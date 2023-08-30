ПАОК — «Хартс». Оздоев накажет шотландцев за отказ в визе

Россиянин не смог принять участия в первом матче из-за возможной дополнительной проверки. И всё равно не помогло!

31 августа состоится ответный матч раунда плей-офф Лиги конференций ПАОК — «Хартс». Начало игры — в 20:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу ПАОКа в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.50. Успех «Хартса» оценён экспертами в 6.30. Ставки на ничью принимаются за 4.50.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч отбора Лиги конференций ПАОК — «Хартс» 31 августа 2023 года

Букмекеры считают, что матч ПАОК — «Хартс» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.08. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.10. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.63. Поставить на «обе забьют» можно за 1.87.

Анализ и прогноз на матч раунда плей-офф Лиги конференций ПАОК — «Хартс» (31.08.2023)

Совсем скоро стартует групповой этап Лиги конференций. На 31 августа запланировано множество ответных встреч раунда плей-офф турнира. Среди прочих выделяется матч, в котором на стадионе «Тумба» в городе Салоники померяются силами местный ПАОК и «Хартс». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.

В первой встрече, несмотря на то, что она проходила в Шотландии, ПАОК одержал победу со счётом 2:1. Примечательно, что не смог принять участия в матче приобретённый греческой командой этим летом у «Фатих Карагюмрюк» полузащитник Магомед Оздоев. Ему отказали в выдаче визы в Шотландию.

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Как только россиянин присоединился к ПАОКу, Рэзван Луческу дал чётко понять, что возлагает на него очень большие надежды. Не прошло и четырёх дней после трансфера, как Оздоев дебютировал в составе «двуглавых орлов Севера» в матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций с крепким «Хайдуком».

Позднее Рэзван признался, что впервые задействовал игрока, пришедшего в команду за три дня до игры. Он подчеркнул, что это был большой риск, ведь было неизвестно сможет ли россиянин сходу найти взаимопонимание с партнёрами по команде. Однако всё прошло благополучно. Магомед адаптировался моментально.

Вскоре Оздоев стал основообразующим игроком ПАОКа. В двух матчах чемпионата Греции он отыграл по 90 минут и помог своей новой команде победить «Астерас» (3:0) и «Кифисию» (2:1). Не исключено, что в предстоящем матче россиянин выступит с особым настроем. Шотландской команде несдобровать.

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Даже отсутствие основообразующего полузащитника ПАОКа не помогло «Хартс» избежать поражения. Он создал меньше потенциально голевых ударов, а также нанёс меньше ударов в створ, чем соперник. Судя по всему, в этом сезоне «сердца» останутся без евровесны. На выезде обыграть чёрно-белых им вряд ли удастся.

В 36 матчах минувшего розыгрыша чемпионата Шотландии в гостях клуб из Эдинбурга одержал только шесть побед и 13 раз сыграл вничью. За этот период времени он забил 36 мячей, а сам пропустил целых 56. Если в первенстве у «сердец» возникают такие большие проблемы с выездами, то что говорить о международной арене.

К слову, в последних 11 матчах в еврокубковых турнирах тёмно-бордовые обыграли только латвийский РФШ (2:0 и 2:1) и «Русенборг» (2:0). Во всех остальных случаях они потерпели поражения. За этот отрезок времени забили всего лишь 12 мячей. Сами пропустили в два раза больше.

ПАОК выступает на евроарене гораздо успешнее. В позапрошлом розыгрыше Лиги конференций под руководством Рэзвана Луческу он добрался до 1/4 финала. На предыдущих стадиях команда из Эдинбурга обыграла ряд сильных соперников. В текущем сезоне она набрала отменный ход. Главное — не сбавлять обороты.

Поставить на победу чёрно-белых в грядущей встрече с форой (-1.5) можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.30. В 31 матче в минувшем розыгрыше чемпионата Греции дома «двуглавые орлы Севера» потерпели только пять поражений и шесть раз сыграли вничью. За этот период времени они забили 56 голов, а пропустили только 22 мяча.

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На предыдущих стадиях текущего розыгрыша Лиги конференций подопечные Рэзвана Луческу на выезде сыграли вничью с «Бейтаром» (0:0) и «Хайдуком» (0:0). На домашнем стадионе они разгромили оба клуба. Полагаем, уверенно выиграют и в этот раз.

Прогноз и ставки на матч квалификации Лиги конференций ПАОК — «Хартс» 31 августа 2023 года

Если на выезде ПАОК обыграл «Хартс» без Оздоева, то на домашнем стадионе, да ещё и с россиянином, он, вероятнее всего, одержит разгромную победу. У тёмно-бордовых наблюдаются очень большие проблемы с выездами. «Двуглавые орлы Севера» гораздо успешнее, чем «сердца» выступают на евроарене. Да и в принципе, сейчас они на подъёме. Ждём, что чёрно-белые уверенно пройдут дальше и наведут ещё немало шороху в Лиге конференций.

Ставка: победа ПАОКа с форой (-1.5) за 2.30.

Экспресс с коэффициентом 9.58.

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