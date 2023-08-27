«Арсенал» — «Торпедо». Сторожук и Клотет нашли друг друга

28 августа состоится матч 7-го тура Первой лиги «Арсенал» — «Торпедо». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 2.50. Успех туляков оценён экспертами в 2.90. Ставки на ничью принимаются за 3.30.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Первой лиги «Арсенал» — «Торпедо» 28 августа 2023 года

Букмекеры считают, что матч Первой лиги «Арсенал» — «Торпедо» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.74. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.36. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.30. Поставить на «обе забьют» можно за 1.84.

Анализ и прогноз на матч 7-го тура Первой лиги «Арсенал» — «Торпедо» (28.08.2023)

Всё стремительнее набирает обороты новый сезон Российской Премьер-Лиги. Также немало интересных матчей в Первой лиге. 28 августа запланирована встреча, которая закроет программу 7-го тура. На стадионе в Туле местный «Арсенал» примет «Торпедо». Начало игры — в 19:00 мск.

В шести матчах Первой лиги «канониры» обыграли только утративший стабильность после внезапной смены главного тренера «Енисей» (2:0). Также он сыграл вничью с «Ленинградцем», махачкалинским «Динамо» и «КАМАЗом» (во всех трёх случаях 0:0). Уступил клуб «Акрону» (1:5) и «Черноморцу» (1:2), для которого победа стала первой в сезоне.

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Дела у туляков ещё с конца прошлого сезона идут очень плохо. Назначение бывшего наставника «Краснодара» Александра Сторожука на должность главного тренера только усугубило их кризис. Под его руководством «канониры» провели 20 матчей в Первой лиге, в которых одержали лишь три победы и шесть раз сыграли вничью.

У красно-жёлтых много игровых проблем, в частности с реализацией. Также они по-прежнему не определились с назначением генерального директора. Кроме того, на неопределённый срок «Арсенал» лишился капитана. Михаил Левашов получил травму в преддверии встречи с «Акроном». Он пропустил уже три матча.

Единственной хорошей новостью для красно-жёлтых является возвращение многолетнего лидера — Сергея Ткачёва. В минувшем розыгрыше Первой лиги 34-летний полузащитник в составе «Арсенала» провёл 28 матчей, в которых отметился шестью забитыми мячами. «Родина» расторгла с футболистом контракт по обоюдному согласию.

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У «Торпедо» дела идут немного лучше. В шести матчах текущего розыгрыша Первой лиги оно уступило «Соколу» (0:1) и «Алании» (0:2), на выезде. Вничью автозаводцы сыграли с «Черноморцем» (1:1). Победили они сначала махачкалинское «Динамо» (2:0) и «Химки» (2:1), а затем «Нефтехимик» (2:1).

Стоит отметить, что обыграли химчан и нижнекамцев чёрно-белые не без удачи. В матче с «Химками» они забили второй мяч лишь в компенсированное ко второму тайму время. Во встрече с «Нефтехимиком» автозаводцы реже владели инициативой и создали на порядок меньше потенциально голевых моментов, чем соперник.

И это при том, что матч с нижнекамцами был посвящён 99-летию клуба из Москвы. Ожидалось, что он будет доминировать и стараться порадовать своих болельщиков. У «Торпедо» один из самых сильных составов в лиге, но оно продолжает демонстрировать невнятную игру и вырывать победы на индивидуальном мастерстве в нервных концовках.

Атакующая модель футбола Жозепа Клотета по-прежнему не работает. Его подопечные выигрывают по владению мячом, но толком ничего не создают у ворот соперников. Долго ли это ещё будет продолжаться — неизвестно. Пока что клуб из Москвы сосредоточен на подписании экс-защитника ЦСКА Георгия Щенникова. Сообщается, что ему предложили двухлетний контракт.

Официально: Сердар Азмун — игрок итальянской «Ромы».

Поставить на то, что «Торпедо» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.83. У обеих команд проблемными являются тренерские позиции. Что у Сторожука, что у Клотета не получается поставить качественный футбол, который стабильно приносил бы плоды.

Тем не менее лучше результаты и комплектация состава у чёрно-белых. Большого количества забитых мячей не ждём, потому что у клубов совсем не клеится игра в атаке. Пропускают они довольно редко, так что матч вполне может ознаменоваться ничьей с небольшим количеством голов.

Прогноз и ставки на матч Первой лиги «Арсенал» — «Торпедо» 28 августа 2023 года

Чёрная полоса «Арсенала» длится уже почти год. Временами у него бывают вспышки, но затем снова следует спад. Может, пора прибегнуть к смене тренера? Назначение Сторожука пока что совсем себя не оправдывает. У «Торпедо» тоже не всё гладко. Оно добывает очки только за счёт мощного состава. Командной игры, особенно в заключительной трети поля, как таковой у чёрно-белых не наблюдается. В их победу верится больше, но 0:0 или 1:1 здесь также вполне может быть. Большого количества забитых мячей не ждём, потому что у команд проблемы с завершением и конструированием атак.

Ставка: победа «Торпедо» и тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 1.83.

Экспресс с коэффициентом 9.58.

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