за 2.80.

Ставка 2: тотал меньше 2.5 мяча в матче «Зенит» — «Факел» за 2.07.

Ставка 3: победа ЦСКА над «Сочи» с форой (-1.5) за 2.55.

Общий коэффициент: 2.80 Х 2.07 Х 2.55 = 15.04.

Экспресс с коэффициентом 10.75.

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