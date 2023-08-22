Марцел Личка сделает Константина Тюкавина лучшим бомбардиром РПЛ? Вполне реально!

Назначение Марцела Лички на должность главного тренера весьма благотворно отразилось на московском «Динамо». Благодаря чешскому специалисту по итогам минувшего сезона только вышедший в РПЛ «Оренбург» занял седьмое место в турнирной таблице. Чего он сможет добиться с бело-голубыми?

Лучшие прогнозы на сегодня.

Новый сезон только начался, а Личка успел уже многое изменить в московском клубе в положительную сторону. Во-первых, улучшились настрой и атмосфера в раздевалке. Во-вторых, кардинально изменился рисунок игры «Динамо». Он стал более доминирующим и атакующим. Что ещё поменял приход тренера?

Индивидуальный прогресс

Марцел творчески подошёл к работе в «Динамо». Он сразу же решил для себя, что будет использовать Константина Тюкавина и Фёдора Смолова впереди вместе. В одном из интервью Личка отметил, что ему жалко оставлять на скамейке одного из двух центральных нападающих команды.

Тренер нашёл компромисс. Он поменял схему игры и поставил Смолова на позицию атакующего полузащитника. Чешский тренер подчеркнул, что в будущем он может иногда менять Тюкавина и Смолова местами — Фёдора отправлять на острие атаки, а Константина спускать чуть ниже, так как у 33-летнего форварда не лучшие оборонительные навыки.

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В любом случае это решение благотворно отразилось на бело-голубых. Тюкавин почувствовал доверие со стороны тренера и принялся радовать результативностью. В пяти матчах чемпионата России он забил три гола, а также отметился одной результативной передачей.

«Динамо» за этот период времени проиграло только лидирующему «Краснодару» (1:3), который в новом сезоне идёт без поражений. Также оно сыграло вничью с «Крыльями Советов» (3:3). Победили бело-голубые «Зенит» (3:2), «Балтику» (2:0) и ЦСКА (2:1). Таким образом, они расположились на третьем месте в турнирной таблице.

Тюкавин пойдёт путём Захаряна?

Наиболее интересна игра с «Зенитом». После матча Личка заявил, что попросил Константина не оформлять хет-трик, ведь в таком случае Андрей Аршавин купит его туда. В итоге нападающий записал на свой счёт дубль. Конечно, специалист рассказывал эту историю с иронией, но из мелочей складывается цельная картина.

21-летним нападающим начали интересоваться другие клубы, в частности европейские. Личка выразил надежду на то, что Тюкавин продлит контракт с «Динамо» и будет играть в России только в составе бело-голубых. От отметил, что Константин является одним из лучших форвардов страны. Марцел хочет, чтобы если трансфер и Тюкавина и состоялся, то только за границу.

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К слову, недавно специалист лишился подспорья Арсена Захаряна. Ведущий полузащитник перебрался в «Реал Сосьедад». Тюкавину, пожалуй, пока что рановато переезжать в Европу. Он только начал становиться лидером бело-голубых. Доиграть хотя бы этот сезон до конца, а затем уже можно думать о смене места прописки.

Сколько забьёт Константин в новом сезоне?..

На данный момент Тюкавин занимает седьмое место в списке лучших бомбардиров РПЛ. В прошлом сезоне Личка был очень близок к тому, чтобы сделать Владимира Писарского самым результативным футболистом Премьер-Лиги. В 17 турах он забил 14 мячей. Не перейди нападающий в состав «Крыльев Советов», и звание наверняка покорилось бы ему.

Марцел предпочитает динамичный остроатакующий футбол. Центрфорвард играет ключевую роль в его системе. С таким наставником у Тюкавина есть отличные шансы стать лучшим бомбардиром чемпионата России. Если, будучи футболистом ротации, в прошлом сезоне он забил девять мячей и отдал две голевые передачи, то в качестве основообразующего игрока ему вполне может покориться данное достижение.

Поставить на то, что Константин Тюкавин станет лучшим бомбардиром РПЛ, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 10.0. Конечно, конкуренция за это звание весьма высока. Однако у Марцела и 21-летнего форварда всё впереди. Если в самом начале их совместная работа приносит отличные плоды, то что будет дальше?

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Также эксперты предлагают поставить на то, что Тюкавин забьёт больше 11.5 мяча за «Динамо» в сезоне-2023/2024. Если ему удастся стать лучшим бомбардиром, то эта отметка покорится футболисту. Поэтому предлагаем сделать ставку на результативность Константина.

Ставка 1: Тюкавин станет лучшим бомбардиром РПЛ за 10.0.

Ставка 2: индивидуальный тотал Тюкавина больше 11.5 мяча за 2.20.

Экспресс с коэффициентом 17.85.

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