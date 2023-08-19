«Нэшвилл» — «Интер Майами». Лионель Месси идёт за трофеем

20 августа состоится финал Кубка Лиг «Нэшвилл» — «Интер Майами». Начало игры — в 4:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных гостей: поставить на победу «цапель» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.95. Шансы «музыки» оценили в 3.50. Ставки на ничью принимаются за 3.95.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч «Нэшвилл» — «Интер Майами» 20 августа 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Нэшвилл» — «Интер Майами» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.58, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.40. Если забьют «цапли», сыграет коэффициент 1.15. Гол «музыки» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.32. Поставить на «обе забьют» можно за 1.52.

Анализ и прогноз на матч Кубка Лиг «Нэшвилл» — «Интер Майами» (20.08.2023)

Заканчивается Кубок Лиг, в котором участвовали команды чемпионатов США и Мексики по футболу. 20 августа 2023 года пройдёт финальный матч, в котором «Нэшвилл» будет играть с «Интер Майами». Начало матча — не ранее 4:00 мск.

Гари Смит является главным тренером «музыки», но особого прогресса за годы в МЛС от его подопечных заметно не было. В конце 2023-го контракт с английским специалистом заканчивается, и, видимо, он рассчитывает сохранить своё место, потому что удивляет результатами в Кубке Лиг. Команда не без труда прошла групповой этап – хватило одной победы, чтобы попасть в плей-офф. Однако затем стала неудержимой.

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В 1/16 и 1/8 финала «Нэшвилл» потратил немало усилий, чтобы пройти соперников. В основное время выявить победителя не удалось и пришлось пробивать послематчевые пенальти. Благодаря стараниям голкипера и исполнителей удалось выиграть во встречах с «Цинциннати» (1:1, 5:4 по пенальти) и «Америкой» (2:2, 6:5 по пенальти).

Зато в матче с «Миннесотой» у «музыки» не возникло никаких проблем, и она одержала крупную победу со счётом 5:0. Во многом достичь такого результата удалось благодаря раннему удалению в составе соперника. Это сломало игру и общую картину. Практически сразу после того, как клуб остался в меньшинстве, подопечные Гари Смита начали забивать.

В игре полуфинала Кубка Лиг с «Монтерреем» вопросов к «Нэшвиллу» не осталось. Он победил по делу со счётом 2:0, продемонстрировав великолепную игру в атаке. Команда нанесла 13 ударов в сторону ворот, но семь из них пришлись в створ. Соперник нанёс 21 удар в сторону голкипера, но лишь три попали в каркас.

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«Интер Майами» переживал серьёзный кризис, пока в межсезонье не подписал легендарных бывших футболистов «Барселоны». Лионель Месси, Серхио Бускетс и Жорди Альба с первых матчей доказали, что внесут невероятный вклад в историю команды. «Цапли» выиграли все шесть встреч в Кубке Лиг. Эти победы также совпадают с дебютом звёздного аргентинца – он преобразил игру, забивая в каждой из этих встреч.

В частности благодаря его голу со штрафного на последних минутах «Интер Майами» обыграл «Крус Асуль» в 1-м туре группового этапа. После этого Месси оформил дубли в трёх матчах подряд, которые принесли победы. В 1/4 финала подопечные Херардо Мартино разгромили со счётом 4:0 «Шарлотту». Один из голов забил Лионель. Затем в полуфинале команда обыграла «Филадельфию» — 4:1. Вновь забил аргентинец.

Месси может выиграть первый трофей с «Интер Майами». На это ему потребуется всего семь матчей в общем за новую команду. Экс-футболист «ПСЖ» высказался по поводу выхода в финал Кубка Лиг. По его словам, команда выросла с момента прихода Херардо Мартино на пост главного тренера. Также аргентинец добавил, что футболисты очень много тренируются и заслужили победу.

Мы считаем, что результативная серия Лионеля продолжится. За шесть матчей аргентинец забил девять голов и отдал один ассист – невероятно! Ему по силам привести команду к победе в финале и выиграть первый трофей. «Нэшвилл» тоже достойный соперник, но всё-таки «цапли» вышли на совершенно другой уровень и достигли 100% взаимопонимания в составе. Предлагаем поставить на победу «Интер Майами» и гол Месси за 2.40.

Прогноз и ставки на матч «Нэшвилл» — «Интер Майами» 20 августа 2023 года

Появлению Месси в лиге рад даже генменеджер «Нэшвилла». Майкл Якобс сказал, что приезд такого футболиста поднимет уровень лиги, команды станут узнаваемыми по всему миру, и он прав. Однако обыграть команду Бекхэма у него вряд ли получится. Футболисты «Интер Майами» достигли отличного взаимопонимания, Лионель забивает в каждом матче с момента дебюта, а также вселяет уверенность в других игроков. Мы считаем, что «цапли» одержат победу, а аргентинец забьёт гол.

Ставка: победа «Интер Майами» и Месси забьёт за 2.40.

Экспресс с коэффициентом 9.35.

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