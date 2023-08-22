Гарри Кейн принял новый вызов! Англичанин станет лучшим бомбардиром Бундеслиги

«Бавария» всё же нашла нового бомбардира на ближайшие годы, хоть за него и пришлось выложить сумму в € 100 млн. Гарри Кейн долгое время как мог тащил «Тоттенхэм», но никаких дивидендов в виде трофеев от этого не получил. В Мюнхене у него будет реальный шанс с первого же сезона начать пополнять коллекцию.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Приезд форварда такого уровня в Бундеслигу практически моментально изменил все расклады в бомбардирской гонке. Раньше в ней не было явного фаворита, а прошлый сезон стал антирекордным для чемпионата Германии. Никогда ранее для статуса лучшего бомбардира не хватало 16 голов, забитых Нкунку и Фюллькругом.

Кейн — самый реальный фаворит на победу, все остальные далеко позади

Поставить на победу Гарри Кейна в бомбардирской гонке можно с коэффициентом 1.50. Ничего удивительного в этом нет. Оценивать выше спортсмена, который в прошлом сезоне забил 30 голов за «Тоттенхэм», на фоне других нападающих Бундеслиги просто глупо.

Уже в дебютном матче с «Вердером» Гарри забил гол и отдал результативную передачу. Начало положено, и остаётся только гадать, сколько мячей Кейн забьёт в новом сезоне. Многие эксперты предполагают, что не меньше 20, но всегда есть посторонние факторы, которые могут вмешаться.

Кто главный конкурент?

Может получиться так, что в ближайшее время Кейн потеряет своего номинально главного конкурента в бомбардирской гонке. Рандаль Коло Муани до сих пор в «Айнтрахте», но им интересуется «ПСЖ».

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Француз не прочь сменить обстановку, а «орлы» собираются заработать на своей главной звезде. На данный момент на счету француза один гол, а поставить на то, что он станет лучшим бомбардиром Бундеслиги, можно с коэффициентом 10.0.

Лерой Зане не забивал больше 10 голов в чемпионате

Следующие претенденты, которые вряд ли куда-то уйдут, это партнёр Кейна по «Баварии» Лерой Зане и нападающий дортмундской «Боруссии» Себастьен Аллер. Попадание немца в список претендентов не совсем понятно, он никогда не забивал больше 10 голов в чемпионате и вряд ли будет на ведущих ролях в команде. Лерой оформил дубль в первом туре, но вряд ли сможет сохранять такой темп.

С Аллером уже интереснее. Ивуариец не смог проявить себя в прошлом сезоне из-за болезни. В Бундеслиге он когда-то уже забивал 15 голов, но это было в составе «Айнтрахта», а под руководством Эдина Терзича можно забить больше. Коэффициент на Зане и Аллера одинаковый – 11.0.

Фюллькруг тоже в списке, но шансов мало

В прошлом сезоне Никлас Фюллькруг на пару с Кристофером Нкунку стал лучшим бомбардиром чемпионата. Для этого им понадобилось всего 16 голов, что непривычно мало. Бременец прогрессирует, застолбил за собой место в сборной, но забивать за «Вердер» тяжело, и даже просто превзойти прошлогодний результат по мячам для него будет серьёзным достижением. Поставить на победу Никласа Фюллькруга можно с коэффициентом 13.0.

Опенда и Вернер тоже в списке претендентов

Не стоит обходить вниманием представителей «Лейпцига» – Луа Опенда, Тимо Вернера и Ксави Симонса. Для голландца это только второй сезон на взрослом уровне, ранее он блистал бомбардирскими талантами в Нидерландах, где забивать гораздо проще.

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У Тимо Вернера после вояжа в «Челси» очень сильно сбился прицел. Опенда – интересный вариант, перспективный форвард, забивший более 20 голов за «Ланс» в прошлом сезоне, к нему стоит присмотреться.

Кейн очень быстро убьёт интригу

Увы, но большинство перечисленных претендентов меркнут на фоне Гарри Кейна. Он сам по себе классный форвард, способный забивать как и где угодно. А за «Баварию» в Бундеслиге делать это будет ещё проще. Плюс ко всему англичанин должен стать штатным пенальтистом команды, что тоже добавит ему в копилку парочку результативных действий.

Ставка: Гарри Кейн станет лучшим бомбардиром Бундеслиги за 1.50.

Экспресс с коэффициентом 17.85.

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