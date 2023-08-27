Карлос Алькарас лишит Новака Джоковича победы на US Open

А у Даниила Медведева нет шансов.

28 августа стартует заключительный в сезоне турнир серии «Большой шлем» US Open. Это уже 143-й по счёту розыгрыш данного трофея. Пришло время изучить турнирные сетки, чтобы предположить, кто из теннисистов выиграет финальный матч.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Джокович вернёт себе первое место в рейтинге АТР

Новак Джокович традиционно сильно проводит US Open. Быстрое хардовое покрытие позволяет сербу использовать практически все свои козыри: смену темпа, агрессивный выход к сетке и мощную подачу.

Для Новака благоприятно сложилась жеребьёвка турнира. В его половине сетки Стефанос Циципас, Тейлор Фритц и Феликс Оже-Альяссим. Очевидно, что ни один из них не представляет серьёзной угрозы для одного из лучших теннисистов сезона-2023.

Тем более что, кроме недюжинного мастерства, у Джоковича на максимальном уровне мотивация. Он крайне болезненно воспринял поражение в финале Уимблдона-2023 от Карлоса Алькараса. Ветеран не хочет признавать, что его время постепенно уходит и на сцене скоро будет безраздельно властвовать новый теннисный царь.

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Но Джокович зачехлять ракетку не спешит, что и доказал в финале «тысячника» в Цинциннати, обыграв Алькараса в матче-триллере. Серб уступил первую партию со счётом 5:7 и оказался в сложном положении. У него не шла подача, а Карлос действовал активно, загружая соперника обводящими ударами.

Для Джоковича настал момент истины. Второе поражение подряд в финале крупного турнира от Алькараса могло сломать ему настрой перед началом US Open. Серб собрал волю в кулак и выиграл два сета на тай-брейке.

Букмекеры по достоинству оценили победу Новака. Они считают его главным фаворитом US Open. Если Джокович выиграет титул, то сыграет коэффициент 2.30. Кроме того, ему достаточно пройти стартовый круг, чтобы обойти Алькараса и в очередной раз стать первой ракеткой мира.

Карлос Алькарас ломает стереотипы

Карлос Алькарас родом из тех мест, где на кортах редко встречается покрытие, отличное от грунта. По этой причине у подавляющего большинства испанских теннисистов тягучая манера игры и предпочтение долгим позиционным розыгрышам.

Феноменальный Алькарас ломает стереотипы — его манера игры позволяет доминировать на быстром харде. У Карлоса получился столь гремучий симбиоз из технических элементов, что соперники зачастую теряются от его непредсказуемых решений на корте.

Карлос выиграл в прошлом году титул в Нью-Йорке, продемонстрировав уникальный набор качеств: сильная подача, умение выбрать момент для выхода к сетке и резкий обводящий удар. За прошедший год Алькарас лишь прибавил в развитии, прокачав подачу.

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К защите титула победителя US Open Алькарас подходит на пике формы. Он молод, талантлив и имеет опыт «больших матчей». Букмекеры высоко оценивают вероятность победы испанца — коэффициент 2.80.

Медведев находится под давлением

В карьере Даниила Медведева хватало сложных моментов. Россиянин регулярно попадает под огонь критики, поскольку стабильность не является его главным фаворитом. Удивительно, но после провалов он выдаёт свои лучшие матчи.

US Open Медведев давно считает своим турниром. Быстрый отскок мяча, игра на инстинктах и умение почувствовать ответный ход соперника — идеальная комбинация качеств теннисиста для победы на турнире «Большого шлема».

Что касается хейта, с этим у Даниила полный порядок. Он провалил два последних турнира в Торонто и Цинциннати, позволив критикам говорить, что он уже закончился как топовый теннисист. Спортивная злость и стопроцентная мотивация Медведева должны помочь ему на первом этапе US Open.

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Букмекеры понимают, что от Медведева можно ожидать сюрприза в Нью-Йорке. Поэтому победу россиянина они оценивают коэффициентом 10.0. Насколько он сумеет оправдать ожидания, покажет уже первая игра с Аттилой Балажем. 34-летний венгерский теннисист является идеальным соперником, чтобы поймать ритм.

Кто выиграет US Open?

Новак Джокович добился над Карлосом Алькарасом психологического преимущества, победив его в финале последнего «тысячника». Но испанец молод и, по мнению экспертов, обладает уникальными психологическими характеристиками — не обращает внимания на негативные результаты прошедших игр. По технике Новак и Карлос примерно равны, но физические кондиции сыграют в пользу испанца.

Ставка: Карлос Алькарас выиграет US Open за 2.80.

Экспресс с коэффициентом 9.58.

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