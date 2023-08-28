«Рубин» — «Урал». Рахимов сделает Гончаренко больнее

Екатеринбуржцы ещё толком не оправились от поражения «Зениту» (0:4), но казанцы не собираются их жалеть.

29 августа состоится матч Кубка России «Рубин» — «Урал». Начало – в 15:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают небольшое преимущество хозяевам: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.41. Успех гостей оценивается в 2.98. На ничью дают коэффициент 3.30.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Рубин» — «Урал» 29 августа 2023 года

Букмекеры предполагают, что игра Кубка России «Рубин» — «Урал» не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.16, а тотал меньше 2.5 мяча оценивается в 1.72. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.30. Гол гостей доступен за 1.39. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.86.

Анализ и прогноз на матч Кубка России «Рубин» — «Урал» (29.08.2023)

Фонбет Кубок России . Группа B Фонбет Кубок России . Группа B 29 августа 2023, вторник. 15:00 МСК Рубин Казань Не начался Урал Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

В режиме нон-стоп проходит сезон для российских клубов. Не успели утихнуть страсти, бушевавшие после 6-го тура РПЛ, как командам предстоят игры в Кубке России. 29 августа в Казани встретятся «Рубин» и «Урал». Начало встречи – в 15:00 мск.

Подопечным Виктора Гончаренко хочется поскорее забыть унижение, которое они испытали в минувшую субботу, проиграв в РПЛ «Зениту» — 0:4. «Урал» не сумел ничего противопоставить атакующей линии действующего чемпиона, но особенно бросилась в глаза слабая готовность работать на высоких скоростях.

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Футболисты выглядели уставшими, проиграли бóльшую часть единоборств и уже к перерыву «горели» со счётом 0:3. Много ошибок допустила оборона во главе с голкипером. Наверняка были проведены разъяснительные работы и разбор ошибок.

Гончаренко, скорее всего, пойдёт на ротацию состава для встречи в Кубке России. Но физическая форма команды вызывает большие вопросы. Уже в матче с «Балтикой» наблюдались снижение уровня интенсивности отбора и проблемы с созданием голевых моментов.

Кубковый матч с «Рубином» тренерский штаб «Урала», весьма вероятно, постарается использовать для поиска решений в линии обороны. В этом турнире Гончаренко активно вводит в состав молодых спортсменов и пробует новые сочетания. Вот только «Рубин» вышел из кризиса и наладил позиционное нападение.

Чавес и Карраскаль стали игроками «Динамо».

Подопечные Рахимова в минувшем туре сыграли вничью с «Динамо». Счёт 2:2 полностью отражает суть происходившего на поле. Команды гораздо лучше атаковали, чем защищались. Оборона «Рубина» часто ошибалась при опеке соперника.

Хорошо показала себя связка Мирлинд Даку — Александр Ломовицкий. Россиянин отлично отработал на фланге и отметился результативной передачей. До последней минуты он отрабатывал на фланге и нашёл точной передачей Джоэля Фамейе, который на 95-й минуте сравнял счёт.

Ничья с «Динамо» и победа в матче с «Оренбургом» отодвинули на задний план разговоры об отставке с поста главного тренера Рашида Рахимова. Но расслабляться опытному наставнику не стоит. Если последует поражение от «Урала», реакция руководства «Рубина» может быть непредсказуемой.

Весьма вероятно, что хозяева постараются воспользоваться небольшим кризисом, который неожиданно настиг «Урал». Кроме того, у «Рубина» пока «0» в графе набранные очки в Кубке России. Победа подопечных Рахимова за коэффициент 2.41 выглядит наиболее вероятным исходом матча.

Прогноз и ставки на матч Кубка России «Рубин» — «Урал» 29 августа 2023 года

Ротация, к которой наверняка прибегнут главные тренеры команд, не сумеет кардинально повлиять на расстановку сил перед встречей. Вовсю идут разговоры об отставке Рахимова, поэтому победа ему нужна. Вот и поставим на победу «Рубина» в основное время. У Гончаренко будет время разобрать ошибки, и, возможно, поражение «Зениту» вынудит провести эксперименты в Кубке России.

Ставка: победа «Рубина» за 2.41.

Экспресс с коэффициентом 11.32.

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