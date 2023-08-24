«Факел» — «Краснодар». Первое место останется за Владимиром Ивичем

25 августа состоится матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Факел» — «Краснодар». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу краснодарцев можно с коэффициентом 1.90. Успех воронежцев оценён экспертами в 4.30. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Факел» — «Краснодар» 25 августа 2023 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Факел» — «Краснодар» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.93, а тотал меньше 2.5 мяча — тоже за 1.93. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.47. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.20. Поставить на «обе забьют» можно за 1.82.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура чемпионата России «Факел» — «Краснодар» (25.08.2023)

25 августа состоятся два матча 6-го тура РПЛ. В самом позднем из них на арене «Центральный стадион профсоюзов» в Воронеже «Факел» примет «Краснодар». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

В пяти матчах в чемпионате России воронежцы обыграли только «Пари НН» (2:0). Во всех остальных встречах они потерпели поражения. Сначала уступили «Ростову» (1:2), «Локомотиву» (1:4) и «Балтике» (1:2), а затем «Зениту» (0:2). Также «огнеопасные» проиграли «Сочи» (1:3) и победили ЦСКА (2:0) в Кубке России.

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Результаты могли быть ещё хуже, если бы «огнеопасным» не улыбнулась удача в матчах с армейцами и нижегородцами. Во встрече с москвичами они могли пропустить уже на 13-й минуте. Забей в том моменте Антон Заболотный в пустые ворота, встреча наверняка сложилась бы совсем иначе.

В игре с нижегородцами ключевым стал случившийся на 56-й минуте эпизод. При счёте 0:0 красную карточку получил ведущий защитник «Пари НН» Виктор Александров. Воронежцы воспользовались численным преимуществом и забили два мяча. В послематчевом интервью Вадим Евсеев отметил, что команда получила вознаграждение за терпение и труд.

Можно сказать, что «Факелу» воздалось за предыдущие неудачи. В новом сезоне подопечные Евсеева демонстрируют неплохой комбинационный футбол. Они регулярно создают потенциально голевые моменты и наносят много ударов, но проигрывают из-за нехватки ресурсов и проблем с завершением атак.

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«Краснодар» начал сезон намного лучше «Факела». В пяти матчах РПЛ он победил «Динамо» (3:1), «Сочи» (2:0), «Пари НН» (1:0) и «Оренбург» (2:0), а также сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1). Таким образом, «быки» расположились на первом месте в турнирной таблице. У идущего следом «Урала» столько же очков, но чуть хуже индивидуальные показатели.

В матче с «Локомотивом» потеряли очки «быки» обидно. Они больше владели мячом и чаще били в створ. Реализуй на 22-й минуте Эдуард Сперцян пенальти, к середине второго тайма счёт был бы 2:0. Вместо этого на 90+7-й минуте полузащитник железнодорожников Антон Миранчук спас свою команду от поражения, сравняв счёт.

Также краснодарцы уступили «Спартаку» (1:2) и «Динамо» (3:4) в Кубке России. И, опять же, в обоих случаях они могли победить. Под занавес первого тайма игры с «народной командой» чёрно-зелёные получили удаление, а в матче с бело-голубыми вновь не забили пенальти и пропустили в самой концовке.

В остальном дела у «Краснодара» идут очень хорошо. Клуб продолжает стремительно прогрессировать под чутким руководством Ивича, демонстрируя атакующий футбол и показывая отличные результаты. В прошлом сезоне «быки» дошли до финала Кубка России. Теперь они возглавляют турнирную таблицу РПЛ.

Совсем недавно чёрно-зелёные точечно усилили состав, подписав защитника «Браги» Витора Тормену. Это послужило причиной, по которой известный предприниматель Олег Тиньков решил раскритиковать владельца «Краснодара» Сергея Галицкого, его отношение к воспитанникам и не только.

Чем ответит бизнесмену команда из Краснодара? Предлагаем поставить на то, что она обыграет «Факел» за 1.90. Вероятнее всего, победы в матчах с ЦСКА и «Пари НН» улучшат эмоциональную составляющую воронежцев. На домашнем стадионе они наверняка постараются навязать борьбу чёрно-зелёным.

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Голкипер «огнеопасных» Виталий Гудиев после матча с нижегородцами сказал, что он с одноклубниками играл не только за себя и команду, но и за Евсеева. Голкипер подчеркнул, что тренер всегда поддерживает своих подопечных, и теперь настало время поддержать его. Матч обещает получиться очень интересным и насыщенным событиями.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Факел» — «Краснодар» 25 августа 2023 года

Мотивации достаточно у обеих команд. Однако несмотря на то что встреча состоится в Воронеже, в победу «Краснодара» верится больше. У него лучше состав, рисунок футбола и результаты. «Факел» играет классно, но ему не хватает атакующей мощи, а точнее, реализации.

Ставка: победа «Краснодара» за коэффициент 1.90.

Экспресс с коэффициентом 8.41.

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