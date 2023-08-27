Медведев готов к решающему рывку. Кто из россиян проявит себя на US Open?

Теннисный сезон постепенно подбирается к финалу. Осталось узнать победителя последнего турнира «Большого шлема» – 28 августа в Нью-Йорке стартует Открытый чемпионат США. В мужском одиночном разряде в заявке находятся сразу семь российских спортсменов. Даниил Медведев идёт в числе фаворитов и связывает с этим турниром серьёзные надежды, но способен удивить также Андрей Рублёв. Самое время оценить перспективы каждого из них.
Медведеву главное не расслабляться
Даниил Медведев подходит к US Open в противоречивой форме. Он хорошо начал сезон, выиграв пять титулов: в Роттердаме, Дохе, Дубае, Майами и Риме. Но важно отметить, что все они проходили в зимне-осенний период. В тот момент россиянин действительно находился на пике формы, что легко объяснить – четыре из пяти турниров были на харде.
Даниил давно зарекомендовал себя одним из лучших специалистов на этом покрытии – на нём он одержал 35 побед в 41 матче сезона. При этом, помимо пяти выигранных финалов, он доходил до полуфинала в Аделаиде, проиграв только Новаку Джоковичу. Затем наступил логичный спад, так как Медведев никогда не скрывал, что не любит играть на грунте. «Ролан Гаррос» он провалил, потерпев поражение в первом круге от бразильца Тьяго Уайлда.
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Была победа в Риме, но её скорее можно назвать исключением. Что важно, Медведев вовремя смог собраться и на Уимблдоне уже выглядел бодро – остановить его смог лишь первая ракетка мира Карлос Алькарас. В Северной Америке он не форсировал подготовку, выиграл всего три матча из пяти в Торонто и Цинциннати, но теперь мотивация выше.
Рублёву необходимо прибавлять
Андрей Рублёв является вторым среди россиян, кто по-прежнему котируется достаточно высоко на турнире. Он имеет восьмой посев, но воспринимается скорее теннисистом, который может приятно удивить, чем очевидным претендентом на победу. До апреля Андрей не мог похвастаться стабильностью, у него были проблемы с подачей и с рядом других технических моментов.
На харде Рублёв пока показал себя уверенно только в Дубае, но в тот раз в финале не справился с постоянным давлением Медведева. Заметно прибавить россиянину удалось на грунте, ведь оба титула в сезоне он выиграл именно на этом покрытии – в шведском Бостаде в двух сетах победил Каспера Рууда и в Монте-Карло — Хольгера Руне. На Уимблдоне оказал достойное сопротивление Новаку Джоковичу, взяв первый сет.
Тем не менее Андрею главное не терять время, ему необходимо подойти в идеальной форме к старту. Он неоднократно проводил слабые по содержанию матчи с соперниками низкого рейтинга, что потом сказывалось и на более поздних стадиях. В первом круге у Рублёва в соперниках Эмиль Руусувуори, которому он недавно уступил в Цинциннати.
Кто ещё способен удивить?
Нельзя не отметить и других российских спортсменов в Нью-Йорке. Двое молодых теннисистов Александр Шевченко и Павел Котов совсем недавно смогли закрепиться в топ-100 рейтинга, но больших побед пока не добивались. Котов в этом сезоне вылетал преимущественно в первых раундах, но был хорош в Марокко на грунте.
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Шевченко со жребием не повезло, так как в первом же матче предстоит сыграть с 16-м сеяным Кэмероном Норри.
Роман Сафиуллин уже опытный теннисист, который в данный момент набрал неплохой ход. Его звёздный час был на Уимблдоне – Роман дошёл до четвертьфинала. Более того, по сетке он прошёл Роберто Баутиста-Агута, Корентена Муте, Дениса Шаповалова и взял один сет у Янника Синнера. С должным настроем он способен удивить.
Примерно равные шансы на прорыв у Карена Хачанова и Аслана Карацева. Хачанов уже пять лет ничего не выигрывал, но всё ещё держит планку на привычном уровне. Он на 11-й строчке в рейтинге. Хачанов особенно силён в турнирах «Большого шлема»: в полуфинале Открытого чемпионата Австралии проиграл Стефаносу Циципасу, а в четвертьфинале «Ролан Гаррос» – Джоковичу. Карацев всего полтора года назад побеждал в Сиднее и находился в топ-15, но теперь на спаде.
Медведев оправдает ожидания
В Нью-Йорке у россиян хорошие перспективы. На то, что один из наших спортсменов сможет пробиться в полуфинал, эксперты дают коэффициент всего 1.72. Тем не менее нельзя не отметить, что главная надежда связана в первую очередь с Даниилом Медведевым. У него был сложный период в начале лета, но провал на грунтовых покрытиях всё-таки не стал для большинства сюрпризом.
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Уже на Уимблдоне было заметно, что Медведев прибавляет, но US Open для него по-прежнему остаётся главным шансом на значимую победу. Кроме того, не забываем, что это единственный турнир «Большого шлема», который покорился Даниилу два года назад. В прошлом сезоне он добрался только до четвёртого круга, но теперь настроен на большее. На пресс-конференции он отмечал, что прекрасно готов как физически, так и психологически.
Сетка у третьей ракетки мира тоже не выглядит слишком сложной – в четвёртом круге могут быть проблемы с Алексом де Минором, а в четвертьфинале – с Хубертом Хуркачем. Но каждого из них Медведев превосходит в классе. В полуфинале может ждать Карлос Алькарас, однако главное не ошибиться раньше. Даниилу по силам справиться с давлением, поэтому предлагаем ставку на то, что он выйдет в полуфинал, с коэффициентом 2.00.
Ставка: Даниил Медведев выйдет в полуфинал US Open за 2.00.
Экспресс с коэффициентом 9.58.
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