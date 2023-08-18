Джефф Монсон — Олег Тактаров. Александр Емельяненко как всегда ошибается

В пятницу вечером никто не будет скучать, потому что нас ожидают поединки «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Сразу три невероятных боя пройдут в Москве 18 августа 2023 года. В одном из них Олег Тактаров будет драться с Джеффом Монсоном. Предположительно бой начнётся не ранее 23:00 мск.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Где смотреть бой Монсон — Тактаров

Смотреть все поединки «Бойцовского клуба РЕН ТВ», включая бой Тактарова и Монсона, можно на телеканале «РЕН ТВ» в прямом эфире.

Коэффициенты букмекеров на бой Джефф Монсон — Олег Тактаров

Аналитики букмекерских контор считают фаворитом Олега Тактарова. Ставки на его победу принимаются с коэффициентом 1.70. Шансы Джеффа Монсона оценили коэффициентом 2.99. Также эксперты предлагают сделать ставку на ничью – за 6.50.

Прогноз на бой Джефф Монсон — Олег Тактаров

18 августа в Москве пройдёт бой между Джеффом Монсоном и Олегом Тактаровым. Легенды смешанных единоборств, имена которых хорошо знакомы не только в России, но и во всём мире, готовы продемонстрировать зрителям колоссальный бойцовский бэкграунд. Будет ли это жёсткий размен между крепкими ветеранами или звёзды прошлого согласятся на дружеский характер боя?

Джефф Монсон ведёт активный образ жизни и старается не выпадать из медиа-сферы. Он регулярно комментирует события в мире спорта, участвует в различных благотворительных программах и строит политическую карьеру.

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Не отказывает себе Монсон и в удовольствии подраться. В феврале 2022 года Джефф провёл бой с Александром Емельяненко, а в октябре того же года бросил вызов Александру Ильясову. Эпическая битва с Ильясовым должна была подвести черту под карьерой Джеффа и стать «прощальной гастролью», но реальность оказалась суровой.

В ходе схватки Ильясов применил запрещённый приём и ударил ногой в лицо Джеффа, когда тот лежал на спине. Бой был признан несостоявшимся, а россиянин американского происхождения остался недоволен таким «прощальным поклоном».

Поэтому не стала сенсацией новость о том, что Монсон выбрал нового соперника для статусного боя. Но его имя повергло в шок — великий чемпион UFC 1995 года Олег Тактаров согласился на предложение Джеффа.

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Русский Медведь заработал себе имя и вне мира единоборств. Он отличился на поприще кинобизнеса, сыграв несколько запоминающихся ролей. Отметился чемпион в популярной франшизе «Хищник», воплотив на экране образ бравого русского десантника.

Тактаров давно не одевал боевые перчатки. В апреле 2008 года Тактаров провёл бой с Марком Керрой, после чего завершил карьеру. Как оказалось, наслаждаться жизнью без единоборств Олегу сложно.

Вполне вероятно, что Тактаров хочет напомнить о себе после довольно громкого скандала. Некоторое время назад стали раздаваться голоса, сомневающиеся в праве Олега носить гордое звание «первый чемпион UFC из России». Но финальную точку поставил сам Дана Уайт. Президент UFC заявил, что если у бойца есть пояс и он победил в турнире, значит является чемпионом.

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В начале 2000-х бой между Джеффом Монсоном и Олегом Тактаровым стал бы событием года. Бойцы находились в зените славы и на пике физической формы. С тех пор много воды утекло, но ветераны не растеряли навыков и готовы показать максимум.

Свой прогноз на поединок дал Александр Емельяненко. Он резко высказался в адрес первого чемпиона UFC, отдав предпочтение Джеффу Монсону. Также Феникс добавил, что победил бы Тактарова с завязанной рукой и одним глазом. Странно слышать такие слова в адрес легендарного бойца, но от брата Фёдора подобные высказывания не в новинку.

Прогноз на бой Джефф Монсон — Олег Тактаров 18 августа 2023 года

У бойцов есть козыри, которые они будут использовать на ринге. Предполагаем, что их больше у Олега Тактарова. Его ударная техника и текущая физическая форма более располагает к схватке по правилам бокса. Бой скоротечный, всего три раунда, поэтому экономить силы Русскому Медведю нет никакого резона. Достаточно вложиться в несколько мощных ударов, чтобы победить Монсона. Вот и поставим на победу Тактарова за коэффициент 1.70.

Ставка: победа Олега Тактарова за 1.70.

Экспресс с коэффициентом 9.35.

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