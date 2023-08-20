«Торпедо» — «Нефтехимик». 99-летие нужно отметить подобающе

В такой день автозаводцам нельзя подвести родных болельщиков.

21 августа состоится матч 6-го тура Первой лиги «Торпедо» — «Нефтехимик». Начало игры — в 19:24 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 1.95. Успех нижнекамцев оценён экспертами в 4.20. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Первой лиги «Торпедо» — «Нефтехимик» 21 августа 2023 года

Букмекеры считают, что матч Первой лиги «Торпедо» — «Нефтехимик» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.74. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.53. Поставить на «обе забьют» можно за 1.94.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура Первой лиги «Торпедо» — «Нефтехимик» (21.08.2023)

Всё стремительнее набирает обороты новый сезон Российской Премьер-Лиги. Также немало интересных матчей в Первой лиге. 21 августа запланирована встреча, которая закроет программу 6-го тура. Московское «Торпедо» примет нижнекамский «Нефтехимик». Начало игры — в 19:24 мск.

В пяти матчах этого сезона Первой лиги «Торпедо» победило только махачкалинское «Динамо» (2:0) и «Химки» (2:1). Также оно сыграло вничью с «Черноморцем» (1:1). Уступило «Соколу» (0:1) и «Алании» (0:2). Таким образом, закрепилось в середине турнирной таблицы.

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Многие ожидали от автозаводцев более уверенного старта в новом сезоне. Летом они весьма неплохо укрепили состав, подписав ряд футболистов из РПЛ, в частности нападающего «Ростова» Дмитрия Полоза, форварда «Факела» Георгия Гонгадзе и полузащитника «Динамо» Владимира Москвичёва.

Однако у новичков возникли проблемы с освоением в команде. Вероятнее всего, это случилось из-за отсутствия доверия со стороны Жозепа Клотета. Он выделял игрокам совсем мало времени. Полоз, например, в последних трёх матчах провёл на поле всего 75 минут. Результативными действиями не отметился.

К испанскому специалисту накопилось немало вопросов. Его замысел, касаемый улучшения атакующей игры автозаводцев, по-прежнему не работает. В пяти матчах красно-чёрные забили только пять мячей и столько же пропустили. И это при том, что три из пяти игр проходили на стадионе «Лужники» в Москве.

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Благо для «Торпедо», «Нефтехимик» начал сезон ещё хуже. В пяти встречах Первой лиги он победил только «Волгарь» (2:1), а также сыграл вничью с «Черноморцем» (1:1). Уступили нижнекамцы сначала «Алании» (0:1), а затем «Химкам» (0:1) и «Енисею» (0:2).

Таким образом, подопечные Кирилла Новикова расположились в нижней части турнирной таблицы — в зоне вылета. Сколько у тренера уйдёт времени на то, чтобы вытащить команду из чёрной полосы, сказать трудно. Хорошо она смотрелась только во встречах с «Волгарём» и «Химками».

Во всех остальных случаях команда из Нижнекамска проиграла соперникам по количеству нанесённых ударов, в частности в створ, создала меньше опасных атак и закономерно потеряла очки. Негативно отразилось на ней довольно большое обновление состава в межсезонье.

Многие ведущие футболисты покинули «Нефтехимик». На смену им пришла перспективная молодёжь, которую Новикову предстоит адаптировать к своей стратегии и отладить сыгранность. Поставить на победу «Торпедо» в предстоящем матче можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.95.

И всё же, в победу автозаводцев верится больше. Лишь в одной из семи последних официальных очных встреч нижнекамцам удалось выиграть. Также было три ничьих. В этот раз чёрно-белые просто обязаны порадовать своих поклонников победой, ведь игра с «Нефтехимиком» приурочена к знаменательному событию.

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Суть в том, что 17 августа «Торпедо» отметило свой 99-й день рождения. В честь этого время матча с нижнекамским клубом было перенесено на 19:24 — дату, когда был основан клуб. Думается, футболисты автозаводцев сыграют с особым воодушевлением и приложат все силы для того, чтобы добыть хороший результат.

Прогноз и ставки на матч Первой лиги «Торпедо» — «Нефтехимик» 21 августа 2023 года

У «Торпедо» чуть лучше комплектация состава и результаты выступлений в новом сезоне. Также у автозаводцев есть дополнительная мотивация в виде знаменательного события, в которое нельзя разочаровывать своих поклонников. Кроме того, история очных встреч не на стороне «Нефтехимика». Плюс матч состоится в Москве. Скорее всего, чёрно-белые выиграют.

Ставка: победа «Торпедо» за коэффициент 1.95.

Экспресс с коэффициентом 15.92.

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