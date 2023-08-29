«Ахмат» — «Крылья Советов». С Ромащенко стало лучше

30 августа состоится матч 3-го тура группового этапа Кубка России «Ахмат» — «Крылья Советов». Начало игры — в 17:15 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу грозненцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.12. Успех самарцев оценён экспертами в 3.60. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Ахмат» — «Крылья Советов» 30 августа 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Ахмат» — «Крылья Советов» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.04. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.20. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.38. Поставить на «обе забьют» можно за 1.70.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура группового этапа Кубка России «Ахмат» — «Крылья Советов» (30.08.2023)

Фонбет Кубок России . Группа C Фонбет Кубок России . Группа C 30 августа 2023, среда. 17:15 МСК Ахмат Грозный Не начался Крылья Советов Самара Кто победит в основное время? П1 X П2

Позади матчи 6-го тура Российской Премьер-Лиги. На 30 августа запланированы четыре встречи 3-го тура группового этапа Кубка России. В одной из них на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном «Ахмат» примет «Крылья Советов». Стартовый свисток запланирован на 17:15 мск.

В стартовых четырёх турах чемпионата России грозненцы победил только «Сочи» (2:1). Проиграли «Крыльям Советов» (1:2), ЦСКА (2:3) и «Пари НН» (0:2). Также «зелёные» уступили «Зениту» (0:2) и «Балтике» (0:2) в Кубке России.

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Руководство «Ахмата» не стало откладывать дело в долгий ящик и уволило Сергея Ташуева из-за неудовлетворительных результатов. Это была первая отставка сезона в РПЛ. Новым главным тренером грозненской команды стал Мирослав Ромащенко, долгое время работавший помощником Станислава Черчесова.

Назначение Ромащенко взбодрило «Ахмат». В последних двух турах чемпионата России он разгромил «Оренбург» (4:0) и сыграл вничью со «Спартаком» (0:0), на выезде. Местами грозненцы смотрелись лучше «народной команды». Они опаснее атаковали и имели более очевидные шансы забить.

Улучшение результатов и игры команды — это очень хороший знак, но впереди у Ромащенко ещё немало работы. В первую очередь хорошо бы подтянуть игру в обороне. В нападении у них всё замечательно. Они остро атакуют, но слишком многое позволяют соперникам у своих ворот.

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Голкипер «Ахмата» Гиорги Шелия после матча со «Спартаком» похвалил партнёров по команде. Он сказал, что защитники в этот день были топ, все до единого. Конечно, в словах вратаря есть доля правды. Однако также стоит отметить, что красно-белые загубили множество моментов.

«Крылья Советов», в свою очередь, в шести матчах чемпионата России, помимо «Ахмата», обыграли «Ростов» (5:1) и «Балтику» (2:1). Вничью они сыграли с «Динамо» (3:3) и «Локомотивом» (1:1). Уступили «Рубину» (1:2). Таким образом, самарцы расположились на четвёртой строчке в турнирной таблице.

Однако в Кубке России они обидно проиграли «Балтике» (2:3) и «Зениту» (0:1). В обоих случаях нанесли больше ударов, в частности в створ, но немного не повезло. Есть и положительные моменты. Например, «Крыльям Советов» стали реже докучать проблемы с реализацией.

Теперь отлаженная Игорем Осинькиным красивая комбинационная игра гораздо чаще приносит плоды, чем в прошлом сезоне. Это также связано с летними усилениями состава. В команде стало больше результативных футболистов. Кстати, на подходе трансфер ещё одного новичка.

Сообщается, что самарцы близки к приобретению аргентинского полузащитника Сантьяго Толосы. Однако пополнит состав «Крыльев Советов», скорее всего, только в сентябре, во время паузы на игры сборных. К тому моменту должен оправиться от повреждения Владимир Писарский.

Помимо него, в лазарет угодил лучший дриблёр РПЛ Бенхамин Гарре. На его счету 45 попыток пойти в обводку, и при этом 30 раз аргентинец делал это удачно. Потеря неприятная. Однако даже без него самарцы одержали результативную победу в матче с компактно обороняющейся «Балтикой».

Скорее всего, результативным получится и предстоящий матч. Поставить на ОЗ + ТБ 2.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.12. Три из четырёх последних очных встреч закончились именно так. В восьми матчах этого сезона самарцы забили 16 мячей, но пропустили немало — 13.

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Грозненцы за этот же период времени забили девять голов, пропустив 13. В предстоящем матче они вряд ли будут скромничать. Дело в том, что «зелёные» замыкают турнирную таблицу группового этапа Кубка России. Им позарез нужна победа для того, чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф.

Прогноз и ставки на матч Кубка России «Ахмат» — «Крылья Советов» 30 августа 2023 года

У команд примерно одинаковые шансы на победу. «Ахмат» воодушевлён сменой тренера. На домашнем стадионе он наверняка сумеет забить гол или два. Атака у грозненцев мощная, но вот в обороне есть проблемы. У «Крыльев Советов» наладились дела с завершением. Они начали много забивать, даже несмотря на серьёзные кадровые потери. Статистика очных встреч свидетельствуют в пользу голов с обеих сторон и результативного исхода игры.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 2.12.

Экспресс с коэффициентом 11.18.

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