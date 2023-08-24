«Оренбург» — ЦСКА. Иржи Ярошик успел развалить команду

Чеха уволили, но за время работы он испортил атмосферу в клубе и ухудшил показатели в чемпионате.

25 августа состоится матч 6-го тура РПЛ «Оренбург» — ЦСКА. Начало игры — в 17:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 1.81. Успех оренбуржцев оценён экспертами в 3.94. Ставки на ничью принимаются за 3.98.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Оренбург» — ЦСКА 25 августа 2023 года

Букмекеры уверены, что матч «Оренбург» — ЦСКА получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.78, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.30. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.34. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.11. Поставить на «обе забьют» можно за 1.54.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура РПЛ «Оренбург» — ЦСКА (25.08.2023)

Чемпионат России по футболу набирает обороты. Программу 6-го тура РПЛ открывает матч на стадионе «Газовик», в котором «Оренбург» примет московский ЦСКА. Стартовый свисток прозвучит в 17:30.

Хозяева поля замыкают турнирную таблицу, заработав всего одно очко в пяти турах. Три последние встречи в РПЛ закончились для «Оренбурга» тремя поражениями с общим счётом 0:8. Дома клуб проиграл «Уралу» (0:2) и «Краснодару» (0:2). То, что две эти команды возглавляют турнирную таблицу – недостаточное оправдание для Иржи Ярошика.

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Последней каплей в отношениях чешского тренера и руководства стал выезд в Грозный. «Горожане» потерпели разгромное поражение от «Ахмата» (0:4). Ярошик даже не сдержался на пресс-конференции и раскритиковал своих футболистов, назвав их игру позором.

К матчу с ЦСКА команду готовит Давид Деограсия, который работал в структуре «Оренбурга», а именно в клубной академии. Испанец никогда ранее не тренировал на высоком уровне и занимался преимущественно молодёжным футболом. Первое испытание для него будет серьёзным – в гости пожалуют армейцы Москвы.

ЦСКА по итогам пяти туров набрал девять очков и занимает пятое место в турнирной таблице. Команда Владимира Федотова одержала три победы – над «Ахматом» (3:2), «Локомотивом» (4:1) и «Сочи» (3:1), но были и поражения.

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Например от «Динамо» в дерби — 1:2. Армейцы открыли счёт ещё в начале встречи, но во втором тайме упустили преимущество и позволили сопернику забить два мяча после собственных грубых ошибок. Показательно, что во всех пяти матчах РПЛ с участием армейцев забивали обе команды.

Когда у Владимира Федотова недавно спросили, чего не хватает ЦСКА, чтобы стать чемпионом, он заговорил о необходимости усиления. Своеобразной иллюстрацией к его словам стал тот факт, что только четверо из 12 запасных в матче с «Динамо» были старше 20 лет.

Отсутствие глубины состава – это не только следствие травм ряда ключевых исполнителей, но и результат запоздалой активности на трансферном рынке. Только на этой неделе состав команды наконец-то пополнил Виктор Давила. 25-летний нападающий сборной Чили забил 33 мяча и отдал 13 результативных передач за 106 игр в составе своего предыдущего клуба – мексиканского «Леона».

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Матчи ЦСКА и «Оренбурга» традиционно выходят зрелищными. В последних шести очных встречах этих команд зрители видели в среднем 4,16 гола за игру. Раздражение гостей после поражения в дерби, появление нового форварда, а также раскрепощение хозяев после смены тренера позволяют нам рассчитывать на продолжение этой традиции. На тотал больше 3.5 мяча дают коэффициент 2.43.

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Оренбург» — ЦСКА 25 августа 2023 года

«Оренбург» кошмарно начал сезон РПЛ, что закономерно привело к смене тренера. Это должно сбросить оковы с команды, которая играет в атакующий футбол. В то же время ЦСКА раздосадован поражением от «Динамо» и приобрёл неплохого нападающего. Сочетание этих факторов и статистика очных встреч дают нам основания ожидать весьма результативного матча.

Ставка: тотал больше 3.5 мяча за 2.43.

Экспресс с коэффициентом 8.41.

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