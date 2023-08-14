Экспресс на футбол с коэффициентом 14.58: Юран избежит критики, Бензема забьёт

Заканчивается 4-й тур РПЛ матчем в Нижнем Новгороде. Однако это не единственное событие в мире футбола, которое может порадовать болельщиков 14 августа 2023 года. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 14.58 на матчи, которые будут сыграны сегодня.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Прогноз на матч «Аль-Раед» – «Аль-Иттихад»

У хозяев не должно быть особых изменений в сравнении с прошлым сезоном, и это очень плохо. Пока соперники развиваются, «Аль-Раед» стоит на месте, поэтому есть вероятность, что в этом сезоне его может ждать борьба за выживание. Непохоже, чтобы хозяева подтянули игру в обороне, а это было их самое слабое место, которым «Аль-Иттихад» запросто может воспользоваться.

Вложение в Карима Бензема уже даёт гостям свои плоды. Да, они не совсем удачно выступили в Кубке арабских чемпионов, уступив в четвертьфинале «Аль-Хилялю», зато «Аль-Иттихад» стабильно забивает и зачастую больше одного гола. Когда все новички чемпиона адаптируются, ему будет проще, но сейчас возможны ошибки, особенно в обороне.

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«Аль-Раеду» не стоит полагаться на оборону. Она вряд ли ему поможет — рано или поздно придётся раскрываться, атаковать и рисковать. Мощные гости не упустят свой шанс и наверняка забьют не один мяч, но могут и пропустить. Наиболее интересной смотрится ставка на тотал больше 3.5 мяча за 2.25. Наверняка пару мячей забьёт Карим.

Прогноз на матч «Пари НН» – «Ахмат»

У «Пари НН» было на два дня подготовки к матчу больше, чем у «Ахмата». Это лишнее время для отдыха было весьма кстати. Нижегородцы поучаствовали в матче-триллере Кубка России со «Спартаком». Инициатива постоянно переходила из рук в руки, зрители увидели 10 мячей, один из которых не был засчитан после VAR. В итоге «Спартак» вырвал победу со счётом 5:4 благодаря двум голам после 80-й минуты.

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«Ахмат» тоже проиграл свой кубковый матч — «Балтике» (0:2), но сделал это без драмы. У команды Сергея Ташуева всего одна победа в семи последних официальных матчах. В шести из семи игр грозненцы пропускали не меньше двух голов. «Пари НН» тоже не может похвастать хорошими результатами, но если вынести за скобки матч со «Спартаком», то нижегородцы показывают более стабильную игру в обороне. Этот фактор, а также поддержка своих трибун поможет команде Сергея Юрана победить. Предлагаем ставку на победу «Пари НН» за 2.70.

Прогноз на матч «МЮ» – «Вулверхэмптон»

«Манчестер Юнайтед» провёл насыщенную предсезонную подготовку, которая началась в начале июля. За победами над «Лидсом» (2:0), «Лионом» (1:0) и «Арсеналом» (2:0) последовали поражения от «Рексема» из четвёртого дивизиона (1:3), мадридского «Реала» (0:2) и дортмундской «Боруссии» (2:3). Победа над «Лансом» (3:1) и ничья с «Атлетиком» (1:1) немного скрасили впечатление, но лишь в одной товарищеской встрече «МЮ» забил больше двух мячей.

Однако у «МЮ», в отличие от «Вулверхэмптона», сохранился костяк состава. При этом есть кадровые проблемы – много игроков в лазарете. «Вулверхэмптон» не проиграл ни одного из своих пяти товарищеских матчей. Среди результатов можно отметить победу над «Порту» (1:0) и ничью с «Селтиком» (1:1). Гости неплохо готовы к сезону.

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Также отметим низкую результативность летних матчей с участием «волков» – в трёх из пяти встреч было забито меньше трёх мячей. Примечательно, что не более двух голов было забито и в 10 из 11 последних очных матчей «МЮ» с «Вулверхэмптоном». Поставим на тотал меньше 2.5 мяча за 2.40.

Экспресс на матчи 14 августа

Ставка 1: тотал больше 3.5 мяча в матче «Аль-Раед» – «Аль-Иттихад» за 2.25.

Ставка 2: победа «Пари НН» над «Ахматом» за 2.70.

Ставка 3: тотал меньше 2.5 мяча в матче «МЮ» – «Вулверхэмптон» за 2.40.

Общий коэффициент: 2.25 Х 2.70 Х 2.40 = 14.58.

Экспресс с коэффициентом 10.75.

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