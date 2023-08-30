«Бешикташ» — «Динамо». Зайнутдинов преподаст урок тренеру киевлян

После поражения в первом матче Луческу наговорил лишнего. В ответной игре его будет ждать холодный приём.

31 августа состоится ответный матч плей-офф Лиги конференций «Бешикташ» — «Динамо» Киев. Начало игры — в 21:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу чёрно-белых в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.55. Успех бело-синих оценён экспертами в 5.70. Ставки на ничью принимаются за 4.40.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч отбора Лиги конференций «Бешикташ» — «Динамо» К 31 августа 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Бешикташ» — «Динамо» Киев получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.69, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.17. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.09. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.54. Поставить на «обе забьют» можно за 1.76.

Анализ и прогноз на матч раунда плей-офф Лиги конференций «Бешикташ» — «Динамо» К (31.08.2023)

Совсем скоро стартует групповой этап Лиги конференций. На 31 августа запланировано множество ответных встреч раунда плей-офф турнира. Среди прочих выделяется матч, в котором на стадионе «Водафон Парк» в Стамбуле местный «Бешикташ» примет киевское «Динамо». Начало игры — в 21:00 мск.

В первом матче «чёрные орлы» выиграли со счётом 3:2. Забитых мячей могло быть ещё больше. Обе команды много атаковали и при этом многое позволяли у своих ворот. Первый гол «Динамо» был отменён из-за небольшого офсайда. Также стоит отдать должное голкиперам — Мерту Гюноку и Георгию Бущану. Они немало выручали.

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Чаще шли вперёд киевляне, но это и неудивительно. Они играли в качестве номинальных хозяев. Нужно было подготовить почву для ответного матча в Турции, однако что-то пошло не так. В компенсированное ко второму тайму время «чёрным орлам» принёс победу совсем недавно приобретённый у московского ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов.

Для полузащитника матч стал первым в составе чёрно-белых. Он появился на поле на 46-й минуте. Шенол Гюнеш высоко оценил дебют Зайнутдинова. Он отметил, что футболист показал себя с лучшей стороны. Не остался в стороне и главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев. Он поздравил Бактиёра с забитым мячом и успехом.

Хочется верить, что в дальнейшем Зайнутдинов будет прогрессировать и играть важную роль в успехах «Бешикташа». Предпосылки к этому имеются. Помимо Бактиёра, летом «чёрные орлы» подписала полузащитника «Ливерпуля» Алекса Окслейда-Чемберлена и нападающего «Милана» Анте Ребича.

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Обновлённый «Бешикташ» пока что не знает поражений. В пяти матчах в Лиге конференций, помимо «Динамо», он обыграл «Тирану» (3:1 и 2:0) и «Нефтчи» (3:1 и 2:1). В каждой из этих встреч отметился результативными действиями Венсан Абубакар. Он забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу.

Ещё с конца прошлого сезона нападающий сборной Камеруна пребывает в замечательной форме. В 16 матчах минувшего розыгрыша чемпионата Турции он отметился 13 забитыми мячами и двумя голевыми передачами. В матче с «Динамо» Абубакар сильно выделялся техникой на фоне остальных игроков.

Настолько, Мирча Луческу в послематчевом интервью позволил себе заявить, что его команда играла не с «Бешикташем», а со сборной Африки. Румынский специалист подчеркнул, что у него в было 11 игроков, которые воспитывались в клубе. Тренера тут же раскритиковали за дискриминацию.

Многие вспомнили, что когда-то Мирча Луческу не брезговал прибегать к помощи бразильцев в «Шахтёре». Позднее он оправдывался, сказав, что никоим образом не недооценивал «Бешикташ». Румын отметил, что, наоборот, хотел сказать, что «чёрные орлы» собрали хорошую команду из иностранцев, а акцент на Африке сделал, чтобы похвалить их трансферную работу.

Однако поверили Луческу далеко не все. В первом интервью чувствовался негативный акцент. В Турции его вряд ли встретят хлебом и солью. Турецкие болельщики в прошлом сезоне и так не жаловали украинскую команду. Поставить на победу «Бешикташа» и тотал больше 1.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.82.

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В защиту самого титулованного действующего главного тренера хочется сказать, что он был разочарован обидным поражением в первой игре. Местами подопечные Мирчи Луческу действительно смотрелись лучше. Однако допускать себе подобные высказывания всё-таки нельзя. Теперь соперник будет сверхмотивирован и наверняка приложит все силы, чтобы наказать румына за громкие слова.

Прогноз и ставки на матч квалификации Лиги конференций «Бешикташ» — «Динамо» К 31 августа 2023 года

Первый матч получился очень результативным. Скорее всего, немало забитых мячей будет и в ответной игре. В прекрасной форме пребывает лидер атаки «Бешикташа». Да и топовые новобранцы постепенно осваиваются. В этот раз киевское «Динамо» вряд ли выступит так же здорово, как в первой встрече. На выезде обыграть турецкую команду — задача не из лёгких порой даже для грандов. А если у неё ещё и имеется дополнительная мотивация, то тем более.

Ставка: победа «Бешикташа» и тотал больше 1.5 мяча за 1.82.

Экспресс с коэффициентом 10.58.

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