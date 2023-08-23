«Рапид» — «Фиорентина». В случае чего Кокорин будет готов

Россиянин остаётся на заменах, но стремится показать себя, когда дают время.

24 августа состоится матч плей-офф квалификации Лиги конференций «Рапид» – «Фиорентина». Начало – в 20:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу флорентийцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.63. Успех венской команды оценивается аналитиками коэффициентом 4.95. Поставить на ничью предлагают за 4.10.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги конференций «Рапид» — «Фиорентина» 24 августа 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Рапид» – «Фиорентина» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.12. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.49. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.11. Поставить на «обе забьют» можно за 1.71.

Анализ и прогноз на матч Лиги конференций «Рапид» — «Фиорентина» (24.08.2023)

До группового этапа еврокубков осталось преодолеть лишь одну стадию квалификации. В борьбе остались только лучшие клубы, которые не намерены останавливаться в шаге от цели. Один из главных матчей в Лиге конференций состоится 24 августа в Вене – «Рапид» примет «Фиорентину». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

Зелёно-белые ведут борьбу за попадание на групповой этап второй год подряд. Этот турнир не в полной мере соответствует амбициям клуба, но составить полноценную конкуренцию в австрийской Бундеслиге за ЛЧ или хотя бы ЛЕ команда пока не может. В чемпионате она финишировала лишь четвёртой. При этом преодолеть раунд плей-офф ЛКФ в прошлом сезоне не смогла.

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В этом розыгрыше «Рапид» стартовал в привычном стиле, одержав четыре победы в семи встречах во всех турнирах. На данном отрезке у зелёно-белых одно поражение, но неожиданное – не смогли даже забить скромному «Хартбергу» (0:1), который борется за выживание. Зато в третьем раунде квалификации Лиги конференций не испытали проблем в матчах с «Дебреценом», сыграв вничью со счётом 0:0 дома и выиграв в гостях — 5:0.

Хозяева хорошо поработали летом на трансферном рынке, стараясь укрепить позиции в каждой линии. Не обошлось и без проблем – новый центральный защитник Ненад Цветкович получил травму. Тем не менее в атаке потерь нет, и Гвидо Бургшталлеру теперь будет ещё проще забивать голы. Лучший бомбардир Бундеслиги в прошедшем сезоне забил 21 гол в чемпионате, а в этом – уже пять за встречи во всех турнирах.

«Фиорентина» в прошлом сезоне Лиги конференций дошла до финала. Яркая команда Винченцо Итальяно стала одним из открытий сезона в Италии. Она едва не выиграла два титула, но в итоге осталась ни с чем. В финале Кубка Италии «лилии» проиграли «Интеру», а в Лиге конференций — «Вест Хэму». В еврокубки «фиолетовые» попали только из-за бана «Ювентуса».

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Гости заметно обновились в межсезонье, хотя скорее приобрели, чем потеряли. Ушёл основной форвард Артур Кабрал, но вместо него пришли сразу четверо новых нападающих. В том числе вернулся Александр Кокорин, который неплохо показал себя в чемпионате Кипра. За «Фиорентину» россиянин пока не играл, хотя был в заявке на 1-й тур Серии А.

К слову, начали гости с разгромной победы над «Дженоа» (4:1). Клуб из Флоренции делает серьёзную ставку на чемпионат, желая пробиться минимум в Лигу Европы. Не исключено, что в матче с австрийской командой Итальяно решится на ротацию. Тем более что у него хватает потерь среди основы. В этой ситуации свои минуты игрового времени мог бы получить и Кокорин.

Тем не менее ресурсов «Фиорентины» должно хватить, чтобы не проиграть даже без ряда лидеров. В Лге конференций у неё шесть побед подряд на выезде, но важнее, что все они с разгромным или крупным счётом. Гости вновь будут играть с позиции силы, но точно не станут излишне рисковать перед ответной домашней игрой.

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«Рапид» будет мотивирован в полной мере. Хозяева знают реальную силу соперника, поэтому решат действовать осторожно, однако сохранить ворота сухими точно не смогут. «Лилии» постараются победить на классе, но главное – не уступить. Лучшей ставкой видится обе забьют и тотал меньше 4.5 мяча за 2.32.

Прогноз и ставка на матч Лиги конференций «Рапид» — «Фиорентина» 24 августа 2023 года

Один из самых интересных матчей плей-офф Лиги конференций. «Рапид» постарается со второй попытки пробиться на групповой этап еврокубков, но для этого важно качественно сыграть дома. «Фиорентина» после отличного минувшего сезона тоже настроена на победу, но пока у неё другие приоритеты. Итальянцы намерены обойтись в Австрии малыми силами, но в гостях они играют хорошо и всегда много забивают. Обоюдная результативность напрашивается, хотя разгрома в ту или иную сторону не ждём.

Ставка: обе забьют и тотал меньше 4.5 мяча за 2.32.

Экспресс с коэффициентом 11.71.

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