«Аль-Хиляль» — «Аль-Иттифак». Малком и Митрович расстроят Джеррарда

28 августа состоится матч 4-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» — «Аль-Иттифак». Начало игры — в 21:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Аль-Хиляля» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.17. Успех «Аль-Иттифака» оценён экспертами в 15.0. Ставки на ничью принимаются за 6.70.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» — «Аль-Иттифак» 28 августа 2023 года

Букмекеры уверены, что матч «Аль-Хиляль» — «Аль-Иттифак» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.52, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.37. Поставить на «обе забьют» можно за 2.23. Если одна из команд не забьёт — сыграет 1.58.

Анализ и прогноз на матч 4-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» — «Аль-Иттифак» (28.08.2023)

Набирает обороты новый сезон Про-Лиги, ставший в последнее время очень популярным. 28 августа состоятся четыре встречи 4-го тура. В одной из них в городе Эр-Рияд померяются силами местный «Аль-Хиляль» и «Аль-Иттифак». Стартовый свисток прозвучит в 21:00 мск.

За лето «Аль-Хиляль» изменился до неузнаваемости. Сейчас он скорее похож на какого-нибудь крепкого середняка из топ-5 чемпионатов. Команда из Эр-Рияда подписала Неймара, Малкома, Александра Митровича, Яссина Боно, Сергея Милинковича-Савича, Калиду Кулибали и Рубена Невеша.

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Жорже Жезуш успел попробовать в деле всех новичков, кроме Неймара, продолжающего восстанавливаться после жуткой травмы. Опытному португальскому специалисту не потребовалось много времени для того, чтобы найти общий язык с известными футболистами и начать добывать победы.

В новом сезоне «Аль-Хиляль» добрался до финала Кубка арабских чемпионов, уступив обладающему не менее сильным составом «Аль-Насру» (1:2). В чемпионате Саудовской Аравии «лидеры» победили «Абху» (3:1), сыграли вничью с «Аль-Фейхой» (1:1) и разгромили «Аль-Раед» (4:0).

Особую роль в успехах сыграл Малком. В шести матчах в составе «Аль-Хиляля» бывший нападающий «Зенита» забил пять мячей и отдал две голевые передачи. Благодаря его стараниям и грамотному руководству Жезуша, который предпочитает динамичный остроатакующий футбол, результативность команды растёт не по дням, а по часам.

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«Аль-Иттифак» изменился за лето не так сильно, как «Аль-Хиляль». У него просто не так много ресурсов, чтобы составить конкуренцию лидерам за приобретение элитных футболистов. Красно-зелёные сумели подписать только Джордана Хендерсона, нападающего «Лиона» Муссу Дембеле и несколько мало кому известных игроков.

С другой стороны, «рыцарям Дехны» удалось назначить на должность главного тренера бывшего легендарного полузащитника «Ливерпуля» Стивена Джеррарда. В качестве наставника англичанин выигрывал чемпионат Шотландии вместе с «Рейнджерс», но вот уровень АПЛ он не потянул.

В качестве тренера «Астон Виллы» Джеррард проработал 11 месяцев, после чего был отправлен в отставку из-за неудовлетворительных результатов. С «Аль-Иттифаком» дела у него пока что идут хорошо. В трёх матчах Про-Лиги его подопечные победили «Аль-Наср» (2:1) и «Аль-Хазм» (2:0), а также сыграли вничью с «Аль-Халиджем» (1:1).

Однако спешить с выводами не стоит. «Аль-Наср» играл, по сути, вторым составом. Он был сосредоточен на других турнирах. Из известных футболистов у клуба принял участие только Садио Мане. Роналду и другие восстанавливались после финала Кубка арабских чемпионов.

Кроме того, во встречах с «Аль-Насром» и «Аль-Халиджем» подопечные Джеррарда выступали на домашнем стадионе. Победа на выезде в матче с «Аль-Хазмом» мало о чём говорит. Клуб из города Ар-Расс в прошлом сезоне выступал во втором по силе дивизионе Саудовской Аравии. Сейчас он располагается на предпоследнем месте в турнирной таблице.

Поставить на то, что «Аль-Хиляль» одержит победу с разницей в один или два мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.10. Можно было бы поставить на то, что «лидеры» выиграют с разгромным счётом, но матч из-за дисквалификации пропустит Сергей Милинкович-Савич. Он получил красную карточку в матче последнего тура с «Аль-Раедом».

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Без серба создавать моменты клубу из Эр-Рияда будет труднее. Также стоит отметить, что у обеих команд весьма надёжные линии защиты. В 30 матчах в минувшем розыгрыше чемпионата Саудовской Аравии они пропустили на двоих только 65 мячей. У «лидеров» за счёт трансферов оборона стала ещё надёжнее. Так что не ждём, что матч получится слишком результативным.

Прогноз и ставка на матч 4-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» — «Аль-Иттифак» 28 августа 2023 года

«Аль-Хиляль» лучше усилил состав летом, а также провёл в два раза больше матчей в новом сезоне. У Жорже Жезуша было больше времени, чтобы отладить сыгранность, чем у Джеррарда. Также дополнительное преимущество хозяевам даёт домашний стадион. Скорее всего, они выиграют с разницей в один или два мяча. Учитывая дисквалификацию ведущего полузащитника команды из Эр-Рияда, этот вариант для ставки видится наилучшим.

Ставка: победа «Аль-Хиляля» с разницей в один или два мяча за 2.10.

Экспресс с коэффициентом 9.58.

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