«Метц» — «Марсель». У Обамеянга открылось второе дыхание

Пьер-Эмерик в последнем матче оформил дубль. Кажется, во Франции ему нравится.

18 августа состоится матч 2-го тура Лиги 1 «Метц» — «Марсель». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу провансальцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.82. Успех мессинцев оценён экспертами в 4.40. Ставки на ничью принимаются тоже за 4.00.

Лучшие прогнозы на Лигу 1.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги 1 «Метц» — «Марсель» 18 августа 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Метц» — «Марсель» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.15. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.44. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.15. Поставить на «обе забьют» можно за 1.70.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура чемпионата Франции «Метц» — «Марсель» (18.08.2023)

Наконец-то большой футбол вернулся. 18 августа состоится шесть матчей 2-го тура чемпионата Франции. В одном из них на стадионе «Мунисипал Сейнт-Симфорьен» «Метц» примет «Марсель». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск. Главный судья — Жером Бризар.

По итогам прошлого сезона «Метц» занял второе место в турнирной таблице Лиги 2. Он уже не первый год находится на перепутье. Тёмно-бордовые слишком сильны для того, чтобы надолго задерживаться во втором по силе дивизионе Франции, но недостаточно хороши, чтобы закрепиться в середняках Лиги 1.

«Манчестер Сити» интересуется хавбеком «РБ Лейпциг» Ольмо.

В матче 1-го тура нового сезона «Метц» с разгромным счётом уступил «Ренну» (1:5). И это ему ещё повезло. Поражение могло быть крупным. Голкипер мессинцев Александр Укиджа совершил целых восемь сейвов. Несколько раз вратарь по-настоящему спас команду, но его стараний оказалось недостаточно.

«Ренн» нанёс 29 ударов и выиграл по владению мячом, а также гораздо чаще создавал опасные атаки. Сказалась на ходе встречи и итоговом результате банальная разница в классе. Выяснилось, что у «Метца» хуже поставлена командная игра и намного меньше ресурсов.

К слову, летом тёмно-бордовые толком не усилились. Самым дорогим их приобретением стал нападающий «Халл Сити» Бенджамин Тетте. Помимо него, «Метц» приобрёл нападающего «Серена» Симона Элизора, защитника «Бирмингема» Максима Колена и 20-летнего полузащитника «Ниццы» Жана Н'Гессана.

Митрович близок к переходу в саудовский «Аль-Хиляль».

«Марсель» гораздо сильнее «Метца». По итогам прошлого сезона он занял третье место в турнирной таблице Лиги 1. Также провансальцы добрались до 1/4 финала Кубка Франции, обыграв на предыдущей стадии «ПСЖ» (2:1). Плюс они были очень близки к выходу в плей-офф Лиги чемпионов. Всё испортил пропущенный на последней минуте гол в матче последнего тура группового этапа с «Тоттенхэмом».

Летом «Марсель» пережил глобальные изменения. Изменился как состав, так и тренерский штаб клуба. Игор Тудор был отправлен в отставку. Его должность занял обладающий довольно богатым опытом Марселино Тораль, становившийся обладателем Кубка Испании с «Валенсией» и Суперкубка с «Атлетиком» из Бильбао.

В подспорье наставник получил ряд высококлассных футболистов, в частности нападающего «Шеффилд Юнайтед» Илимана Ндиайе, форварда «Уотфорда» Исмаила Сарра и двух футболистов мадридского «Атлетико» — защитника Ренана Лоди и полузащитника Жоффрея Кондогбиа. Также присоединился к бело-голубым на правах свободного агента нападающий «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг.

Начали новый сезон обновлённые провансальцы неудачно. Они вылетели из Лиги чемпионов, обидно проиграли «Панатинаикос» (0:1 и 2:1, по пенальти 3:5) в третьем квалификационном раунде. Радует одно — в ответной встрече дублем отметился Обамеянг. Он очень быстро освоился в команде из Марселя.

После этого подопечные Марселино Тораля обыграли «Реймс» (2:1) в матче 1-го тура чемпионата Франции. Постепенно новые детали бело-голубых начинают притираться. Единственное — пока что остаётся неизвестной судьба полузащитника Руслана Малиновского, ранее выступавшего вместе с Алексеем Миранчуком за «Аталанту».

Украинца приобретали под стратегию Игора Тудора, но теперь у «Марселя» новый главный тренер, который, судя по предсезонным матчам и официальным встречам, не сильно рассчитывает на Малиновского. Так или иначе, наилучшим вариантом для ставки выглядит победа провансальцев за коэффициент 1.82.

Несмотря на то что встреча состоится в Метце, в победу бело-голубых верится гораздо больше. У них намного лучше комплектация состава и результаты на дистанции. Кроме того, в новом сезоне подопечные Тораля провели на два официальных матча больше, чем «Метц». Следовательно, к игре они подходят в лучшем тонусе.

Касорла вернулся в «Реал Овьедо» спустя 20 лет.

Также всецело на стороне провансальцев история очных встреч. Ни в одной из семи последних тёмно-бордовые не выиграли. Ничьих многовато — четыре, но все они пришлись на ту пору, когда «Метц» был на подъёме и шёл в середине турнирной таблицы. Сейчас другие времена.

Прогноз и ставки на матч Лиги 1 «Метц» — «Марсель» 18 августа 2023 года

«Метц» начал новый сезон с разгромного поражения. Встреча показала, что он во многом уступает по качеству командам Лиги 1. У тёмно-бордовых меньше резервов и хуже поставлена командная игра. Даже на выезде обновлённый «Марсель» выглядит фаворитом. Постепенно его новобранцы адаптируются и приносят пользу. История очных встреч также на стороне бело-голубых.

Ставка: победа «Марселя» за 1.82.

Экспресс с коэффициентом 10.75.

В «Барселоне» объяснили, почему не смогли подписать Неймара.

Сборная Бахрейна отказалась играть с Россией в сентябре.

Неймар похвалил Роналду после своего трансфера в «Аль-Хиляль».

«Ливерпуль» заплатит € 18 млн за полузащитника сборной Японии.