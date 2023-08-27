«Райо Вальекано» — «Атлетико». Гризманн и Депай увязнут в обороне

28 августа состоится матч 3-го тура Ла Лиги «Райо Вальекано» — «Атлетико». Начало — в 22:30 мск. Эксперты «Фонбет» в своих прогнозах отдают преимущество гостям: коэффициент на победу мадридцев составляет 2.00, а на «пчёл» можно поставить за 4.00. Ставки на ничью принимают за 3.40.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч «Райо Вальекано» — «Атлетико» 28 августа 2023 года

Аналитики «Фонбет» считают, что матч «Райо Вальекано» — «Атлетико» не получится результативным: ставки на тотал больше 2.5 мяча принимаются за 2.15, а тотал меньше 2.5 мяча оценён экспертами в 1.72. Ставку на победу мадридцев с точным счётом 1:0 можно сделать в «Фонбет» за 7.00, а за регистрацию букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Испании «Райо Вальекано» — «Атлетико» (28.08.2023)

В понедельник вечером на «Кампо де Вальекас» состоится матч между «Атлетико» и «Райо Вальекано». Благодаря двум победам подряд «пчёлы» занимают второе место в турнирной таблице. «Матрасники» не проигрывали с момента старта сезона, но набрали четыре очка из шести возможных.

«Райо Вальекано» начал свою кампанию с победы над «Альмерией» со счётом 2:0, нанеся 19 ударов по воротам и реализовав всего 39% моментов.

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В последнем туре «пчёлы» одержали ещё одну победу — над «Гранадой» (2:0). Оба мяча были забиты после 75-й минуты. «Райо Вальекано» не только забивал по два гола в каждом из своих стартовых матчей, но и оба раза сохранил ворота сухими.

Однако стоит отметить, что обе команды забивали в каждом из семи последних домашних матчей «великанов», а значит, высока вероятность, что серия сухих побед прервётся.

«Атлетико» в первой встрече одержал победу над «Гранадой» со счётом 3:1 благодаря голам Альваро Мораты, Мемфиса Депая и Маркоса Льоренте. В минувшие выходные команда Диего Симеоне сыграла в безголевую ничью с «Бетисом», нанеся всего пять ударов по воротам и один в створ.

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«Зелёные орлы» были агрессивнее в атаке и нанесли 14 ударов по воротам, не реализовав ни одной попытки. С одной стороны, мадридцев можно похвалить за надёжную игру в обороне.

Благодаря удачному завершению минувшего сезона «матрасники» проиграли всего 2 из последних 20 матчей в Ла Лиге.

«Райо Вальекано» не выиграл ни одной из 14 последних встреч с «Атлетико» во всех соревнованиях, потерпев при этом 11 поражений.

«Пчёлы» останутся без Андреса Мартина, так как нападающий продолжает восстанавливаться после предсезонной травмы. У «матрасников» травмированы Анхель Корреа, Хосе Мария Хименес, Жоау Феликс, Рейнилду Мандава и Витоло.

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Мы считаем, что этот матч получится очень тяжёлым и упорным для обеих команд. Футболистам предстоит проделать большой объём работы на поле, чтобы достичь результата. Поэтому рекомендуем ставку на тотал меньше 2 мячей за 2.30 по линии «Фонбет». А всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей.

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