«Арсенал» — «Фулхэм». Артете благоволит календарь

«Дачники» сами по себе удобны для «канониров», а без Митровича — тем более.

26 августа состоится матч 3-го тура АПЛ «Арсенал» — «Фулхэм». Начало — в 17:00 мск. Эксперты «Фонбет» в своих прогнозах отдают преимущество хозяевам стадиона: коэффициент на победу «канониров» составляет 1.23, а на «дачников» можно поставить за 14.0. Ставки на ничью принимают за 6.20.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч «Арсенал» — «Фулхэм» 26 августа 2023 года

Аналитики «Фонбет» считают, что матч «Арсенал» — «Фулхэм» получится результативным: ставки на тотал больше 2.5 мяча принимаются за 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча оценён экспертами в 2.65. Ставку на победу «канониров» с точным счётом 3:0 можно сделать в «Фонбет» за 7.50, а за регистрацию букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Англии «Арсенал» — «Фулхэм» (26.08.2023)

В субботу, 26 августа, «Арсенал» принимает на стадионе «Эмирейтс» команду «Фулхэм», и это лондонское дерби. Подопечные Артеты будут стремиться продлить свою серию побед в АПЛ нового сезона.

После двух матчей в активе «канониров» шесть очков, и они идут вровень с «Манчестер Сити» и «Брайтоном», которые являются единственными командами, не знающими поражений на старте чемпионата Англии.

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Что касается «Фулхэма», то он занимает 13-е место в турнирной таблице, одержав одну победу и потерпев одно поражение.

«Арсенал» начал розыгрыш АПЛ с победы над «Ноттингем Форест» со счётом 2:1: хозяева поля владели мячом 79% времени и нанесли 15 ударов по воротам.

После этого «канониры» выиграли у «Кристал Пэлас» со счётом 1:0 благодаря пенальти Мартина Эдегора во втором тайме. Несмотря на то что последние 30 минут команда Микеля Артеты играла вдесятером после красной карточки Такэхиро Томиясу, она выстояла.

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«Фулхэм» же начал сезон с победы над «Эвертоном» (1:0), забив гол благодаря Бобби Армани де Кордова-Рид. Однако в минувший уикенд «дачники» потерпели домашнее поражение от «Брентфорда» с разгромным счётом 0:3.

Учитывая, что звёздный нападающий Александр Митрович перешёл в клуб Саудовской Аравии «Аль-Хиляль», «Фулхэму» теперь потребуется помощь других нападающих в атаке.

«Дачники» не смогли выиграть ни одной из 10 последних встреч с «Арсеналом» в АПЛ, потерпев при этом восемь поражений. Стоит также отметить, что «канониры» забивали более 2.5 мяча в шести из последних 10 очных матчей.

Такэхиро Томиясу отстранён от игры, а Габриэл Жезус, Юрриен Тимбер и Мохамед Эльнени травмированы.

«Фулхэм» в преддверии матча не сообщил о проблемах с травмами, однако Тим Рим отстранён от игры после получения двух жёлтых карточек в последнем матче.

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«Дачники» будут стремиться отыграться после поражения в минувшем туре, но «канониры» должны бороться за три очка.

Мы считаем, что «Арсенал» забьёт больше 2.5 мяча в матче с «Фулхэмом», который потерпит очередное поражение. Ставки на это событие в «Фонбет» принимают за 1.95, а всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Ставка: индивидуальный тотал больше 2.5 мяча за 1.95.

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