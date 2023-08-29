«Сочи» — ЦСКА. Федотов допустит недооценку?

Армейцам не хватает глубины состава. В Кубке они вновь могут дать шанс молодёжи.

30 августа состоится матч Кубка России «Сочи» — ЦСКА. Начало – в 17:15 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами красно-синих: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно за 2.38. Успех сочинцев оценивается коэффициентом 3.10. Поставить на ничью предлагают за 3.40.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Сочи» — ЦСКА 30 августа 2023 года

Букмекеры склоняются к тому, что матч «Сочи» — ЦСКА вряд ли получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.91, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.95. Если забьют сочинцы, сыграет коэффициент 1.35. Гол москвичей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.25. Поставить на «обе забьют» можно за 1.77.

Анализ и прогноз на матч Кубка России «Сочи» — ЦСКА (30.08.2023)

Фонбет Кубок России . Группа A Фонбет Кубок России . Группа A 30 августа 2023, среда. 17:15 МСК Сочи Сочи Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Матч Кубка России «Сочи» — ЦСКА состоится 30 августа в Оренбурге на стадионе «Газовик». Стартовый свисток прозвучит в 17:15 мск. Южане продолжают перестройку с Дмитрием Хохловым, усилившись легионерами. В обновлённом составе сочинцы победили лишь в трёх из восьми встреч.

Стоит отметить, что в последних встречах «барсы» смотрелись весьма неплохо, прибавив в атаке. В частности, в последнем матче с «Локомотивом» (0:1) подопечные Хохлова не уступали сопернику во владении мячом и опасно действовали в штрафной. Они нанесли девять ударов по воротам, но защита железнодорожников была на высоте, заблокировав их все.

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ЦСКА вырос под руководством Владимира Федотова, завершив минувший розыгрыш РПЛ на втором месте, а также победив в Кубке страны. Однако на старте текущего сезона армейцы нестабильны. Они выиграли лишь половину официальных матчей — обыграли «Ахмат» (3:2), «Локомотив» (4:1) и «Сочи» (3:1) в РПЛ, а также «Оренбург» (6:0) в Кубке России.

Красно-синие лишь раз сохранили ворота в неприкосновенности, пропустив 11 мячей. Федотов отмечает, что его подопечные медлительны в принятии решений, а ему не хватает глубины состава. Наглядной иллюстрацией была скамейка запасных в недавнем матче с «Оренбургом», которая наполовину состояла из игроков младше 21 года.

ЦСКА в межсезонье был пассивен на трансферном рынке. На текущий момент состав армейцев пополнили лишь два футболиста — узбекский вингер Аббосбек Файзуллаев и чилиец Виктор Давила. По слухам, будут ещё усиления. В основном южноамериканскими футболистами.

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Армейцы при медианных показателям активности демонстрируют завидную результативность. В шести матчах РПЛ футболисты нанесли 73 удара по воротам, из которых 30 пришлись в створ. Забили 13 голов — во многом благодаря ударной игре Антона Заболотного и Фёдора Чалова. На счету 32-летнего форварда три гола и один ассист, а 25-летний нападающий записал в актив четыре мяча и одну голевую передачу.

«Сочи» и ЦСКА провели 13 очных встреч. Москвичи записали в актив семь побед, и два матча закончились вничью. Разность забитых и пропущенных мячей — 20:17 в пользу команды Федотова. Последняя личная встреча в 4-м туре текущего розыгрыша РПЛ закончилась победой ЦСКА со счётом 3:1.

Армейцы не отличаются стабильностью результатов на старте сезона из-за кадровых проблем и недостаточной надёжности в обороне. Дмитрию Хохлову с «Сочи» удалось устранить бóльшую часть недочётов, оставленных ему в наследство от прошлого наставника. Заметен прогресс в атаке. Недооценивать южан в родных стенах не стоит. Рекомендуем ставку на обе забьют за 1.77.

Прогноз и ставки на матч Кубка России «Сочи» — ЦСКА 30 августа 2023 года

ЦСКА выступает с переменным успехом, допуская много ошибок в обороне. В кубковых встречах Федотов активно ротирует состав, предоставляя много времени молодёжи. Команда Хохлова прибавляет в атаке и способна создать несколько опасных моментов. В последних матчах она смотрелась неплохо, поэтому при поддержке родных трибун недооценивать «Сочи» не стоит. Отсюда ставка на обе забьют за 1.77.

Ставка: обе забьют за 1.77.

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