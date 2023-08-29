Экспресс на Кубок России с коэффициентом 10.2: у Абаскаля и Гончаренко чёрная полоса

29 августа стартует очередной тур группового этапа Кубка России. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 10.2 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч Кубка России «Факел» – «Оренбург»

«Факел» полностью провалил стартовый отрезок сезона, потерпев четыре поражения подряд. От той формы, которую подопечные Вадима Евсеева демонстрировали весной, не осталось почти и следа. Тем не менее сейчас команда начала набирать обороты, постепенно нормализуется кадровая ситуация, и тренер может положиться на всех ключевых игроков. Результат тоже не заставил себя ждать.

10 лучших прогнозов на сегодня.

В четырёх последних играх у воронежцев две победы и всего одно поражение. При этом хозяева обыграли ЦСКА в Кубке России, а также не проиграли «Краснодару» в чемпионате (0:0). Кроме того, в матче с «Зенитом» (0:2) они тоже смотрелись уверенно, но с натиском петербуржцев в итоге не справились. Календарь позволяет «Факелу» продлить беспроигрышную серию.

«Оренбург» пока совершенно не справляется с потерей главного тренера, с которым закрепился в середине турнирной таблицы. В восьми встречах нынешнего сезона у «Оренбурга» только одна победа, с Иржи Ярошиком пришлось расстаться, и теперь будущее команды туманно. Оборона всё так же регулярно проваливается, пропуская по два гола, но в атаке процент реализации заметно упал. Рассмотрим победу хозяев с коэффициентом 2.35.

Прогноз на матч Кубка России «Спартак» — «Динамо»

«Спартак» в нынешнем сезоне пока в противоречивой форме. С одной стороны, у команды было всё хорошо в плане результатов – пять побед в пяти первых матчах. С другой — качество игры красно-белых оставляет желать лучшего, Гильермо Абаскаль постоянно экспериментирует со схемами и основным составом.

Лучшие экспрессы на сегодня.

Сейчас у хозяев серия без побед уже насчитывает три встречи: проиграли «Уралу» и «Зениту», а также не смогли забить «Ахмату». Проблемы с обороной «Спартак» преследуют очень давно, в среднем команда пропускает больше двух голов за встречу. Только от «Пари НН» в матче Кубка России было пропущено четыре мяча (5:4). В дерби с «Динамо» в нынешней форме вновь будет сложно.

Бело-голубые, в отличие от соперника, продолжают прогрессировать под руководством Марцела Лички, гости уже адаптировались к новому игровому стилю и давно не проигрывают. «Динамо» не терпело поражений в основное время на протяжении семи встреч во всех турнирах, одержав четыре победы. В среднем за этот период гости забивали больше двух мячей за игру. Поэтому основной ставкой рассмотрим то, что «Динамо» не проиграет, с коэффициентом 1.91.

Прогноз на матч Кубка России «Рубин» — «Урал»

Программу 3-го тура Кубка России открывает матч в Казани, который состоится в разгар рабочего дня, что сильно повлияет на масштабы домашней поддержки. При этом и «Рубин», и «Урал» доигрывали свои матчи в рамках РПЛ менее чем за трое суток до стартового свистка на «Ак Барс Арене». Этот факт побудит обоих тренеров прибегнуть к масштабной ротации состава.

«Рубин» находится в более выгодном положении. Свой предыдущий матч казанцы проводили дома, а подготовка ко встрече с «Уралом» проходит на хорошем эмоциональном фоне. «Рубин» прервал серию из трёх поражений двумя домашними победами над «Крыльями Советов» (2:1) и ничьей с «Динамо» (2:2). Игра с московской командой вышла драматичной. «Рубин» повёл в счёте, но после того, как соперник остался в меньшинстве, казанцы умудрились пропустить два мяча, однако в итоге спасли ничью на пятой добавленной минуте.

«Урал» едет в Казань опустошённым после разгромного поражения от «Зенита» в Санкт-Петербурге. Счёт 4:0 в пользу соперника даже не в полной мере отражает происходившее на поле. При этом до матча с «Зенитом» екатеринбуржцы выиграли четыре матча подряд. Плотный график бьёт по «Уралу», ведь у команды Виктора Гончаренко нет большой глубины состава, а белорусский тренер не сторонник обширной ротации. Таким образом, у «Рубина» есть отличная возможность продолжить серию домашних матчей победой. Коэффициент 2.45.

Экспресс на матчи 29 августа

Ставка 1: победа «Факела» в матче с «Оренбургом» за 2.35.

Ставка 2: «Динамо» не проиграет «Спартаку» за 1.91.

Ставка 3: победа «Рубина» в матче с «Уралом» за 2.45.

Общий коэффициент: 2.35 Х 1.91 Х 2.45 = 10.2.

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