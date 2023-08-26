«Наполи» — «Сассуоло». Кто-то сомневался в Руди Гарсии?

27 августа состоится матч 2-го тура чемпионата Италии «Наполи» — «Сассуоло». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «партенопейцев» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.32. Успех чёрно-зелёных оценён экспертами в 9.20. Ставки на ничью принимаются за 6.30.

Лучшие прогнозы на Серию А.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Наполи» — «Сассуоло» 27 августа 2023 года

Букмекеры уверены, что матч «Наполи» — «Сассуоло» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.41, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.61. Поставить на «обе забьют» можно за 1.73.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура чемпионата Италии «Наполи» — «Сассуоло» (27.08.2023)

Вскоре стартует групповой этап еврокубковых турниров. Пока же всё внимание направлено на внутренние арены. В итальянской Серии А 27 августа состоятся четыре игры 2-го тура. В одной из них на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе померяются силами местный «Наполи» и «Сассуоло».

Ещё до окончания минувшего сезона стало известно о том, что Лучано Спаллетти намерен покинуть «Наполи». Совсем недавно бывший наставник «Зенита» возглавил сборную. Заменил его на посту главного тренера «партенопейцев» Руди Гарсия. Ранее он уже работал в Италии — три года руководил «Ромой».

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Других изменений летом было немного. Неаполитанцам удалось сохранить практически весь чемпионский состав. Из важных игроков покинул клуб только центральный защитник Ким Мин Джэ. Он перебрался в мюнхенскую «Баварии». На замену корейцу «Наполи» приобрёл защитника «Ред Булл Брагантино» Натана. Также он усилился полузащитником «Реймса» Йенсом Каюсте.

Новый сезон «партенопейцы» начали с уверенной победы над «Фрозиноне» (3:1), на выезде. Они нанесли 19 ударов, восемь из которых пришлись в створ. Одним из главных героев встречи стал лучший бомбардир «Наполи» Виктор Осимхен. Он оформил дубль. Оба гола забил с передач Джованни Ди Лоренцо.

В прошлом сезоне шикарное подспорье Осимхену составлял Хвича Кварацхелия. В 43 матчах в минувшем сезоне он отметился 14 забитыми мячами и 17 результативными передачами. Матч с «Фрозиноне» грузин пропустил из-за травмы колена. Есть опасения, что повреждение серьёзное.

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Однако также есть вероятность того, что грузин появится на поле. Но Руди Гарсия неплохо справляется без одного из лидеров команды. В матче с «Фрозиноне» «партенопейцы» продемонстрировали не менее доминирующий остроатакующий футбол, чем был при Спаллетти.

Не возникнут ли у «Наполи» проблемы в предстоящем матче? «Сассуоло» уже далеко не первый год занимает место в середняках чемпионата Италии. По итогам минувшего сезона он финишировал на 13-й строчке.

Чёрно-зелёные неоднократно навязывали борьбу сильным соперникам, но зацепиться за очки им удавалось далеко не всегда. Главной проблемой команды является ненадёжная линия обороны. Этот недостаток докучает ей с незапамятных времён.

В 38 матчах в минувшем розыгрыше чемпионата Италии «Сассуоло» пропустил 61 мяч, а забил — 47. Однако 19 из них забили на двоих Давиде Фраттези и Доменико Берарди. Нападающий при этом ещё и отдал семь результативных передач.

Фраттези уже перебрался в состав «Интера». Берарди намерен покинуть «Сассуоло» в ближайшее время. В первом матче сезона с «Аталантой» он участия не принимал. Как итог, чёрно-зелёные уступили на домашнем поле бергамаскам со счётом 0:2. Они создали гораздо меньше опасных атак и нанесли всего лишь три удара в створ.

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При таком раскладе наилучшим вариантом для ставки видится П1 + ТМ 4.5 мяча за коэффициент 1.90. Пока Хвича Кварацхелия будет восстанавливать и возвращать былую форму, надежды на голевое пиршество нет. Два-три гола «партенопейцы», может, и забьют, но больше — уже вряд ли.

К тому же летом чёрно-зелёные постарались как можно лучше укрепить оборону. Они взяли в аренду латераля «Борнмута» Матиаса Винью и защитника «Ниццы» Маттиа Вити. Что же касается атаки, то ей нужно время на то, чтобы свыкнуться с отсутствием сразу двух лидеров. Больше одного мяча нынешнему «Сассуоло» вряд ли удастся забить.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Наполи» — «Сассуоло» 27 августа 2023 года

«Наполи» выглядит явным фаворитом. Во-первых, матч состоится на его домашнем стадионе. Во-вторых, уход Спаллетти пока что никак не повлиял на игру команды. Действующий чемпион продолжает побеждать и забивать много. Однако без одного из лидеров атаки ждать от неаполитанцев слишком много голов не стоит. Даже если Хвича появится на поле, вряд ли быстро наберёт нужную форму. К тому же «Сассуоло» летом поработал над исправлением нехватки крепости в защите. Правда, появилась проблема посерьёзнее. Лидеры нападения захотели уйти. Выводы напрашиваются сами собой.

Ставка: победа «Наполи» и тотал меньше 4.5 мяча за коэффициент 1.90.

Экспресс с коэффициентом 11.28.

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