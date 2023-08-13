«Челси» — «Ливерпуль»: Клопп проэкзаменует Почеттино

13 августа состоится матч 1-го тура АПЛ «Челси» – «Ливерпуль». Начало – в 18:30 мск. Эксперты Winline уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Ливерпуля» можно с коэффициентом 2.36. В случае если победит «Челси», сыграет коэффициент 2.85. На ничью можно сделать ставку за 3.85.

Коэффициенты букмекеров на матч 1-го тура АПЛ «Челси» — «Ливерпуль» 13 августа 2023 года

Букмекеры считают, что матч 1-го тура АПЛ «Челси» — «Ливерпуль» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.64, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.37. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.57 по линии Winline. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на сайте и в приложении Winline совершенно бесплатно! Достаточно только зарегистрироваться.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура АПЛ «Челси» — «Ливерпуль» (13.08.2023)

Прошлый сезон у «Челси» совсем не задался: новый владелец, куча трансферов, которые совсем не укладывались в какую-то систему, смена тренеров. Пришлось делать очередную перестройку, которую возглавил Маурисио Почеттино.

Летом клуб устроил большую распродажу. Команду покинули Кай Хаверц, Мэйсон Маунт, Матео Ковачич, Калиду Кулибали, Кристиан Пулишич, Рубен Лофтус-Чик, Эдуард Менди, Н'Голо Канте, Сесар Аспиликуэта и Пьер-Эмерик Обамеянг.

Были и приобретения. Атаку лондонцы укрепили Кристофером Нкунку из «Лейпцига» и Николасом Джексоном из «Вильярреала». В опорную зону приобрели Лесли Угочукву из «Ренна», а в центр защиты — Акселя Дисаси из «Монако».

У «Ливерпуля» прошлый сезон тоже оказался провальным: клуб не попал в Лигу чемпионов впервые за семь лет и впервые при Юргене Клоппе. Время перестройки настало: в клубе сменился спортивный директор, им стал Йорг Шмадтке. Кроме того, Клопп принял решение расстаться с целой группой игроков, представлявших лицо команды в последние годы. Покинули клуб Роберто Фирмино, Джеймс Милнер, Наби Кейта и Алекс Окслейд-Чемберлен.

Порезвилась на этом празднике жизни и Саудовская Аравия. Экс-капитан «красных» Джордан Хендерсон за € 14 млн перешёл в «Аль-Ахли», а Фабиньо за € 46,7 млн перебрался в «Аль-Иттихад». Главными приобретениями же стали чемпион мира Алексис Мак Аллистер и венгерский форвард Доминик Собослаи. Конечно, какое-то время уйдёт на притирку, но потенциал у новой версии состава мерсисайдцев огромный.

Любопытно, что четыре последних матча команд закончились вничью. Причём все эти ничьи были нулевыми. Но сейчас мы вправе ждать голов: всё-таки команды прилично изменились. И у тех, и у других практически новый центр поля, а у лондонского клуба перестройка и в обороне. Есть резон поставить на голы.

Предлагаем поставить на тотал больше 2 по линии Winline с коэффициентом 1.59. А вот в исход лезть не рекомендуем, даже несмотря на статистически большую вероятность ничейного исхода.

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Ставка: тотал больше 2.5 за 1.59.