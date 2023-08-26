«Ньюкасл» — «Ливерпуль». Юрген Клопп разочарован

Лучших футболистов «красных» разбирают в Саудовскую Аравию. Тренер недоволен этой ситуацией и пытается удержать Салаха.

27 августа состоится матч 3-го тура АПЛ «Ньюкасл» — «Ливерпуль». Начало — в 18:30 мск. Эксперты «Фонбет» в своих прогнозах отдают преимущество хозяевам: коэффициент на победу «сорок» составляет 2.20, а на «красных» можно поставить за 3.10. Ставки на ничью принимают за 4.00.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ньюкасл» — «Ливерпуль» 27 августа 2023 года

Аналитики «Фонбет» считают, что матч «Ньюкасл» — «Ливерпуль» получится результативным: ставки на тотал больше 2.5 мяча принимаются за 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча оценён экспертами в 2.60. Ставку на победу «сорок» с точным счётом 2:1 можно сделать в «Фонбет» за 8.50, а за регистрацию букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Англии «Ньюкасл» — «Ливерпуль» (27.08.2023)

Главный матч 3-го тура английской Премьер-лиги состоится в воскресенье на стадионе «Сент-Джеймс Парк». «Ньюкасл Юнайтед» примет «Ливерпуль» 27 августа.

«Сороки» в последней встрече проиграли «Манчестер Сити» со счётом 0:1. Примечательно, что из семи ударов по воротам только один попал в створ.

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Поражение от «горожан» последовало после победы над «Астон Виллой» с разгромным счётом 5:1 в день открытия сезона.

Эти два результата заставили болельщиков задуматься о том, какой состав Эдди Хау выберет на матч с «Ливерпулем».

Подопечные Юргена Клоппа взяли четыре очка из шести возможных в текущем сезоне. Ничья со счётом 1:1 с «Челси» на «Стэмфорд Бридж» стала хорошим началом. Затем во 2-м туре «Ливерпуль» выиграл у «Борнмута» — 3:1.

Мбаппе вновь отказался продлевать контракт с «ПСЖ».

Несмотря на эту победу, «красные» нервничали на протяжении большей части матча и играли вдесятером оставшиеся 32 минуты после того, как Алексис Мак Аллистер был удалён с поля.

«Сорокам», возможно, удастся разбить оборону «красных». Клопп может дать шанс сыграть новому полузащитнику Ватару Эндо, перешедшему на прошлой неделе из «Штутгарта». Он может занять место в тройке полузащитников и подстраховать заднюю линию.

В этом случае Мак Аллистер займёт место на левом фланге, а Доминик Собослаи — на правом. В 1-м туре АПЛ Александер Исак из «Ньюкасла» забил два гола в ворота «Астон Виллы».

Жоэлинтон может пропустить матч из-за травмы. Шон Лонгстафф или Эллиотт Андерсон могут заменить бразильца, если он не выйдет в старте. Джозеф Уиллок, Эмиль Крафт и Хавьер Манкильо выбыли из состава по причине повреждений.

Медицинский персонал «Ливерпуля» продолжает оценивать состояние правого защитника Трента Александер-Арнольда. Кёртис Джонс снова не будет играть после травмы лодыжки. Вместе с ним в лазарете Тьяго Алькантара.

Также появилась информация, что Мохамед Салах дал согласие на переход в «Аль-Иттихад». Если верить источнику, сделка почти закрыта. Высказался по этому поводу Юрген Клопп. По его словам, египтянин – игрок «Ливерпуля». Однако он гневно высказался обо всём происходящем вокруг команды и переходах. Тренеру явно не нравится новая тенденция.

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Фабиньо, Фирмино, Хендерсон – бывшие игроки «красных», которые уже в Саудовской Аравии. Если ещё и Салах начнёт паковать чемоданы – это будет большой удар по «Ливерпулю».

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Ставка: победа «Ньюкасл Юнайтед» за 2.20.

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