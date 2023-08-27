«Кальяри» — «Интер». Лаутаро Мартинес принесёт пользу

Аргентинец оформил дубль в последней встрече. Он в отличной форме!

28 августа состоится матч 2-го тура Серии А «Кальяри» — «Интер». Начало — в 21:45 мск. Эксперты «Фонбет» в своих прогнозах отдают преимущество гостям: коэффициент на победу «змей» составляет 1.45, а на «островитян» можно поставить за 6.80. Ставки на ничью принимают за 4.70.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч «Кальяри» — «Интер» 28 августа 2023 года

Аналитики «Фонбет» считают, что матч «Кальяри» — «Интер» получится результативным: ставки на тотал больше 2.5 мяча принимаются за 1.73, а тотал меньше 2.5 мяча оценён экспертами в 2.15. Ставку на победу миланцев с точным счётом 2:0 можно сделать в «Фонбет» за 7.00, а за регистрацию букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Италии «Кальяри» — «Интер» (28.08.2023)

«Интер» выиграл четыре последних очных матча с «Кальяри» в Серии А. В понедельник вечером 28 августа «нерадзурри» намерены одержать пятую победу подряд над «островитянами».

В 1-м туре команда Симоне Индзаги одержала победу над «Монцей» со счётом 2:0 на своём поле. Лаутаро Мартинес забил оба мяча и привёл «Интер» к успеху. Однако соперник доставил немало хлопот.

Карпин заявил, что не видит смысла переживать по поводу возможной отставки.

«Змеи» владели мячом лишь 47% времени и нанесли 22 удара по воротам, но лишь три из них пришлись в створ. Защита миланцев позволила «Монце» нанести 12 ударов.

«Кальяри» начал сезон матчем с «Торино» в гостях и увёз одно очко, сыграв в нулевую ничью. «Островитяне» владели мячом всего 42% времени и нанесли восемь ударов по воротам.

Клаудио Раньери возглавил красно-синих в январе 2023 года. Его команда выступала в Серии В, но получила повышение через плей-офф.

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Последняя встреча этих команд в Серии А состоялась в сезоне-2021/2022: «Интер» победил со счётом 4:0 на «Сан-Сиро», а затем выиграл на выезде – 3:1.

В игре с «Монцей» тренер «змей» использовал схему 3-5-2, в которой Мартинес и подписанный летом Маркус Тюрам возглавили атаку. Марко Арнаутович вышел со скамейки запасных во втором тайме и ассистировал аргентинцу, забившему второй гол.

Несмотря на продажу Андре Онана, Марсело Брозовича и Андреа Пинамонти в межсезонье, миланский «Интер» перегруппировался. На бумаге состав команды достаточно хорош и способен побороться за скудетто в этом сезоне.

Раньери будет использовать схему 3-4-3. После ничьей с «Торино» тренер может изменить расстановку на встречу со «змеями».

Тем не менее наставник может сделать ставку на оборону и даже выставить «автобус», чтобы разочаровать соперника и добиться ничейного результата.

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«Интер» выиграл четыре последних матча с «Кальяри», и в понедельник вечером «нерадзурри» должны одержать пятую победу подряд. Причём «змеи» могут сделать это уверенно, с отрывом минимум в два мяча.

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