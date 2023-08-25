Экспресс на футбол с коэффициентом 10.1: Беллингем огорчит Рафу Бенитеса

25 августа стартуют очередные туры европейских чемпионатов. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 10.1 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч Бундеслиги «РБ Лейпциг» – «Штутгарт»

При довольно мощной и яркой игре в 1-м туре «Лейпциг» не смог набрать очки, и вряд ли Марко Розе этим доволен. Проблемы в обороне у его команды никуда не делись, далеко не каждый матч защитники «быков» могут отыграть собранно и надёжно. Можно похвалить разве что обновлённую атаку хозяев, в которой одинаково хорошо проявляют себя как новички, так и старые лидеры вроде Ольмо.

10 лучших прогнозов на сегодня.

«Штутгарт» начал очень мощно, но тут нужно сделать скидку на уровень соперников. «Балинген» и «Бохум» не те команды, которые могут претендовать на что-то серьёзное, побеждать их с крупным счётом приятно, но не более того. Швабы за лето вряд ли стали ощутимо сильнее себя самих образца прошлого сезона. Дело тут в продаже Эндо и Мавропаноса, двух очень важных для команды игроков, которых не получится с ходу заменить.

«Лейпциг» из тех команд, которые могут проверить оборону швабов на прочность, и вот тут «Штутгарт» уже не сможет сохранить свои ворота на замке. Опенда, Вернер и другие создадут много моментов и часть из них должны реализовать. У гостей есть мощный дуэт форвардов Гирасси — Силас, у которого найдётся, чем ответить. Стоит присмотреться к ставке на тотал больше 3.5 мяча за 2.38.

Прогноз на матч Примеры «Сельта» — «Реал» Мадрид

В минувшем сезоне чемпионата Испании «Сельта» заняла только 13-е место. Поднимать команду к новым высотам был вызван прославленный тренер Рафаэль Бенитес, который, однако, в последние годы не показывал хороших результатов. Старт сезона для «Сельты» не задался – всего один забитый мяч и одно очко по итогам двух туров.

«Реал» является для «Сельты» неудобным соперником. Мадридцы выиграли у команды из Виго 10 из 11 последних матчей, девять из которых – с разницей минимум в два мяча.

Лучшие экспрессы на сегодня.

«Реал» в межсезонье за большие деньги купил Джуда Беллингема – и не прогадал. Английский полузащитник прекрасно влился в состав и за первые два тура забил три мяча и отдал одну голевую передачу. «Реал», который пока не имеет возможности выступать на своём стадионе, играет только в гостях, но это не мешает ему одерживать уверенные победы. Нас ждёт не только очередное доказательство превосходства мадридцев над соперником, но и зрелищный матч. Поставим на тотал больше 2.5 мяча за 1.71.

Прогноз на матч АПЛ «Челси» – «Лутон Таун»

Два хороших матча провёл «Челси» в первых турах, но довольствовался в них всего одним очком. Неприятная статистика, но если «синие» продолжат играть в том же духе, то смогут её исправить. А пока они упорно наступают на старые грабли, связанные со слабой реализацией моментов, и даже не забивают важнейшие пенальти.

«Лутон» пока провёл только одну игру, а домашнюю встречу пропустил из-за проблем со стадионом. За матч с «Брайтоном» «шляпников» похвалить не получится, разве что отметить, что держались они довольно долго и окончательно развалились только под конец игры. В принципе, эта команда умеет терпеть, знает, как играть от обороны, а потому иногда может создавать проблемы фаворитам.

«Челси» с его проблемами в атаке в этой игре явно придётся помучиться. Вряд ли «Лутон» сможет набрать свои первые очки в АПЛ именно в этом матче. По игре ему нечего противопоставить лондонцам, но гости могут сделать так, чтобы обилия голов в этой встрече мы не увидели, если, конечно, форвардов «Челси» вдруг не прорвёт, а это случается очень редко. Поставить на тотал меньше 2.5 мяча можно за 2.48.

Экспресс на матчи 25 августа

Ставка 1: ТБ 3.5 мяча в матче «РБ Лейпциг» — «Штутгарт» за 2.38.

Ставка 2: ТБ 2.5 мяча в матче «Сельта» — «Реал» за 1.71.

Ставка 3: ТМ 2.5 мяча в матче «Челси» — «Лутон» за 2.48.

Общий коэффициент: 2.38 Х 1.71 Х 2.48 = 10.1.

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