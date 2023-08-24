«Аль-Фатех» — «Аль-Наср». Роналду возьмётся за Про-Лигу

Команда португальца выиграла Кубок арабских чемпионов и вышла в Лигу чемпионов АФК. Пора сконцентрироваться на первенстве.

25 августа состоится матч 3-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Фатех» — «Аль-Наср». Начало игры — в 21:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Аль-Насра» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.42. Успех «Аль-Фатеха» оценён экспертами в 6.00. Ставки на ничью принимаются за 5.00.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Фатех» — «Аль-Наср» 25 августа 2023 года

Букмекеры уверены, что матч «Аль-Фатех» — «Аль-Наср» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.40. Поставить на «обе забьют» можно за 1.49. Если одна из команд не забьёт — сыграет коэффициент 1.05.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Фатех» — «Аль-Наср» (25.08.2023)

Постепенно набирает обороты новый сезон чемпионата Саудовской Аравии. На 25 августа запланированы четыре игры 3-го тура. В одной из них в городе Эль-Мубарраз померяются силами «Аль-Фатех» и «Аль-Наср». Стартовый свисток прозвучит в 21:00 мск.

По итогам прошлого сезона «Аль-Фатех» финишировал на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. Летом он произвёл смену главного тренера. Должность занял бывший наставник московского «Локомотива» и сборной Хорватии Славен Билич.

«Барселона» может продать Маркоса Алонсо.

Также клуб избавился от некоторых футболистов, которые не приносили пользу, и усилил состав защитником сборной Бельгии Джейсоном Денайером, который начинал свою профессиональную карьеру в «Манчестер Сити».

Обновлённый «Аль-Фатех» в двух матчах Про-Лиги сыграл вничью с «Аль-Таавуном» (1:1) и уверенно победил «Аль-Охдуд» (3:1) на выезде. Таким образом, подопечные Билича поднялись на четвёртую строчку в турнирной таблице. Надолго ли они задержатся так высоко?

«Аль-Наср» по итогам прошлого сезона финишировал на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. Так же, как и «Аль-Фатех», он пережил смену наставника летом. Занял должность опытный португальский специалист Луиш Каштру.

«Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с Бернарду Силвой.

Состав клуб усилил значительно лучше, чем «Аль-Фатех». Он подписал сразу пять выступавших в топовых клубах Европы футболистов — Секо Фофана, Марсело Брозовича, Алекса Теллеса, Садио Мане и партнёра Криштиану Роналду по сборной Отавио. Также вот-вот присоединится к команде Эмерик Лапорт.

Новички очень быстро нашли общий язык с обладателем пяти «Золотых мячей». Преобразившийся «Аль-Наср» начал сезон с того, что выиграл Кубок арабских чемпионов. В финале он обыграл принципиального соперника — «Аль-Хиляль». Роналду стал главным героем матча. Он записал на свой счёт дубль.

Также клуб совсем недавно добыл путёвку в Лигу чемпионов АФК. В решающем матче плей-офф отбора он обыграл «Шабаб Аль-Ахли» (4:2). Единственное, в чемпионате Саудовской Аравии подопечные Каштру стартовали неудачно — с поражений во встречах с «Аль-Иттифаком» (1:2) и «Аль-Таавуном» (0:2).

Плотный график не даёт «Аль-Насру» нормально восстановиться. С другой стороны, у него теперь один из самых сильных составов среди всех команд Азии. Так что никаких оправданий быть не может. Пора Роналду и Каштру обратить внимание на Про-Лигу, в которой дела идут плохо. Клуб занимает лишь 15-е место в турнирной таблице. Надо срочно исправлять положение.

Поставить на победу «Аль-Насра» и тотал больше 2.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.97. В новом сезоне «Аль-Фатех» провёл пока что только два официальных матча. Он подходит ко встрече с большим запасом сил, но не в таком хорошем тонусе, как предстоящий соперник.

Денис Черышев в сезоне-2023/2024 будет играть в «Венеции».

Вряд ли Биличу удастся найти способ остановить невероятное нападение Каштру, которое уже успело сыграться в Кубке арабских чемпионов. Также свидетельствует в пользу большого количества забитых мячей то, что «Аль-Наср» очень много пропускает. Качества в защите ему не хватает.

Прогноз и ставка на матч 3-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Фатех» — «Аль-Наср» 25 августа 2023 года

Встреча обещает получиться результативной. У «Аль-Насра» очень мощные нападение и полузащита, но в обороне есть уязвимые места. Теперь, когда клуб решил все задачи в кубковых турнирах, он наверняка возьмётся за Про-Лигу. У «Аль-Фатеха» хорошие результаты, однако гораздо хуже состав и качество командного футбола. Стараний Билича вряд ли будет достаточно. Соперник стал слишком силён.

Ставка: победа «Аль-Насра» и тотал больше 2.5 мяча за 1.97.

Экспресс с коэффициентом 8.41.

У Бензема испортились отношения с наставником «Аль-Иттихада».

Россиянка Алсу Абдуллина перешла из «Челси» в «Париж».

Капелло: у Захаряна есть данные, чтобы заиграть не хуже Хвичи в «Наполи».

Представитель Лунёва рассказал об адаптации в «Карабахе».