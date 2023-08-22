«Муром» — 2DROTS. Блогеры шутить не будут

Клуб из Медиалиги уже продемонстрировал, как может обыграть профессионалов. Легко хозяевам точно не будет.

23 августа состоится матч Кубка России «Муром» — 2DROTS. Начало – в 19:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на их победу можно с коэффициентом 2.35. Успех хозяев оценивается в 3.00. На ничью дают коэффициент 3.40.

Лучшие прогнозы на Кубок России.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Муром» — 2DROTS 23 августа 2023 года

Аналитики предполагают, что игра Кубка России «Муром» — 2DROTS может получиться результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча оценивается в 1.95. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.31. Гол гостей доступен за 1.21. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.68.

Анализ и прогноз на матч Кубка России «Муром» — 2DROTS (23.08.2023)

23 августа запланировано несколько матчей 1/128 финала Кубка России. Наиболее интригующая встреча ожидается между «Муромом» и представителем Медиалиги 2DROTS. Начало игры — в 19:00 мск. Оказалось, что блогеры не являются лёгкой добычей для профессиональных футболистов.

На своей странице в социальной сети 2DROTS приглашают всех своих болельщиков поддержать команду на выезде. В кассах стадиона их будут ждать бесплатные билеты, поэтому на матче будет много зрителей. Внимание к своим поклонникам является важной частью медийного проекта, чему могут поучиться и профессиональные клубы.

Захарян может дебютировать за «Реал Сосьедад» 25 августа.

2350 зрителей собралось на матче 1/256 финала Кубка России между командами 2DROTS и «Сахалин». И хозяева не подвели — они продемонстрировали максимальную самоотдачу и выиграли со счётом 2:0. Голы забивали Денис Гудаев и Максим Фролов.

Отдельной похвалы заслуживает Гаучо. Он не слишком результативен в Медиалиге, но в Кубке России сыграл просто с сумасшедшим настроем. Колоссальный объём беговой работы совершил игрок группы атаки 2DROTS и цеплялся практически за все мячи. Самоотверженность при отборе мяча и прессинг — вот как нужно играть, чтобы болельщики заполняли трибуны!

Следующим соперником 2DROTS в Кубке России стал «Муром». Клуб выступает во Второй лиге А и пока порадовать болельщиков стабильными результатами не может. По итогу шести туров у хозяев в активе шесть очков.

Срджан Бабич перешёл в «Спартак».

Руководит «Муромом» известный специалист Евгений Перевертайло. Команда в минувшем сезоне добилась повышения в классе и старается закрепиться во Второй лиге. Стоит отметить, что дебют в Кубке России состоялся в 2016 году, причём в статусе любительского клуба. В том памятном розыгрыше на стадии 1/256 финала «Муром» проиграл «Знамени Труда» (Орехово-Зуево).

На стадионе ожидается много зрителей, что придаст матчу особый антураж. Каждый из соперников захочет продемонстрировать максимум от своего потенциала и пройти в следующую стадию престижного турнира.

Весьма вероятно, что наставники сделают акцент на атакующей тактической схеме, что приведёт к минимум трём забитым мячам. Рекомендуем обратить внимание на тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.85.

Прогноз и ставки на матч Кубка России «Муром» — 2DROTS 23 августа 2023 года

2DROTS словно создан для яркой и атакующей игры с большим количеством забитых мячей. Весьма вероятно, что футболисты «Мурома» захотят продемонстрировать свои навыки позиционного нападения, что станет залогом результативной игры. Ждём очередное яркое шоу от участника Медиалиги, в которой будет больше двух забитых мячей, на что и поставим.

Ставка: тотал больше 2.5 за 1.85.

Экспресс с коэффициентом 17.85.

«Интер» и «Бавария» близки к сделке по Павару.

ЦСКА объявил о трансфере Зайнутдинова в «Бешикташ».

«Аль-Ахли» хочет купить у «Атлетико» де Пауля.

«Зенит» готовит новое предложение по Нересу в размере € 45 млн.