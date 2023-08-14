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«Филадельфия» — «Интер Майами», прогноз на матч Кубка Лиг 16 августа 2023 года, смотреть онлайн бесплатно, трансляция

«Филадельфия» — «Интер Майами». Лионель Месси делает Бекхэма счастливым
Александр Лунякин
«Филадельфия» — «Интер Майами»: прогноз на матч
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Аргентинец стал третьим лучшим бомбардиром в истории клуба. Каждый его штрафной может стать голевым.

16 августа состоится матч 1/2 финала Кубка Лиг «Филадельфия» — «Интер Майами». Начало игры — в 2:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных гостей: поставить на победу «цапель» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.15. Шансы «Филадельфии» оценили в 3.18. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч «Филадельфия» — «Интер Майами» 16 августа 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Филадельфия» — «Интер Майами» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.35. Если забьют «цапли», сыграет коэффициент 1.17. Гол «Филадельфии» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.30. Поставить на «обе забьют» можно за 1.50.

Анализ и прогноз на матч Кубка Лиг «Филадельфия» — «Интер Майами» (16.08.2023)

Кубок Лиг MLS + MX. 1/2 финала
16 августа 2023, среда. 02:00 МСК
Филадельфия Юнион
Филадельфия, США
Не начался
Интер Майами
Майами, США
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Подходит к концу турнир между командами МЛС и чемпионата Мексики. В 1/2 финала Кубка Лиг 16 августа всё внимание будет приковано к матчу между «Филадельфией Юнион» и «Интер Майами». Начало встречи запланировано на 2:00 мск. Сможет ли Месси дойти до первого финала за новый клуб?

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«Филадельфия» отлично провела минувший сезон, но не хватило совсем немного сил и упорства для первого в истории трофея. Команда заняла первое место в Восточной конференции, финишировала второй в общем зачёте, а в плей-офф МЛС дошла до финала. Вот только он закончился поражением Zolos от «Лос-Анджелеса» в серии 11-метровых ударов (3:4 пен.).

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Текущий розыгрыш МЛС не так удачно складывается для клуба. В своей конференции «Филадельфия Юнион» после 23 туров занимает третье место, отставая от лидера на 11 очков – весьма большая дистанция. У команды 12 побед и семь поражений, при разнице забитых и пропущенных – 39:26. Радует болельщиков только домашнее выступление клуба, который на своём поле проиграл лишь раз за 11 встреч.

Гордость «Филадельфии» — это Даниэль Газдаг. Он стал лучшим бомбардиром команды в минувшем сезоне и старается не отставать в текущем розыгрыше. В МЛС за 21 игру он забил девять голов и отдал столько же ассистов. В Кубке Лиг венгр отметился четырьмя мячами.

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«Интер Майами» гораздо хуже выступает в МЛС, занимая последнее место в турнирной таблице Восточной конференции и в общем зачёте. Однако так было до прихода звёздной тройки, выступавшей за «Барселону», но теперь всё изменится. Дэвид Бекхэм сделал невероятное и привёл команду в чувства, совершив громкие трансферы.

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Началось всё с перехода легендарного Лионеля Месси в состав «цапель», а затем в подмогу к нему были подписаны контракты с Серхио Бускетсом и Жорди Альбой. Именно трансфер аргентинца стал переломным моментом в результатах «Интер Майами». Экс-футболист «ПСЖ» дебютировал во встрече с «Крус Асулем» 1-го тура группового этапа Кубка Лиг. Его гол со штрафного на последних минутах добавленного времени стал победным (2:1). Его ещё долго не забудут.

Затем команда Бекхэма разгромила со счётом 4:0 «Атланту». Вновь виновником торжества стал Месси, оформивший дубль и ассист. Затем «цапли» обыграли «Орландо Сити» (3:1), а аргентинец стал автором ещё одного дубля. Кроме того, Лионель отдал право пробить пенальти Мартинесу – поступок редкой глубины души.

С появлением экс-футболистов «Барселоны» в составе «Интер Майами» матчи клуба стали больше похожи на триллер с неожиданной концовкой. Каждый раз происходит что-то интересное. Игра 1/8 плей-офф Кубка Лиг с «Далласом» не стала исключением. Проигрывая по ходу встречи со счётом 2:4, на 80-й минуте Лионель принялся исполнять штрафной и сделал отличную подачу, которую замкнул футболист «быков». Сравнял счёт вновь Месси, но уже пробив со штрафного. Этот гол был великолепным, и эмоций не сдерживал никто. Удивлению одноклубников аргентинца не было предела.

Затем в серии пенальти «цапли» реализовали все пять 11-метровых и вышли в следующий этап. Встреча в 1/4 финала с «Шарлотт» обещала быть непростой, но уже в первом тайме не осталось вопросов о фаворите. «Интер Майами» забил два мяча, а во второй половине матча – ещё столько же, выиграв с разгромным счётом 4:0. Месси стал автором одного из голов.

«Филадельфия» тоже заслуженно дошла до полуфинала, но с каждым разом ей становится тяжелее. Команда стартовала с побед над «Тихуаной» (3:1) и «Керетаро» (5:1) на групповом этапе. Затем первый раунд плей-офф с «Ди-Си Юнайтед» (1:0 пен.) получился непростым и закончился лишь в серии пенальти. Примечательно, что «Юнион» забили гол в основное время, но он был отменён после видеопросмотра.

В 1/8 финала Zolos играли с «Нью-Йорк Ред Буллз» и вновь смогли добыть победу только в серии 11-метровых ударов (1:1, 4:3 пен.). «Филадельфия» смотрелась на порядок мощнее и агрессивнее в атаке, она нанесла 19 ударов и пять – в створ ворот соперника, когда тот из шести ударов попал в каркас лишь раз. Однако пугает, что реализация подводит клуб.

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Не обошлось без удачи во встрече 1/4 финала плей-офф с «Керетаро». Соперник был в несколько раз хуже в атаке, а «Филадельфия» вновь прессинговала и активно шла вперёд, но смогла забить лишь один гол за более чем 100 минут. Повезло, что мексиканская команда получила в концовке удаление и Zolos всё-таки удалось забить на 111-й минуте победный мяч.

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Получится ли сыграть на одном уровне с «Интер Майами» у клуба, который почти каждую прошлую победу добывал с таким трудом? Месси забил за пять игр восемь голов. Он уже поднялся на третье место среди лучших бомбардиров «цапель», сравнявшись с Робертом Тэйлором. Вторую строчку занимает Леонардо Кампана (16 мячей), но даже это достижение покорится Лионелю.

Благодаря аргентинцу и другим экс-футболистам «Барселоны» Дэвид Бекхэм может рассчитывать на победу в матче. Да, «Фиорентина» очень много атакует, прессингует, но реализация хромает. Как раз с ней нет никаких проблем у «цапель». Каждый штрафной «Интер Майами» благодаря Месси становится опасным. Рекомендуем поставить на победу номинальных гостей за 2.15.

Прогноз и ставки на матч «Филадельфия» — «Интер Майами» 16 августа 2023 года

Лионель пришёл в «Интер Майами» и планирует с ходу выиграть Кубок Лиг. Для этого у команды есть всё. Когда проваливается оборона, а происходит это часто, выручает мощная атака во главе с Месси. Каждый штрафной может стать голевым благодаря аргентинцу. У «Филадельфии» есть проблемы с реализацией, но в атаке она агрессивна. Такой стиль подходит «цаплям». Ждём победу гостей в результативном матче.

Ставка: победа «Интер Майами» за 2.15.

Экспресс с коэффициентом 10.75.

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