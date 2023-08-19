«Барселона» — «Кадис». Хави мотивирует Левандовского

Болельщикам не понравилась ничья в 1-м туре с «Хетафе».

20 августа состоится матч 2-го тура Примеры «Барселона» — «Кадис». Начало — в 20:30 мск. Эксперты «Фонбет» в своих прогнозах отдают преимущество каталонцам: коэффициент на сине-гранатовых составляет 1.20, а на победу «жёлтой подлодки» можно поставить за 15.0. Ставки на ничью принимают за 6.50.

Лучшие прогнозы на Примеру.

Коэффициенты букмекеров на матч «Барселона» — «Кадис» 20 августа 2023 года

Аналитики «Фонбет» считают, что матч «Барселона» — «Кадис» получится результативным: ставки на тотал больше 2.5 мяча принимаются за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча оценён экспертами в 2.35. Ставку на победу каталонцев с точным счётом 2:0 можно сделать в «Фонбет» за 6.00, а за регистрацию букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура Примеры «Барселона» — «Кадис» (20.08.2023)

В 1-м туре Ла Лиги «Барселона» сыграла с «Хетафе» вничью со счётом 0:0. Каталонцы были разочарованы своим выступлением и работой арбитров. Во встрече 20 августа с «Кадисом» подопечным Хави важно одержать победу.

В 1-м туре «жёлтая подлодка» обыграла «Алавес» со счётом 1:0. Для победы «Кадису» хватило быстрого гола, который был забит уже на седьмой минуте.

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Испортить настроение клубу могло только удаление Гонсало Эскаланте почти под концовку встречи. Он не примет участия в матче с «Барселоной».

Игра между каталонцами и «жёлтой подлодкой» пройдёт на временном стадионе «Олимпик Льюис Компанис». На «Камп Ноу» ведётся реконструкция – по планам она продлится до 2026 года.

В прошлом сезоне «Барселона» дважды обыграла «Кадис» в чемпионате Испании с общим счётом 6:0. Дома сине-гранатовые победили со счётом 4:0, а в гостях одержали победу — 2:0. Два из шести голов «Барселоны» забил нападающий Роберт Левандовски.

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До начала сезона каталонцы успели зарегистрировать Илкая Гюндогана и Ориоля Ромеу. Иньиго Мартинес всё ещё залечивает травму. Рафинья был дисквалифицирован.

Тренер «Кадиса» останется без защитника Виктора Чуста — травма бедра. Нападающие Серхи Гвардиола и Брайан Окампо тоже выбыли из состава. В центре поля будет не хватать полузащитника Гонсало Эскаланте. Аргентинец был приобретён в межсезонье у «Лацио».

Хави использовал схему с двумя нападающими Френки де Йонгом и Ромеу. Гюндоган использовался на левом фланге. Поскольку «Барселона» не смогла забить «Хетафе», тренер может внести изменения в стартовый состав.

Каталонцы должны одержать победу над «Кадисом», пусть и будет тяжело. Левандовски может забить в своём третьем очном матче с «жёлтой подлодкой» в Ла Лиге и принести команде победу. Предлагаем поставить на то, что «Барселона» выиграет, а тотал будет меньше 2.5 мяча за 3.50 по линии «Фонбет». А всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа «Барселоны» и тотал меньше 2.5 мяча за 3.50.

Экспресс с коэффициентом 15.92.

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