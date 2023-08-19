Алджамейн Стерлинг — Шон О’Мэлли. Чемпион может идти за Волкановски?

Мастер Фанка сказал, что после этого поединка перейдёт в полулёгкую весовую категорию, в которой хочет бой с австралийцем.

В ночь на 20 августа пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 292. В главном бою вечера встретятся действующий чемпион легчайшего веса Алджамейн Стерлинг и претендент на титул Шон О’Мэлли. Бои основного карда начнутся не ранее 5:00 мск.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты и ставки на бой UFC 292 Алджамейн Стерлинг — Шон О’Мэлли

Эксперты отдают преимущество Стерлингу и предлагают поставить на него с коэффициентом 1.39. На победу О’Мэлли дают 3.05. Ставки на то, что бой закончится ничьей, принимаются с коэффициентом 50.0.

Где покажут бой Алджамейн Стерлинг — Шон О’Мэлли

Турнир UFC 292 в полном объёме покажет платформа UFC Fight Pass. Также посмотреть поединки можно на телеканале «Матч!».

Прогноз и анализ на бой UFC 292 Алджамейн Стерлинг — Шон О’Мэлли

На выходных в Бостоне пройдёт очередной номерной турнир UFC. Возможно, его кард уступает предыдущему UFC 291, но главный бой вечера точно заслуживает внимания. Четвёртая защита пояса Алджамейном Стерлингом, которая может стать последней. Американец захотел подняться в следующую весовую категорию. Он заявил, что хочет провести этот поединок, а затем пойдёт за Волкановски.

Если Мастер Фанка действительно собрался уходить, то ему нужно не просто победить Шона О’Мэлли, а сделать это уверенно, чтобы ни у кого не возникало сомнений в легитимности его чемпионства. Все мы помним, каким образом пояс достался Стерлингу. Запрещённый удар от Петра Яна с его последующей дисквалификацией.

Мераб Двалишвили: Стерлинг финиширует О’Мэлли.

Реванш тоже остался за Алджамейном. Хотелось бы увидеть трилогию, но вряд ли она состоится. За вторым поединком с Яном последовал бой с Ти Джеем Диллашоу. Отбывший дисквалификацию спортсмен утверждал, что у него была травма. Поэтому победа над ним оставляет сомнения в реальной силе Мастера Фанка.

В своём последнем бою Стерлинг встречался с экс-чемпионом Генри Сехудо, который вернулся после трёхлетнего простоя. Снова тяжёлая победа раздельным решением судей. Несмотря на три защиты титула, ни о каком доминировании Алджамейна не может быть и речи. Отчасти именно поэтому его не очень любят руководство и фанаты.

Бой с Яном действительно стал счастливым билетом для Шона О’Мэлли. Сахарок подловил экс-чемпиона на спаде формы и благодаря победе над ним дерётся за титул. А ведь бой с россиянином — это единственная громкая победа Шона в UFC. Он подходил к ней за пределами топ-10 рейтинга.

Волкановски готов подраться со Стерлингом.

Главные козыри Шона всем прекрасно известны. Он очень талантливый ударник, у которого выдающаяся антропометрия для легчайшей весовой. 11 из 16 побед Сахарка в ММА были добыты нокаутами, ещё четыре поединка дошли до решения, и только одна на старте карьеры была добыта сабмишеном.

Шон хорош в стойке, но посредственный в борьбе. В партере со Стерлингом ему делать абсолютно нечего. Если чемпион быстро подберёт ключи к Сахарку, то этот бой может стать той самой уверенной победой, которой Алджамейну так не хватает. Наверняка О’Мэлли успел поработать над защитой от тейкдаунов.

В своём последнем бою Стерлинг успешно переводил олимпийского борца Генри Сехудо. Повторить этот трюк с базовым ударником для него не составит проблем. Да, Шон очень хорошо двигается, в начальных раундах поймать его будет непросто, с дистанции он может нанести Стерлингу урон и создать проблемы, но долго это не продлится.

Можем предположить, что Алджамейн не будет рисковать и форсировать события, но ближе к середине дистанции начнёт контролировать ход встречи. В партере он способен сделать с Шоном всё что угодно и постарается не доводить поединок до решения судей. Напрашивается ставка на досрочную победу Стерлинга во второй половине боя.

Ставка: победа Алджамейна Стерлинга в 3–5-м раунде за 3.75.

Экспресс с коэффициентом 9.35.

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Менеджер Хабиба заявил, что бывший чемпион больше не тренирует.

Стерлинг сообщил о планах перейти в полулёгкий вес.