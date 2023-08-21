«Рейнджерс» – ПСВ. Петер Бош лучше ван Нистелроя?

Год назад шотландский клуб не пустил «крестьян» на групповой этап ЛЧ. С новым тренером — к новым высотам.

22 августа состоится матч плей-офф Лиги чемпионов «Рейнджерс» – ПСВ. Начало игры – в 22:00 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям: поставить на победу ПСВ в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.48. Успех «Рейнджерс» оценивается в 2.66. Поставить на ничью можно за 3.60.

Лучшие прогнозы на Лигу чемпионов.

Коэффициенты букмекеров на матч раунда плей-офф Лиги чемпионов «Рейнджерс» — ПСВ 22 августа 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Рейнджерс» – ПСВ будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.11. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.26. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.23. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.59.

Анализ и прогноз на матч Лиги чемпионов «Рейнджерс» – ПСВ (22.08.2023)

Год назад на этой же стадии вице-чемпионы Шотландии и Нидерландов уже встречались. Тогда в группу вышел «Рейнджерс». Первый матч в Глазго закончился ничьей со счётом 2:2, а в гостях «Джерс» неожиданно выиграли — 1:0.

Эксперты в этой паре видят расклад сил примерно такой же, как и тогда. А ведь обе команды за год ощутимо изменились. Они сменили тренеров, проредили состав и потеряли многих лидеров, а на их место пришли новые лица.

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Шотландским клубом успешно рулит Майкл Бил. С ним «Рейнджерс» на предыдущей стадии не без труда прошёл «Серветт», а в домашнем чемпионате начал с поражения, но во 2-м туре исправился и добыл первую победу. Бил работает с командой ещё с прошлого сезона, в отличие от своего визави.

Петер Бош пришёл в ПСВ только этим летом. Около полугода он был безработным после увольнения из «Лиона». Именно в Нидерландах, только у руля «Аякса», Бош сделал себе имя, после чего отправился в заграничный вояж. В Эйндховене он начал с пяти побед подряд. Сначала выиграл Суперкубок Нидерландов, уверенно прошёл «Штурм» на предыдущей стадии и хорошо стартовал в чемпионате.

ПСВ летом пришлось расстаться со своим лучшим игроком и бомбардиром Хави Симонсом, но на результативности нидерландцев это пока не отразилось. Почти во всех матчах нового сезона они забивали от двух голов. Только игра за Суперкубок стала исключением, ведь для победы над «Фейеноордом» оказалось достаточно одного мяча.

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У «Рейнджерс» в этом плане ситуация гораздо хуже. В команде было пять человек, которые за прошлый сезон забили более 10 голов. Из них остался только один – правый защитник Джеймс Тавернье. Теперь в атаке солируют либо прошлогодние резервисты, либо новички.

Шотландцы даже с такими изменениями продолжают более-менее стабильно забивать, но местами у них хромает реализация. Это было особенно заметно в играх с крепким «Серветтом». Швейцарцы отбивались довольно неплохо, и сами вскрыли проблемы в обороне «Рейнджерс», которая далеко не идеальна.

Гости на старте сезона смотрятся мощнее, и перестройка у них была не настолько серьёзная, как у «Рейнджерс». ПСВ достаточно надёжен в обороне, но выезд в Шотландию не та игра, в которой будет легко сохранить свои ворота в неприкосновенности. Исходя из этого, интересно выглядит ставка на непроигрыш ПСВ и обе забьют.

Прогноз и ставки на матч раунда плей-офф Лиги чемпионов «Рейнджерс» — ПСВ 22 августа 2023 года

Даже с сильно изменённой атакой команда Майкла Била может быть опасной у чужих ворот, особенно в домашних матчах. Петер Бош уже успел хорошо поработать в ПСВ и постарается сделать правильные выводы из неудачи его предшественника. Сыграть вничью в первой встрече для гостей – это задача-минимум.

Ставка: ПСВ не проиграет и обе забьют за 2.27.

Экспресс с коэффициентом 17.85.

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