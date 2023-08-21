Экспресс на футбол с коэффициентом 7.14: Жозеп Клотет заставит болельщиков улыбаться

«Торпедо» не может проиграть в свой праздник, а в другом матче тульский «Арсенал» и «КАМАЗ» покажут скучный футбол.

Понедельник день тяжёлый, но без футбола никто не останется. 21 августа пройдёт несколько интересных событий. Мы представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 7.14 на матчи, которые будут сыграны сегодня.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Прогноз на матч Первой лиги «КАМАЗ» — «Арсенал»

«КАМАЗ» не претендует на высокие места в Первой лиге, но в стартовых пяти турах команда одержала три победы в пяти матчах, в том числе выиграла обе игры на своём поле. В то же время «Арсенал», который мечтает о возвращении в РПЛ, забил только четыре мяча в стартовых пяти встречах и выиграл всего одну игру – у «Енисея» на своём стадионе.

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«КАМАЗ» и «Арсенал» редко играют друг с другом, но ещё ни один очный матч в истории этих команд не дарил зрителям яркого зрелища. В восьми очных встречах клубов было забито всего девять голов. Все четыре игры в XXI веке закончились со счётом 1:0 – трижды в пользу «Арсенала» и однажды в пользу «КАМАЗа». Учитывая невысокую результативность команд на старте текущего сезона, рассмотрим ставку «тотал меньше 2.5 мяча» за 1.67.

Прогноз на матч Первой лиги «Торпедо» — «Нефтехимик»

«Торпедо» бодро начало сезон, одержав две победы при одной ничьей, но затем команда Жозепа Клотета проиграла два матча подряд. Сначала автозаводцы уступили на своём поле «Соколу» (0:1), а затем «Алании» со счётом 0:2.

«Нефтехимик» не имеет амбиций занимать первые места и бороться за выход в РПЛ. В первых пяти турах команда Кирилла Новикова смогла одержать всего одну победу – в самой первой встрече. Следующие четыре игры принесли нижнекамцам одну ничью при трёх поражениях. С учётом того факта, что для «Торпедо» предстоящая встреча будет иметь важное символическое значение (клуб отмечает 99 лет своего существования), сложно представить, что хозяева поля смогут допустить потерю очков. Победа автозаводцев за 1.90.

Прогноз на матч Примеры «Алавес» – «Севилья»

«Севилья» снова заставляет волноваться болельщиков. Команда провела слабый сезон в чемпионате и едва ли не боролась за выживание, однако в концовке не только спаслась, но и выиграла Лигу Европы. У гостей много проблем, как кадровых, так и финансовых, – летом клуб был готов продать любого из лидеров, лишился основного вратаря и толком не укрепился.

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Тем не менее класс красно-белых по-прежнему достаточно высок и от них ждут минимум места в еврокубковой зоне. В 1-м туре подкрепить амбиции результатом не удалось, но на выезде с одним из явных аутсайдеров чемпионата шансов гораздо больше. В Витории «Севилья» уже долгие годы стабильно набирает очки, а хозяева сейчас не могут победить даже равных соперников.

В 1-м туре они не забили скромному «Кадису», и в целом у них четыре поражения в чемпионате в пяти последних матчах. «Алавесу» всегда требовалось много времени, чтобы вкатиться в сезон, поэтому сюрпризов не ждём. Рассмотрим победу «Севильи» с коэффициентом 2.25.

Экспресс на матчи 21 августа

Ставка 1: тотал меньше 2.5 мяча в матче «КАМАЗ» — «Арсенал» за 1.67.

Ставка 2: победа «Торпедо» над «Нефтехимиком» за 1.90.

Ставка 3: победа «Севильи» над «Алавесом» за 2.25.

Общий коэффициент: 1.67 Х 1.90 Х 2.25 = 7.14.

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