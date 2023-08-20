«Кристал Пэлас» — «Арсенал». Артете рано думать о титуле

21 августа состоится матч 2-го тура АПЛ «Кристал Пэлас» – «Арсенал». Начало – в 22:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «канониров» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.59. Успех «орлов» оценивается аналитиками коэффициентом 5.60. Поставить на ничью предлагают за 4.10.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Кристал Пэлас» — «Арсенал» 21 августа 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Кристал Пэлас» – «Арсенал» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.93, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.95. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.66. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.14. Поставить на «обе забьют» можно за 1.93.

Анализ и прогноз на матч АПЛ «Кристал Пэлас» — «Арсенал» (21.08.2023)

В понедельник завершается программа 2-го тура чемпионата Англии по футболу. Состоится всего один матч – в Лондоне «Кристал Пэлас» Роя Ходжсона примет «Арсенал» Микеля Артеты. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

«Кристал Пэлас» остался в АПЛ после не самого удачного сезона. В марте команду возглавил опытнейший Рой Ходжсон, который хоть и не сразу, но смог наладить игру. С апреля у «стекольщиков» в чемпионате было лишь два поражения в 10 матчах. В итоге удалось обойти в последнем туре по очкам даже «Челси», что на тот момент нельзя было назвать сенсацией.

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Относительно неплохо «Кристал Пэлас» стартовал и в этом сезоне – в 1-м туре обыграл «Шеффилд Юнайтед» (1:0). Да, можно сказать, что забит всего один гол в ворота новичка элиты, но счёт не отображает уровень игры. Хозяева могли забивать на выезде вдвое больше, но не реализовали ряд моментов. Впрочем, в дерби с «Арсеналом» мотивация будет гораздо серьёзнее, и команда Ходжсона постарается действовать эффективнее.

Летом «орлы» толком не укрепили состав, ведь ушедших игроков гораздо больше. Тем не менее клубу удалось сохранить большинство лидеров, и борьба за место в середине турнирной таблицы продолжится. Важно, что на старте сезона у «Кристал Пэлас» практически нет потерь, а календарь ближайших матчей позволяет верить, что удастся закрепиться хотя бы в десятке.

На своём поле хозяева выступают мощно – в 10 последних матчах АПЛ лишь одно поражение. Проиграл клуб «Манчестер Сити», который забил только один гол. Более того, на этом отрезке «Кристал Пэлас» всего в одной игре пропустил больше мяча, но сыграл «на ноль» в том числе с «Ливерпулем» и «Ньюкаслом». В обороне команда стала гораздо надёжнее с новым тренером.

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С «Кристал Пэлас» в гостях в последние годы «Арсенал» играет с переменным успехом. Одержать хотя бы две победы подряд не удаётся давно – в пяти последних матчах АПЛ «канониры» три раза теряли очки. Пусть статистически они и доминировали почти в каждом компоненте, особенно в атаке – забивали чуть менее двух голов в среднем.

Новый сезон «Арсенал» начал хорошо – в Суперкубке Англии в серии пенальти обыграл «Манчестер Сити», взяв своеобразный реванш за упущенный титул в чемпионате. Микель Артета выиграл свой третий трофей в карьере главного тренера. В первой встрече в чемпионате обыграл «Ноттингем Форест» (2:1), и в ближайших турах до сентября «канониры» претендуют на 100% результат по очкам.

И всё же пока игра лондонцев далека от идеала. Главным образом это касается качества в обороне. В 12 последних матчах чемпионата не пропустить удалось только от «Вулверхэмптона» и «Ньюкасла». Победа над «сороками» в мае так и вовсе стала единственной на выезде за пять игр.

Добавляет проблем и кадровая ситуация. Во втором матче за новый клуб порвал крестообразную связку колена новичок Юрриен Тимбер. Нидерландский защитник мог стать важным элементом системы Артеты в первый же сезон, ведь он способен сыграть на любой позиции в обороне. И в случае «Арсенала» вылет одного футболиста нельзя назвать некритичным.

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Разумеется, при всех сложностях «Арсенал» остаётся несомненным фаворитом. Гости должны выигрывать уверенно, чтобы уже на старте не отпустить конкурентов. В то же время не пропустить в этот раз вновь не удастся, явный акцент будет делаться на взаимодействие впереди. Поэтому лучшей ставкой видится обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 2.46.

Прогноз и ставка на матч АПЛ «Кристал Пэлас» — «Арсенал» 21 августа 2023 года

Серебряный призёр прошедшего чемпионата Англии в гостях у скромного середняка. В этом матче, возможно, нет интриги по результату, но без проблем фаворит не обойдётся. Команда Роя Ходжсона умеет навязывать борьбу фаворитам, а на своём поле рассчитывает хотя бы на ничью. В обороне у «Арсенала» далеко не всё хорошо, подопечные Артеты пропускают регулярно, поэтому и на «Селхерст Парк» не ждём сухой победы. Голов должно быть много.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 2.46.

Экспресс с коэффициентом 15.92.

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