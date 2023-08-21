«Коринтианс» — «Эстудиантес». Юри Алберто ставит высокие цели

Экс-футболист «Зенита» стал основным нападающим «мушкетёров». До финала не так далеко.

23 августа состоится матч 1/4 финала Южноамериканского кубка «Коринтианс» — «Эстудиантес». Начало игры — в 3:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу бразильцев можно с коэффициентом 2.05. Успех аргентинцев оценён в 4.20. Ставки на ничью принимаются за 3.10.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Южноамериканского кубка «Коринтианс» — «Эстудиантес» 23 августа 2023 года

Букмекеры уверены, что матч «Коринтианс» — «Эстудиантес» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.45. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.34. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.72. Поставить на «обе забьют» можно за 2.30.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала Южноамериканского кубка «Коринтианс» — «Эстудиантес» (23.08.2023)

Пока в европейских клубных международных турнирах идёт отбор в групповой этап, в Южноамериканском кубке уже наступила пора плей-офф. 23 августа состоится матч 1/4 финала, в котором «Коринтианс» примет «Эстудиантес». Встреча пройдёт на стадионе «Нео Кимика Арена» в Сан-Паулу. Стартовый свисток прозвучит в 3:30 мск.

«Мушкетёры» не лучшим образом начали сезон, но затем набрали приличный ход и поднялись в середину турнирной таблицы — на 13-ю строчку. В последних шести матчах бразильской Серии А «Коринтианс» победил «Атлетико Минейро» (1:0), «Васко да Гама» (3:1) и «Коритибу» (3:1). Вничью сыграл с «Баией» (0:0), «Интернасьоналом» (2:2) и «Крузейро» (1:1).

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Также подопечные Вандерлея Лушембурго добрались до полуфинала Кубка Бразилии, обыграв на предыдущей стадии «Америку Минейро». Дальше не пустил «Сан-Паулу» (2:1 и 0:2). В Южноамериканском Кубке «мушкетёры» прошли «Университарио» (2:1 и 1:0) и «Ньюэллс Олд Бойз» (2:1 и 0:0).

Примечательно, что во всех встречах, которые заканчивались поражениями или ничейными результатами, «Коринтианс» выступал на выезде. В гостях у клуба наблюдаются проблемы, но на домашнем стадионе победная серия команды насчитывает уже шесть матчей во всех турнирах.

Не последнюю роль в успехах «Коринтианса» сыграл бывший футболист «Зенита» — Юри Алберто. Нападающий пребывает в хорошей форме. Он принял участие в 10 из 13 последних матчей во всех официальных турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей.

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В преддверии предстоящей игры Вандерлей Лушембурго предусмотрительно решил выделить Алберто время на восстановление и отдых. 70-летний специалист не стал включать форварда и некоторых других ведущих футболистов в заявку на встречу последнего тура чемпионата Бразилии с «Крузейро», чтобы к матчу с «Эстудиантесом» они подошли с запасом сил.

Энергия «Коринтиансу» определённо потребуется. «Эстудиантес» относительно недавно пережил смену главного тренера. Должность занял Эдуардо Домингес. Его назначение заметно воодушевило команду. В последних 33 встречах во всех официальных турнирах она проиграла только пять раз. Также было девять ничьих.

Все поражения клуб из города Ла-Плата потерпел на выезде. Сначала он проиграл в первой фазе чемпионата Аргентины «Химнасии и Эсгриме» (1:2), «Колону» (0:1) и «Ривер Плейт» (1:3). Также уступил «Барселоне» из Гуаякиля (1:2) в Южноамериканском кубке и «Бельграно» (1:2) во второй фазе первенства.

Встреча с «Бельграно», являющимся середняком чемпионата Аргентины, наиболее интересна. Домингес использовал основной состав, но это не помогло зацепиться даже за ничью. Стоит отметить, что уже не первый год «Эстудиантес» полностью проваливается во второй фазе первенства страны.

По итогам минувшего сезона команда из Ла-Плата финишировала лишь на 19-м месте в турнирной таблице. Не исключено, что и в этот раз её настигнет спад. Первый тревожный звонок уже имеется. Поставить на победу «Коринтианса» в предстоящем матче можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.05.

Вероятно, в ответном матче аргентинцы одержат победу и выбьют «Коринтианс» из турнира. Однако в первой встрече, которая состоится в Бразилии, им вряд ли удастся избежать поражения. Только в трёх из девяти последних игр во всех турнирах на выезде подопечным Домингеса удалось победить. Также было две ничьих.

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Вообще, «Эстудиантес» является одним из самых успешных клубов Аргентины. Правда, его золотые годы пришлись на середину прошлого века. Тогда он трижды подряд выиграл Кубок Либертадорес. Сейчас клуб из Ла-Плата менее опасен. У отдохнувшего Юри Алберто есть отличная возможность подпортить ему статистику.

Прогноз и ставки на матч Южноамериканского кубка «Коринтианс» — «Эстудиантес» 23 августа 2023 года

Домашний стадион даёт большое преимущество «Коринтиансу». Во-первых, поддержка родных болельщиков придаст ему дополнительный импульс энергии. Во-вторых, у «Эстудиантеса» имеются проблемы с выездами. Кроме того, ведущие футболисты «мушкетёров» полностью восстановились благодаря грамотной ротации Вандерлея Лушембурго. Учитывая и то, что клуб из Ла-Плата последние несколько лет сбавляет обороты во второй половине сезона, в победу «Коринтианса» верится больше.

Ставка: победа «Коринтианса» за 2.05.

Экспресс с коэффициентом 17.85.

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