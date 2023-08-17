«Валенсия» — «Лас-Пальмас». Рубен Бараха не будет форсировать события

В этом матче команды будут играть на одном уровне.

18 августа состоится матч 2-го тура Ла Лиги «Валенсия» — «Лас-Пальмас». Начало — в 22:30 мск. Эксперты «Фонбет» в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: коэффициент на победу «летучих мышей» составляет 1.75, а на «Лас-Пальмас» можно поставить за 5.10. Ставки на ничью принимают за 3.50.

Лучшие прогнозы на Примеру.

Коэффициенты букмекеров на матч «Валенсия» — «Лас-Пальмас» 18 августа 2023 года

Аналитики «Фонбет» считают, что матч «Валенсия» — «Лас-Пальмас» не получится результативным: ставки на тотал больше 2.5 мяча принимаются за 2.35, а тотал меньше 2.5 мяча оценён экспертами в 1.60. Ставку на победу «летучих мышей» с точным счётом 1:0 можно сделать в «Фонбет» за 5.50, а за регистрацию букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура чемпионата Испании «Валенсия» — «Лас-Пальмас» (18.08.2023)

«Валенсия» начала сезон Ла Лиги с победы над «Севильей» со счётом 2:1. Теперь главный тренер Рубен Бараха намерен выиграть во второй встрече подряд и покончить с проблемами «летучих мышей», копившимися с прошлого сезона.

В пятницу вечером «оранжевые» примут на «Месталье» «Лас-Пальмас». Это будет первая встреча между этими командами с 2018 года.

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Бараха привёл «Валенсию» к победе над «Севильей» в 1-м туре благодаря голам Муктара Дьякаби и Хави Герры. «Летучие мыши» будут уверены в победе, но «Лас-Пальмас» должен показать весь свой уровень мастерства в матче 2-го тура.

Гости начали сезон с ничьей с «Мальоркой». Хонатан Виера забил с пенальти и открыл счёт в матче. Однако этого было недостаточно, и во второй половине игры соперник сравнял цифры на табло.

Франсиско Хавьер Гарсия Пимьента в прошлом сезоне привёл «Лас-Пальмас» к повышению со второго места Сегунды. Теперь главный тренер нацелен на то, чтобы сохранить клуб в Ла Лиге на следующий сезон. Если команда сумеет добиться результата в матче с «Валенсией», то это будет означать, что она подходит к нормальным кондициям.

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В межсезонье «летучие мыши» приобрели защитника Дженка Озкачара и полузащитника Пепелу. Оба игрока могут выйти на поле в матче с «Лас-Пальмасом».

Бараха использует схему 4-2-3-1. Пепелу и Дьякаби вышли на поле в игре с «Севильей» в качестве двух полузащитников. Уго Дуро сыграл в нападении и вряд ли потеряет это место.

Трансферы «Лас-Пальмаса» были менее заметны. Сандро Рамирес — самое громкое приобретение клуба на данный момент. Пимьента использует атакующую схему 4-3-3. Марк Кардона вышел на поле в игре с «Мальоркой» в качестве центрального нападающего.

В матче с «Валенсией» на выезде тренер может изменить состав и расстановку футболистов. Возможно, он отдаст предпочтение контратакующей тактике.

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«Валенсия» удачно начала сезон с победы над «Севильей». В Ла Лиге «оранжевые» должны добиться ещё одного хорошего результата, но это вряд ли будет победа. Вероятнее всего, команды сыграют вничью. Клубам будет выгоден такой результат. Ставки на ничью принимаются в «Фонбет» за 3.50. А всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Ставка: ничья за 3.50.

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