Экспресс с коэффициентом 10.75: Бензема и Малком зажигают в Про-Лиге

Карим обрёл себя в составе «тигров», а бразилец может рассчитывать на помощь звёздных одноклубников.

Даже в понедельник, 28 августа, болельщики не останутся без футбола. Закроется 2-й тур Серии А, а также пройдут матчи в Саудовской Аравии. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 10.75 на матчи, которые будут сыграны сегодня.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Прогноз на матч «Аль-Хиляль» – «Аль-Иттифак»

Если бы не обидная домашняя осечка с «Аль-Фейхой» во 2-м туре, «Аль-Хиляль» был бы сейчас на второй строчке. Потеря очков с середняками для клуба дело привычное, но этого нужно стараться избегать, так как разрыв между топами и середняками в чемпионате за это лето вырос.

«Аль-Иттифак» Стивена Джеррарда стартовал неожиданно бодро и даже успел удивить одного из фаворитов, обыграв «Аль-Наср» в 1-м туре. «Рыцари Дехны» играют толково и для всех будут неприятным соперником, которого не победить только за счёт обилия звёзд в составе. «Аль-Иттифак» значительно прибавил в атаке, а перестроенная оборона «Аль-Хиляля» пока не внушает доверия.

Тарханов не считает продажу Карраскаля потерей для ЦСКА.

«Аль-Раед» — одна из худших команд лиги, неудивительно, что она не смогла испортить дебют Яссина Боно в воротах «Аль-Хиляля». Но марокканцу будет значительно труднее отыграть «на ноль» в этой встрече. У крепкого соперника с неплохой атакой будут шансы на гол и даже на очки, однако вряд ли «Аль-Иттифак» сам сможет не пропустить. Стоит обратить внимание на ставку «обе забьют – да» за 2.00.

Прогноз на матч «Аль-Вахда» – «Аль-Иттихад»

«Аль-Вахда» обошлась без громких трансферов, но это не помешало ей уверенно стартовать. Две победы в трёх матчах, хорошая и зрелищная игра в каждом из них, даже в проигранном. А теперь у хозяев появился лидер в атаке, с которым можно начать забивать ещё больше. В минувшем сезоне «Аль-Вахда» с трудом спаслась от вылета, но сейчас явно виден прогресс.

«Аль-Иттихад» пока упрекнуть не в чем, команда играет очень мощно, лидеры хорошо проявляют себя и много забивают. О возможном конфликте между тренером и Каримом Бензема речь уже не идёт, француз стал важным футболистом в атаке.

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Обе команды стараются играть зрелищно и много забивают. «Аль-Вахда» может стать первой командой, которой удастся в этом сезоне пробить оборону чемпиона. Если этого не случится, то гости в состоянии и сами забить три или четыре мяча. Можно поставить на тотал больше 3.5 мяча за 2.50.

Прогноз на матч «Кальяри» – «Интер»

Ничья на поле «Торино», практически без преимущества у фаворита – отличный старт для Клаудио Раньери и его команды. «Кальяри» отыграл хорошо во всём, кроме атаки, там явно сказалось отсутствие Лападулы.

У «Интера» тоже произошло очень много изменений за лето, при этом не похоже, чтобы команда стала слабее. В перспективе финалист Лиги чемпионов может стать только лучше, а нынешнего уровня футбола «нерадзурри» должно хватать для стабильных побед над середняками и аутсайдерами. В игре с «Монцей» гости порадовали хорошей обороной, и Зоммер в воротах тоже не подвёл.

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На данный момент в этой паре стоит обратить внимание на низкую результативность. «Кальяри» наверняка будет делать акцент на обороне, а у выездного «Интера» может не хватить сил, чтобы пробить тотал в одиночку. Поставить на тотал меньше 2.5 мяча можно за 2.15.

Экспресс на матчи 28 августа

Ставка 1: обе забьют в матче «Аль-Хиляль» – «Аль-Иттифак» за 2.00.

Ставка 2: тотал больше 3.5 мяча в матче «Аль-Вахда» – «Аль-Иттихад» за 2.50.

Ставка 3: тотал меньше 2.5 мяча в матче «Кальяри» – «Интер» за 2.15.

Общий коэффициент: 2.00 Х 2.50 Х 2.15 = 10.75.

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