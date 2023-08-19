«Аль-Хиляль» — «Аль-Фейха». Малком рад переезду Неймара

19 августа состоится матч 2-го тура Про-Лиги «Аль-Хиляль» — «Аль-Фейха». Начало игры — в 21:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Аль-Хиляля» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.16. Шансы «Аль-Фейхи» оценили в 17.0. Ставки на ничью принимаются за 6.20.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч «Аль-Хиляль» — «Аль-Фейха» 19 августа 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Аль-Хиляль» — «Аль-Фейха» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.02. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.45. Поставить на «обе забьют» можно за 2.50.

Анализ и прогноз на матч Про-Лиги «Аль-Хиляль» — «Аль-Фейха» (19.08.2023)

Чемпионат Саудовской Аравии, в котором заметно прибавилось болельщиков после межсезонья, постепенно входит во вкус. 19 августа пройдут три матча 2-го тура Про-Лиги. В одном из них «Аль-Хиляль» будет принимать на домашнем стадионе «Аль-Фейху». Начало встречи запланировано на 21:00 мск. Так ли очевиден фаворит?

«Аль-Хиляль» по своему обновлённому составу уже тянет на место лидера. Даже команды Бензема и Роналду не выглядят настолько мощными, как он. Сначала руководство заключило контракты с такими футболистами, как Рубен Невеш, Сергей Милинкович-Савич, Калиду Кулибали и Малком. Спортсмены моментально стали вносить свой вклад в игру клуба.

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В Кубке арабских чемпионов «лидеры» продемонстрировали великолепные результаты. «Аль-Хиляль» под руководством Жорже Жезуша уверенно добрался до финала турнира, в котором потерпел поражение после дополнительного времени от «Аль-Насра» (1:2 д.в.). До этого он обыграл даже «Аль-Иттихад» с Каримом Бензема в составе.

В трёх кубковых встречах Малком забил два гола и сделал один ассист. Рубен Невеш тоже выделялся, за шесть матчей отдав три результативных передачи и забив мяч. Также недавно был оформлен трансфер голкипера Яссина Боно.

На этом усиления «Аль-Хиляля» не закончились, и недавно он подписал контракт с Неймаром. Трансфер бразильца из «ПСЖ» обошёлся в € 90 млн. Шейхи предложили шикарные условия футболисту. Если верить источнику, ему разрешили жить с возлюбленной без заключения брака, что противоречит правилам страны, предоставят особняк, несколько автомобилей, а клуб будет оплачивать все его счета.

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Сам бразилец отметил, что счастлив присоединиться к этой лиге. Он также добавил, что ему будет приятно встречаться на поле с такими соперниками, как Фирмино, Бензема и Роналду. А ещё похвалил Криштиану за то, что он открыл дорогу в Саудовскую Аравию другим звёздным игрокам. Время покажет, поможет ли Неймар команде выиграть чемпионат.

«Аль-Фейха» — это команда, которая намного скромнее вела себя на трансферном рынке. Клуб приобрёл Фэшн Сакалу у «Рейнджерс». Когда-то замбиец выступал за дубль «Спартака». Также были подписаны Генри Оньекуру и Гойко Цимирот. Пока непонятно, какую пользу принесут эти футболисты. В межсезонье клуб провёл два товарищеских матча, сыграв вничью с «Сегедом» (0:0) и одержав победу над «Аль-Халиджем» со счётом 3:1.

В первой официальной встрече сезона «Аль-Фейха» обыграл «Аль-Халидж» (3:1). Сакала забил гол и отдал результативную передачу. Один из мячей забил Цимирот. Интересно, что команда продемонстрировала стопроцентную реализацию. Все три удара в створ оказались голевыми. Однако соперник был агрессивнее в атаке, чаще владел мячом и нанёс почти в два раза больше ударов в сторону ворот (16:7).

«Аль-Хиляль» тоже выиграл в 1-м туре Про-Лиги, но в основном благодаря стараниям Малкома. Экс-футболист «Зенита» оформил хет-трик, благодаря которому клуб одержал победу со счётом 3:1. Команда могла бы забить больше, ведь нанесла 26 ударов в сторону ворот, из которых восемь пришлись в створ.

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Мы предполагаем, что в этом матче будет много голов. «Аль-Фейха» демонстрирует хорошую реализацию моментов. В свою очередь, «Аль-Хиляль» много забивает благодаря трансферам межсезонья. Теперь ещё сил в атаке добавит Неймар. Интересно посмотреть, сколько на двоих будут забивать бразильцы и как будут взаимодействовать в клубе. Ставки на индивидуальный тотал «Аль-Хиляля» больше 2.5 мяча принимаются за 1.85.

Прогноз и ставки на матч «Аль-Хиляль» — «Аль-Фейха» 19 августа 2023 года

За «Аль-Хилялем» становится всё интереснее наблюдать. Команда продолжает совершать безумные трансферы. На неделе состав клуба пополнил Неймар, а Малком в 1-м туре Про-Лиги оформил хет-трик. «Аль-Фейха» тоже не подарок, ведь команда также выиграла в первом матче сезона со счётом 3:1, продемонстрировав отличную реализацию. Однако хозяева будут впереди на шаг и забьют как минимум три мяча благодаря звёздному составу.

Ставка: индивидуальный тотал «Аль-Хиляля» больше 2.5 мяча за 1.85.

Экспресс с коэффициентом 9.35.

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