«Бавария» — «Аугсбург». Гарри Кейн закрепит успех

27 августа состоится матч 2-го тура Бундеслиги «Бавария» — «Аугсбург». Начало игры — в 18:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу мюнхенцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.08. Успех «фуггеров» оценён экспертами в 30.0. Ставки на ничью принимаются за 15.0.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Бундеслиги «Бавария» — «Аугсбург» 27 августа 2023 года

Букмекеры уверены, что матч «Бавария» — «Аугсбург» получится результативным: тотал больше 3.5 мяча идёт за 1.47, а тотал меньше 3.5 мяча — за 2.70. В случае если забьют гости, сыграет коэффициент 1.90. Если не забьют — тоже 1.90. Поставить на «обе забьют» в букмекерских конторах можно за 1.93.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура чемпионата Германии «Бавария» — «Аугсбург» (27.08.2023)

В топ-5 чемпионатах набирает обороты новый сезон. На 27 августа запланирована встреча, которая закроет программу 2-го тура чемпионата Германии. На стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене местная «Бавария» примет «Аугсбург». Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск.

В матче 1-го тура «Бавария» разгромила на выезде бременский «Вердер» (4:0). Она нанесла целых 24 удара, 10 из которых пришлись в створ. Если бы не вратарь соперника Иржи Павленка, подопечные Томаса Тухеля забили бы ещё больше. Чешский голкипер совершил шесть сейвов.

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Сами мюнхенцы позволили сопернику нанести лишь один удар в створ. Свен Ульрайх парировал угрозу. Одним из главных героев встречи стал приобретённый мюнхенцами у «Тоттенхэма» этим летом форвард — Гарри Кейн. Он записал на свой счёт результативную передачу и отметился забитым мячом.

Лучший нападающий сборной Англии очень быстро вписался в команду. Его появление заметно воодушевило «Баварию». В матче с «Вердером» она показала тот доминирующий футбол, который привыкли видеть болельщики. Теперь дело за стабильностью. Нужно закрепить успех.

В конце прошлого сезона «Бавария» тоже одерживала результативные победы в матчах с середняками и аутсайдерами, но из-за поражений в играх с сильными соперниками она чуть было не упустила чемпионство. Новый сезон «красные» также начали неудачно — с разгромным счётом проиграли «Лейпцигу» (0:3) в матче за Суперкубок Германии. Исправиться удалось, но что дальше?

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«Аугсбург» по итогам минувшего розыгрыша чемпионата Германии финишировал в непосредственной близости от зоны вылета — на 15-й строчке. Он лишь на одно очко опередил зону вылета Бундеслиги.

В 34 турах подопечные Энрико Масена одержали только девять побед и семь раз сыграли вничью. За этот период времени они пропустили целых 63 мяча, а сами забили только 42. Интересно, что летом «Аугсбург» потратил меньше, чем заработал. Он продал нападающего Рикардо Пепи в ПСВ за хорошую сумму, а сам понабрал свободных агентов и недорогих футболистов.

Несмотря на это, в матче 1-го тура нового розыгрыша чемпионата Германии клуб сыграл вничью с мёнхенгладбахской «Боруссией» (4:4). Причём избежать поражения сопернику удалось только в самой концовке — на 97-й минуте, с пенальти.

Подопечные Масена нанесли целых 20 ударов, семь из которых пришлись в створ. Они с большим перевесом выиграли по владению мячом и создали гораздо больше опасных атак. Наставник «Аугсбурга» заслуживает особой похвалы. Он поставил своим подопечным классный остроатакующий футбол.

Плохо только, что в обороне у клуба из Аугсбурга проходной двор и ресурсов маловато. Для «Баварии» это настоящий подарок. Поставить на её победу и тотал больше 4.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.12. Две последние очные встречи закончились именно так.

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«Красные» далеко не первый год забивают под 100 мячей за сезон. В текущем розыгрыше чемпионата Германии они вполне могут преодолеть данный рубеж. Ведь в дальнейшем Гарри Кейн наверняка будет только прибавлять. Кстати, грядущий матч станет для него первым на «Альянц-Арене». Думаем, форвард порадует мюнхенских болельщиков результативностью.

Прогноз и ставки на матч Бундеслиги «Бавария» — «Аугсбург» 27 августа 2023 года

«Бавария» замечательно выступила в матче с «Вердером». Теперь важно продолжить в том же ключе. На домашнем стадионе мюнхенцы наверняка обыграют «Аугсбург». История двух последних очных встреч свидетельствуют в пользу результативной победы «красных». Вероятно, подопечные Масена сумеют навязать борьбу мюнхенцам и даже забьют гол или два. Однако отнять очки у действующего чемпиона у них вряд ли выйдет. Слишком мало резервов.

Ставка: победа «Баварии» и тотал больше 4.5 мяча за 2.12.

Экспресс с коэффициентом 11.28.

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