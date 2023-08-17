«Аль-Хазм» — «Аль-Иттифак». Стивен Джеррард снова в деле

18 августа состоится матч 2-го тура Про-Лиги «Аль-Хазм» — «Аль-Иттифак». Начало игры — в 21:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Аль-Иттифака» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.72. Шансы «Аль-Хазма» оценили в 4.30. Ставки на ничью принимаются за 3.75.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч «Аль-Хазм» — «Аль-Иттифак» 18 августа 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Аль-Хазм» — «Аль-Иттифак» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.68, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.05. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.45. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.13. Поставить на «обе забьют» можно за 1.67.

Анализ и прогноз на матч Про-Лиги «Аль-Хазм» — «Аль-Иттифак» (18.08.2023)

Постепенно набирает обороты чемпионат Саудовской Аравии по футболу. Сразу четыре встречи 2-го тура Про-Лиги запланированы на 18 августа. В одной из них «Аль-Хазм» будет принимать на домашнем стадионе «Аль-Иттифак». Начало встречи – не ранее 21:00 мск.

Команда хозяев провела минувший сезон в первом дивизионе и заняла по его итогам второе место, с отставанием от «Аль-Ахли» в четыре очка. Однако по результативности подопечные Филипе Говеи были лучше победителя лиги, забив 55 мячей. Больше голов было только у «Аль-Ахдуды» — 64.

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Лучшим бомбардиром команды в прошлом розыгрыше был Ола Джон (18 мячей), но в Про-Лигу его с собой не взяли. Зато в межсезонье «Аль-Хазм» подписал контракт с Фаизом Селемани, взял в аренду бразильцев Бруно Виану и Вину. Звёздных переходов у клуба не было, по сравнению с многими другими участниками чемпионата Саудовской Аравии.

Например, с такими, как «Аль-Иттифак», которому удалось уговорить стать тренером Стивена Джеррарда. Ему в помощь были приобретены такие футболисты, как Джордан Хендерсон из «Ливерпуля», Джек Хендри из «Брюгге» и экс-нападающий «Лиона» Мусса Дембеле. Скорее всего, новых трансферов от «рыцарей Дехны» не будет.

А нужны ли они? Команда провела шесть товарищеских матчей, но начала с неудач. Четыре встречи подряд не мог выиграть «Аль-Иттифак», хотя соперники были равными. Затем клуб одержал разгромную победу со счётом 4:0 над «Работничками» и «Аль-Джазирой» — 1:0. Один из голов забил Дембеле.

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Уже в 1-м туре «рыцари Дехны» одержали победу над серьёзным соперником – «Аль-Насром» (2:1). Мане открыл счёт уже на четвёртой минуте, но Джеррард нашёл способ, как перевернуть исход встречи. Во втором тайме Робин Квайсон сравнял цифры на табло, а через шесть минут Мусса Дембеле забил гол и вывел «Аль-Иттифак» вперёд. Этот мяч оказался победным. К слову, у соперника отсутствовал Роналду.

В свою очередь, «Аль-Хазм» потерпел поражение от «Аль-Ахли» (1:3), с которым в минувшем сезоне выступал лигой ниже. Фирмино оформил хет-трик, оставив позади соперника. Однако ошибка в передаче голкипера Менди позволила Вине скрасить поражение одним забитым голом. Он получил случайный пас от вратаря «Аль-Ахли» и перебросил мяч через него.

В двух последних очных встречах «Аль-Иттифак» с разгромным счётом побеждал «Аль-Хазм» (5:2 и 3:0). Со временем «рыцари Дехны» стали только сильнее и обзавелись опытным тренером, который хорошо подготовил их к этому сезону. Победа над «Аль-Насром» не была случайной. Предлагаем поставить на «Аль-Иттифак» с форой (-1.5) за 2.70.

Интересно, что Стивен Джеррард, после того как возглавил команду Про-Лиги, рассказал, что планировал работать в Чемпионшипе, но, пока думал, все предложения отозвали. Тогда, чтобы не остаться совсем без работы, он принял решение уехать в Саудовскую Аравию и возглавил «Аль-Иттифак».

Прогноз и ставки на матч «Аль-Хазм» — «Аль-Иттифак» 18 августа 2023 года

«Аль-Хазм» только поднялся в Про-Лигу, но с первого матча испытал трудности, проиграв «Аль-Ахли». Если бы не ошибка Менди, поражение было бы разгромным. «Аль-Иттифак» ведёт к победам Стивен Джеррард. Даже без него и некоторых важных новичков «рыцари Дехны» уверенно обыгрывали соперника в очных матчах. Поэтому мы рекомендуем поставить на победу гостей с форой (-1.5).

Ставка: победа «Аль-Иттифака» с форой (-1.5) за 2.70.

Экспресс с коэффициентом 10.75.

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Прогноз на матч «Рубин» — «Крылья Советов» с коэффициентом 4.60.

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Прогноз на матч «Байер» — «РБ Лейпциг» с коэффициентом 2.48.