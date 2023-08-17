«Колхозка» Вячеслава Дацика или правый кросс Оли Томпсона? Всё решит один удар!

В пятницу вечером никто не будет скучать, потому что нас ожидают поединки «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Сразу три невероятных боя пройдут в Москве 18 августа 2023 года. В одном из них Вячеслав Дацик будет драться с Оли Томпсоном. Предположительно бой начнётся не ранее 23:00 мск.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Где покажут бой Дацика и Томпсона?

Смотреть все поединки «Бойцовского клуба РЕН ТВ», включая бой Дацика и Томпсона, можно на телеканале «РЕН ТВ» в прямом эфире.

Кто фаворит?

Аналитики букмекерских контор считают фаворитом Вячеслава Дацика. Ставки на его победу принимаются с коэффициентом 1.51. Шансы Оли Томпсона оценили коэффициентом 3.01. Также эксперты предлагают сделать ставку на ничью – за 12.0.

Прогноз на бой Вячеслав Дацик — Оли Томпсон

18 августа в Москве пройдёт бой между Вячеславом Дациком и Оли Томпсоном. Дацик намерен доказать, что поражение в Казахстане от Галымжана Жасланова не выбило его из колеи. В свою очередь, 43-летний Спартанец ищёт возможность хорошо заработать после завершения карьеры. Чья мотивация окажется выше?

43-летний Дацик имеет большой опыт участия в боях различных дисциплин. Он пробовал свои силы в смешанных единоборствах, кикбоксинге и тайском боксе. Но всё-таки лучше всего у Вячеслава получается боксировать.

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Рыжий Тарзан славится своим авантюризмом и с большим удовольствием ввязывается в бои с заведомо более сильными соперниками. Его не смущает возможность получить серьёзный урон, ведь Дацик рассчитывает на природные данные.

Именно поэтому он принял вызов от бойца TOP DOG Севера. Несколько дней тому назад боксёры встретились на уличном ринге, но результат поединка озадачил болельщиков Дацика. Рыжий Тарзан в очередной раз пренебрёг защитной стойкой и получил от соперника несколько болезненных ударов в лицо. Рефери оценил состояние Вячеслава неудовлетворительным и прекратил поединок.

После боя Дацик уверял, что на самом деле был готов продолжить и рефери поторопился. Но из видео становится ясно, что он «поплыл». Вячеслав после этого дал интервью, в котором отметил, что они не должны были с такой силой бить друг друга, но что-то пошло не так со стороны соперника.

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С возрастом Дацик повысил мощь ударов за счёт набранного веса, но потерял манёвренность. Быстро раздёргать соперника в стойке у бойца уже не получается. Тем не менее ему достаточно одного заряженного удара, чтобы закончить нокаутом.

Следующий козырь Рыжего Тарзана заключается в умении «читать» своего соперника. Дацик научился затягивать в угол ринга и прижимать к канатам. Хотя былой резкости уже не вернуть, но Вячеслав вполне способен пойти на короткий размен. Учитывая его умение выбрать момент удара, Спартанцу будет сложно.

Что касается физической формы Дацика, то на этот вопрос ответит только сам бой. С одной стороны, Вячеслав может провести два поединка за две недели. Однако какие-то проблемы вскрыл бой с хорошо подготовленным казахстанцем.

Оли Томпсон — крайне опасный соперник. Он находится в отличной физической форме. А про мощный удар Спартанца может при желании в деталях рассказать бывший боец UFC Алексей Олейник.

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В мае 2023 года Олейник и Томпсон встретились в клетке. В первом же раунде британец сильным и точным ударом с правой вырубил соперника, отправив в глубокий нокаут. Судя по интервью и публикациям в своём аккаунте социальной сети, Оли серьёзно относится к бою с Дациком и вёл нацеленную тренировочную работу.

На что ставить?

Каждый из бойцов обладает набором качеств и умений, которые приводят к победе. Дацик славится энергичным стартом, когда серией ударов вполне способен выиграть бой. Его ровесник Оли Томпсон — настоящий профи, обладающий грандиозным опытом поединков в UFC. Как показала встреча с Олейником, Спартанец оснащён ударной техникой и способен отправить в нокаут с одного удара. Весьма вероятно, что бой завершится досрочно в первом раунде. Вот и поставим на это за коэффициент 2.20.

Ставка: тотал меньше 1.5 раунда за 2.20.

Экспресс с коэффициентом 10.75.

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