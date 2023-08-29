«Челси» — «Уимблдон». Маурисио Почеттино не упустит шанс

30 августа состоится матч второго раунда Кубка Англии «Челси» — «Уимблдон». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Челси» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.13. Успех «Уимблдона» оценён экспертами в 22.0. Ставки на ничью принимаются за 8.60.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Англии «Челси» — «Уимблдон» 30 августа 2023 года

Букмекеры уверены, что матч «Челси» — «Уимблдон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.40, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.80. В случае если забьют гости, сыграет коэффициент 2.25. Если не забьют — коэффициент 1.60. Поставить на «обе забьют» в букмекерских конторах можно за 2.30.

Анализ и прогноз на матч второго раунда Кубка Англии «Челси» — «Уимблдон» (30.08.2023)

Миновали матчи 3-го тура английской Премьер-лиги. В ожидании встреч 4-го тура обратим внимание на Кубок Англии. 30 августа состоятся пять игр второго раунда турнира. В одной из них на стадионе «Стэмфорд Бридж» «Челси» примет «Уимблдон». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

«Челси» мало чем отличается от прошлогоднего себя. В трёх матчах чемпионата Англии он сыграл вничью с «Ливерпулем» (1:1), уступил «Вест Хэму» (1:3), на 67-й минуте оставшемуся в меньшинстве, а также разгромил «Лутон Таун» (3:0), который в прошлом сезоне выступал в Чемпионшипе.

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«Шляпники» допустили огромное количество ошибок в обороне, но подопечные Маурисио Почеттино их простили. Они упустили много потенциально голевых моментов. Некоторым игрокам не хватало уверенности в себе, другим — исполнительского мастерства. Третьи вообще пришли в клуб летом и толком ещё не освоились.

Почеттино срочно нужно что-то делать с реализацией. В матчах с более сильными командами так просто не будет. Аргентинский специалист заметно улучшил физику и игру команды в пас. Что касается владения мячом и создания атак, тут к «аристократам» не придраться. Однако им не хватает правильных решений в завершающей стадии.

В матче с «Лутоном» результат, по сути, сделал один футболист — Рахим Стерлинг. Он оформил дубль, забив один из голов после индивидуального сольного прохода. Также нападающий записал на свой счёт результативную передачу. А кто будет тащить «аристократов» в предстоящем матче? Стерлинг вряд ли появится на поле.

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Почеттино, скорее всего, выделит футболисту отдых в преддверии встречи с «Ноттингем Форест» в АПЛ, которая состоится через три дня после игры с «Уимблдоном». Наверняка получат шанс проявить себя молодые футболисты, такие как Михаил Мудрик. В последнем матче он не смог принять участия из-за травмы.

Почеттино отметил, что украинец получил незначительное повреждение и пропустит всего несколько дней. Велика вероятность, что в игре с «Уимблдоном» он появится на поле. Маурисио доверяет Мудрику, но не подведёт ли его футболист? Приобретённый за огромные деньги хавбек в составе «Челси» до сих пор не забил ни одного гола в официальных встречах. Лучше шанс исправиться трудно и представить.

По итогам позапрошлого сезона «Уимблдон» занял предпоследнее место в Первой лиге и спустился в четвёртый по значимости дивизион Англии. С тех пор дела стали только хуже. По итогам минувшего розыгрыша турнира клуб финишировал в непосредственной близости от зоны вылета в Национальную лигу — на 21-й строчке.

В пяти матчах нового сезона Второй лиги «Уимблдон» сыграл вничью с «Гримсби Таун» (0:0), «Рексемом» (1:1) и «Форест Грин Роверс» (1:1), а также победил «Колчестер Юнайтед» (2:0) и «Саттон Юнайтед» (3:0). Результаты, на первый взгляд, неплохие, но в соперниках были преимущественно аутсайдеры.

«Рексем» впервые за долгие годы вернулся во Вторую лигу. «Форест Грин Роверс», напротив, вылетел из Первой лиги. А «Колчестер» и «Саттон» по итогам минувшего сезона финишировали в нижней части турнирной таблицы.

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В Кубке Англии «Уимблдон» на домашнем стадионе далеко не без удачи победил середняка Чемпионшипа «Ковентри» (2:1). К 85-й минуте он проигрывал со счётом 0:1. На выезде «Уимблдону» вряд ли удастся что-либо противопоставить «Челси». Поставить на победу «аристократов» с форой (-2.5) можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.10.

Прогноз и ставки на матч Кубка Англии «Челси» — «Уимблдон» 30 августа 2023 года

Встретятся команды совсем разного класса. «Челси» выглядит явным фаворитом. У него намного больше ресурсов и лучше рисунок футбола. Почеттино может смело экспериментировать. На итоговом результате встречи это отразиться не должно. Сенсации не ждём. Скорее всего, «аристократы» обыграют «Уимблдон» так же, как и «Лутон». Только забьют, может быть, ещё больше.

Ставка: победа «Челси» с форой (-2.5) за 2.10.

Экспресс с коэффициентом 11.18.

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