Иван Штырков — Константин Ерохин. Уральский Халк берёт пример с Дацика

26 августа 2023 года в Hardcore Boxing состоится поединок между Иваном Штырковым и Константином Ерохиным.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Во сколько начало боя Штырков — Ерохин

Предполагается, что поединок между Иваном Штырковым и Константином Ерохиным начнётся не раньше 23:00 мск 26 августа 2023 года.

Коэффициенты букмекеров на бой Иван Штырков — Константин Ерохин

Букмекеры считают фаворитом Ивана Штыркова. Ставки на его победу принимаются с коэффициентом 1.51. Шансы Константина Ерохина оценили коэффициентом 3.21. Также эксперты предлагают сделать ставку на ничью – за 9.80. Аналитики оценили вероятность досрочной победы одного из спортсменов: тотал больше 4.5 раунда идёт за 1.30, а тотал меньше 4.5 раунда — за 3.20.

Прогноз на бой Иван Штырков — Константин Ерохин (26.08.2023)

26 августа в Москве пройдёт бой между Иваном Штырковым и Константином Ерохиным. Один из сильнейших спортсменов ММА Уральский Халк постарается сломить дух экс-бойца UFC. На ринге будут кипеть нешуточные страсти, поскольку мотивация у спортсменов на максимальном уровне.

34-летний Иван Штырков решил проверить себя на прочность. Взяв пример с неуступчивого Вячеслава Дацика, тяжеловес проводит серию поединков за короткое время. В марте он уступил Магомеду Исмаилову по правилам бокса, а уже в мае дрался с легендарным Петром Романкевичем по кикбоксингу.

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В поединке с Лысым хищником Иван показал довольно высокий уровень подготовки. Уступая в технике и тайминге, Уральский Халк продемонстрировал потрясающую выносливость и умение держать удар. Он отработал на ринге шесть раундов и проиграл лишь решением судей.

А уже в мае Штырков провёл первый поединок по правилам кикбоксинга, да ещё и с опытнейшим Романкевичем. Уральский Халк вёл бой, захватил инициативу и прекрасно проявил себя в экстра-раунде. Комбинация этих факторов и стала залогом победы.

Теперь у Ивана есть отличный шанс одержать победу в бою по правилам бокса. Новым соперником Уральского Халка станет Константин Ерохин. Он имеет солидный послужной список выступлений в MMA, а также есть опыт поединков в UFC.

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Русский Медведь провёл в смешанных единоборствах 14 поединков, 10 из которых завершились победами. Девять раз Константин выигрывал досрочно нокаутами, поэтому недооценка соперника может дорого обойтись Штыркову.

В своё время Ерохин считался талантливым бойцом и подавал большие надежды. Но карьера в UFC сложилась неудачно, поэтому он и в 40 лет выходит на ринг, чтобы подзаработать. Как утверждает сам россиянин, ему давали борцов, с которыми он не мог продемонстрировать зрелище.

Что касается физической формы Константина, то на этот вопрос ответит только сам поединок. С одной стороны, Ерохин поддерживает тренировочный режим, но отсутствие полноценной практики скажется отрицательно на его готовности к бою с мотивированным Штырковым.

Иван Штырков — крайне опасный соперник. Он находится в отличной физической форме, что доказал в бою с Исмаиловым, выдержав шесть раундов. Ходят слухи о большом поединке с Владимиром Минеевым, которого очень ждёт Уральский Халк. Встреча на ринге с Ерохиным может стать частью подготовки к нему.

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Штырков раскрывает для себя новые горизонты, ведь получить реально крутой поединок становится труднее. Он поработал со всеми топовыми бойцами, которые могут по контракту выступать в RCC. Уральский Халк размышляет даже об участии в кулачных боях, но на данном этапе карьеры предпочитает ограничиться боксом.

На что ставить?

Штырков хорошо проявил себя на ринге с сильным соперником. Он выдержал все шесть раундов по правилам бокса, продемонстрировав умение маневрировать и довольно неплохой тайминг. Сильный удар остаётся главными козырем Ивана. Ерохин давно лишён реальной практики и старше почти на шесть лет. Весьма вероятно, что бой завершится победой Ивана Штыркова решением судей. Вот и поставим на это за коэффициент 1.97.

Ставка: победа Ивана Штыркова решением судей за 1.97.

Экспресс с коэффициентом 9.58.

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