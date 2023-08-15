Экспресс на футбол с коэффициентом 7.7: Жиго и Обамеянг идут к победе

15 августа продолжится квалификация Лиги чемпионов. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 7.7 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Марсель» — «Панатинаикос»

В летнее межсезонье «Марсель» покинули Луис Хавьер Суарес, Аркадиуш Милик, Сеад Колашинац, Дженгиз Ундер, Димитри Пайет и Алексис Санчес. В ответ провансальцы подписали полдюжины хороших исполнителей, в частности, к команде присоединились Исмаила Сарр, Ренан Лоди, Илиман Ндиай, Жоффрей Кондогбиа и Пьер-Эмерик Обамеянг, а также по завершении аренды были выкуплены права на Амина Арита и Руслана Малиновского.

«Панатинаикос» летом потерял двух игроков прошлогодней основы — Звонимира Шарлию и Димитриоса Курбелиса. В обратном направлении последовали Эрик Палмер-Браун, Филип Младенович, Тонни де Вильена и Филип Джуричич, также на правах аренды к команде присоединился Тин Едвай.

10 лучших прогнозов на сегодня.

«Марселю» предрекали провал из-за ухода Хорхе Сампаоли с поста тренера перед стартом прошлого сезона, однако Игор Тудор достойно справился со своими задачами, выстроив мощную контратакующую игровую модель и завершив сезон-2022/2023 в Лиге 1 на третьей строчке.

Летом хорватский специалист покинул пост главного тренера, который вскоре занял Марселино Гарсия Тораль, неплохо зарекомендовавший себя в Примере. Однако с 57-летним испанским специалистом у руля южане не впечатляют качеством игры, допуская много ошибок в обороне и отличаясь инертностью в атаке — в двух официальных матчах текущего сезона футболисты нанесли 18 ударов по воротам, но лишь пять из них пришлись в створ.

Бело-голубые обладают впечатляющим атакующим потенциалом, и присоединившийся к ним летом Пьер-Эмерик Обамеянг должен добавить креатива. В двух матчах за 109 минут он результативными действиями не отмечался, но недооценивать голевое чутье габонца не стоит. Рекомендуем ставку на победу «Марселя» с форой (-1) за 1.93.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Спарта» Прага — «Копенгаген»

Летом «Спарта» потеряла одного из лидеров атаки — Томаша Чванчару, который в прошлом сезоне забил 12 мячей и отдал три голевые передачи, летом перешёл в мёнхенгладбахскую «Боруссию». В обратном направлении проследовали Михал Шевчик, Джеймс Гомес, Ян Кухта и Велько Бирманчевич.

«Копенгаген» сумел сохранить всех ключевых игроков стартового состава, за исключением Хакон-Арнара Харальдссона. Среди новичков выделяются Биргер Мелинг, Джордан Ларссон и Мохамед Эльюнусси.

Лучшие экспрессы на сегодня.

Минувший регулярный чемпионат датской Суперлиги «Копенгаген» завершил на второй строчке, но в чемпионском плей-офф подопечные Якоба Неэструпа сумели отстоять свои турнирные амбиции и защитить чемпионский титул.

На стартовом отрезке текущего сезона «львы» демонстрируют уверенные результаты, в семи официальных матчах ни разу не проиграв — шесть побед и одна ничья, разница мячей — 19:7. Более чем в половине голов команды принял непосредственное участие Диогу Гонсалвеш. 26-летний португальский нападающий забил пять мячей и отдал пять результативных передач.

Пражская «Спарта» демонстрирует не менее впечатляющие результаты на стартовом отрезке текущего сезона — четыре победы и одна ничья при общей разнице 13:3. Однако, учитывая, что уровень чемпионата Чехии ниже и в кадровом потенциале пражане уступают сопернику (€ 43,85 млн vs € 61,30 млн), в домашней встрече будет непросто вырвать пропуск в следующий раунд Лиги чемпионов.Рекомендуем ставку на ничью или победу «Копенгагена» за 1.70.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Галатасарай» – «Олимпия»

Турецкие команды не из тех, кто будет сильно напрягаться, когда результат уже сделан. Исключения бывают только тогда, когда попадается действительно слабый соперник, как это было у «Фенербахче» и «Зимбру», но «Олимпия» достаточно крепкая, и её не получится разгромить, играя вполсилы.

Словенская команда свои лучшие шансы на забитый мяч истратила в первой игре. В Стамбуле «Олимпии» будет уже гораздо сложнее создавать моменты, тем более что оборона у «Галатасарая» довольно крепкая, и в родных стенах он пропускает мало.

Первый матч между этими командами получился результативным, но второй уже может таким не быть. Хозяева понимают, что дело уже сделано, им достаточно одного гола, чтобы записать на свой счёт очередную победу и порадовать домашних болельщиков. Атака у турок немного нестабильна, и в матче, где одним забивать уже особо не надо, а вторые вряд ли смогут это сделать, трудно ожидать обилие голов. Можно поставить на тотал меньше 2.5 мяча за 2.34.

Экспресс на матчи 15 августа

Ставка 1: победа «Марселя» в матче с «Панатинаикосом» с форой (-1) за 1.93.

Ставка 2: «Копенгаген» не проиграет «Спарте» за 1.70.

Ставка 3: ТМ 2.5 мяча в матче «Галатасарай» — «Олимпия» за 2.34.

Общий коэффициент: 1.93 Х 1.70 Х 2.34 = 7.7.

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