«Аль-Иттифак» — «Аль-Наср». Криштиану Роналду нужен отдых

А это значит, что у команды Стивена Джеррарда будет шанс набрать очки.

14 августа состоится матч 1-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Иттифак» – «Аль-Наср». Начало игры – в 21:00 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Аль-Насра» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.68. Успех «Аль-Иттифака» оценивается в 4.45. Поставить на ничью можно за 3.98.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Иттифак» — «Аль-Наср» 14 августа 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Аль-Иттифак» – «Аль-Наср» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.15. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.43. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.10. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.65.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Иттифак» — «Аль-Наср» (14.08.2023)

Видимо, арабские шейхи посчитали эффект от подписания Криштиану Роналду положительным. После чего звёздные футболисты поехали в Саудовскую Аравию один за другим. Интерес к Про-Лиге возрос многократно.

Одной из самых интригующих встреч 1-го тура будет игра «Аль-Иттифака» и «Аль-Насра». Она пройдёт 14 августа и начнётся не ранее 21:00 мск.

«Рыцари Дехны» пригласили главным тренером Стивена Джеррарда. Также они подписали контракты с Джорданом Хендерсоном, Муссой Дембеле и Джеком Хендри.

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Может быть, на фоне остальных звёзд, которые приехали в Саудовскую Аравию, усиление «Аль-Иттифака» смотрится скромно, зато оно грамотно подобрано. Теперь у клуба есть перспективный тренер и лидеры в каждой линии.

«Аль-Наср» может похвастаться не только Роналду. За клуб выступает Андерсон Талиска, который стал её лучшим бомбардиром в прошлом сезоне. Летом также перешли Садио Мане, Алекс Теллес, Секо Фофана и Марсело Брозович.

«Аль-Наср» начнёт сезон после матчей за Кубок арабских чемпионов. «Рыцари Неджда» не проиграли ни одного матча и в итоге взяли трофей, обыграв в финале «Аль-Хиляль» в дополнительное время (2:1 д. в.). Роналду начал слабо, но затем вошёл во вкус. Криштиану забивал в каждом из пяти последних матчей, а в финале стал автором всех двух голов.

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К слову, начало турнира не было спокойным для лидера «рыцарей Неджда». В одной из стартовых встреч Роналду даже обозлился на оператора и облил его водой, чтобы перестал снимать его. Правда, после этого дела у португальца и его нового клуба пошли резко вверх.

Уровень «рыцарей Дехны» за лето ощутимо вырос. В прошлом сезоне они дважды создали немало проблем «Аль-Насру» и домашний матч с ним свели к ничьей, не помог даже Роналду. А сейчас, когда соперник будет уставшим, у «Аль-Иттифака» появится отличная возможность порадовать болельщиков.

В товарищеских матчах «Аль-Иттифак» забивал стабильно. Звёзды «Аль-Насра» тоже не отпустят команду Джеррарда без пропущенного гола, но это не поможет им выиграть. Интересной выглядит ставка на непроигрыш хозяев и обе забьют.

Роналду прокомментировал первый трофей в составе «Аль-Насра».

Высока вероятность того, что «Аль-Наср» проведёт ротацию состава, предоставив отдых основным футболистам и, в частности, португальскому форварду. В таком случае шансы на дебютную победу Джеррарда в качестве тренера «Аль-Иттифака» вырастают в несколько раз.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Иттифак» — «Аль-Наср» 14 августа 2023 года

У Стивена Джеррарда было достаточно времени, чтобы подготовить свою команду к старту сезона. «Аль-Наср» выиграл Кубок арабских чемпионов и не успел отдохнуть. Высока вероятность, что Роналду получит отдых перед 1-м туром Про-Лиги. Криштиану стал лучшим бомбардиром турнира, забив шесть мячей, но, даже если появится на поле, будет уставшим.

Ставка: «Аль-Иттифак» не проиграет и обе забьют за 3.04.

Экспресс с коэффициентом 10.75.

Прогноз на матч «Абха» — «Аль-Хиляль» с коэффициентом 4.80.

Мбаппе возобновил тренировки с основным составом «ПСЖ».

Сборная Камеруна готова сыграть с Россией, если РФС заплатит за организацию матча.

Прогноз на матч «Аль-Иттифак» — «Аль-Наср» с коэффициентом 3.35.