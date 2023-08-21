Александр Кокорин выберет скамейку запасных «Фиорентины» или забивать на Кипре?

Сколько голов и ассистов покорятся россиянину, если он останется в Серии А?

Александр Кокорин всегда предпочитал находиться в центре внимания СМИ и общественности. Однако в последние годы он стал ещё и объектом для шуток со стороны болельщиков и журналистов. Какой момент стал переломным в карьере футболиста?

Лучшие прогнозы на сегодня.

Отъезд из России

В начале 2021 года Александр получил предложение от «Фиорентины». Команда долгое время выступает в Серии А и считается одним из сильнейших клубов Италии. «Спартак» без проблем расстался с Кокориным и получил за трансфер € 4,50 млн. Позднее эту сделку признали худшей в лиге за всю историю.

В том же сезоне россиянин успел принять участие всего в трёх встречах за «фиолетовых», выходя на замену, после чего получил травму и выбыл на долгий срок. Вернувшись, он успел выйти на поле только в заключительном туре Серии А, но всего на 14 минут.

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В следующем розыгрыше чемпионата Италии результаты стали даже хуже. Кокорин принял участие всего в шести матчах Серии А и в одной кубковой встрече, не отметившись результативными действиями. Бóльшую часть сезона он провёл на скамейке запасных, залечивал травмы и отказывался от мысли о том, что его могут продать. Многие стали называть в шутку переход Александра в «Фиорентину» «трансфером года».

Реанимация карьеры

В конце августа 2022 года «Фиорентина» отдала Кокорина в аренду кипрскому клубу «Арис». Это помогло реанимировать карьеру российскому нападающему. На этот раз Александр дебютировал удачно – в матче с местным «Олимпиакосом» отдал голевую передачу, а команда выиграла со счётом 5:0.

Всего за сезон в чемпионате Кипра Бомбардировщик принял участие в 30 матчах, забил 13 голов и отдал шесть ассистов. По итогам розыгрыша Кокорина признали лучшим игроком лиги в сезоне-2022/2023. Александр работал на поле порой в непривычной манере, отличаясь креативом в исполнении. В большинстве игр он выполнял роль второго нападающего, который создавал моменты. Можно сказать, что у него получилось превратиться в плеймейкера.

Бомбардировщик хочет большего!

После долгих слухов о том, что «Арис» выкупит Кокорина, пока ничего не происходит. Александр начал подготовку к новому сезону в составе итальянского клуба. Сначала ему предоставили шанс в товарищеской встрече с «Катандзаро», в которой он забил гол, а игра закончилась победой с разгромным счётом 3:0. Затем он провёл на поле 18 минут в матче с «Гроссето» (4:0).

В контрольной встрече с «Ниццей» (2:1) Александру предоставили 25 минут игрового времени, но он ничего не смог за них сделать. Зато в следующей игре с ОФИ забил важный гол, который стал единственным от «фиолетовых» — 1:1. На 1-й тур с «Дженоа» Кокорин попал в расширенную заявку, но остался в качестве запасного. Более того, по ходу игры ему так и не выделили времени на поле. А ведь матч закончился разгромной победой – 4:1.

Сколько забьёт за «Фиорентину»?

Пока информации о трансфере россиянина нет никакой, и он продолжает оставаться футболистом «Фиорентины». Эксперты решили оценить шансы Александра на то, что он забьёт больше 1.5 мяча в составе «фиолетовых», коэффициентом 2.40. На тотал меньше 1.5 мяча дают 1.55. Насколько реален такой исход?

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Получить шанс выйти на поле в ближайшее время Кокорин может только во встречах с заведомыми аутсайдерами, но вряд ли получит больше 25 минут. В ближайшем месяце у «фиолетовых» игра с «Лечче» и «Фрозиноне».

Сколько отдаст результативных передач?

Александр даже в успешном для себя чемпионате Кипра сумел сделать всего шесть ассистов. При этом он стал лучшим игроком лиги и был незаменимым в составе «Ариса». Шансов на то, что он сделает больше 1.5 результативной передачи в «Фиорентине», нет.

Прогноз на результативность Александра Кокорина в «Фиорентине»

Мы считаем, что если россиянин останется в Серии А с «фиолетовыми», то его ждёт повторение прошлых сезонов за эту команду. А значит, ни о какой результативности речи быть не может. Показатель ли то, что Кокорин забивал столько на Кипре, где уровень конкуренции как внутри команды, так и в чемпионате заметно ниже?

Тем более есть вероятность, что он покинет расположение «лилий» и выберет другое место для продолжения карьеры. Но только в том случае, если Александр хочет радовать результативностью, а не прохлаждаться на скамейке запасных. Например, недавно агент Кокорина сказал, что все ответы о его будущем будут даны немного позднее, отказавшись давать комментарии по этому поводу.

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В свою очередь, тренер «Ариса» высказался, что вопрос с Александром ещё не закрыт, но если вдруг он так и не будет решён, то придётся искать другой выход. Также Алексей Шпилевский пошутил, что тогда будут звонить Артёму Дзюбе. В любом случае, если Кокорин останется в «Фиорентине», вряд ли он может рассчитывать на большое количество времени и уж тем более на голы.

Ставка 1: индивидуальный тотал Кокорина за «Фиорентину» в сезоне-2022/2023 Серии А меньше 1.5 мяча за 1.55.

Ставка 2: индивидуальный тотал Кокорина за «Фиорентину» в сезоне-2022/2023 Серии А меньше 1.5 результативной передачи за 1.35.

Экспресс с коэффициентом 17.85.

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