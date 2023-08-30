Гаэль Монфис — Андрей Рублёв. Теннисист из России поставит ветерана в тупик

Француз будет до последнего цепляться за результат, но скорость и мощный удар — у восьмой ракетки мира.

31 августа Гаэль Монфис – Андрей Рублёв сыграют в матче второго круга US Open. Начало — не ранее 18:00 мск. Эксперты «Фонбет» в своих прогнозах выделяют фаворитом россиянина: коэффициент на его победу составляет 1.55, а на француза можно поставить за 2.45.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Гаэль Монфис — Андрей Рублёв 31 августа 2023 года

Аналитики «Фонбет» считают, что матч второго круга US Open Гаэль Монфис – Андрей Рублёв получится упорным: ставки на тотал больше 36.5 гейма принимаются за 1.60, а тотал меньше 36.5 гейма оценён экспертами в 2.20. Ставку на победу россиянина с точным счётом 3:0 по сетам можно сделать в «Фонбет» за 3.80, а за регистрацию букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч второго круга US Open Гаэль Монфис — Андрей Рублёв (31.08.2023)

Восьмой номер мирового рейтинга Андрей Рублёв встретится с французским ветераном Гаэлем Монфисом в матче второго круга Открытого чемпионата США.

Россиянин одержал свою первую победу на американском харде, обыграв Артура Казо, после поражения в первом круге Цинциннати.

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Однако в Нью-Йорке Рублёв был настроен по-особенному по отношению к своему молодому французскому сопернику. В неожиданно трудном матче россиянин взял первый сет, проиграв четыре гейма.

Во втором Казо оказал большее сопротивление, выиграв шесть геймов, но Андрей был более выносливым на тай-брейке и дожал француза. Третий сет остался за Рублёвым – 6:1.

Тем временем Монфилс, занимающий 162-е место в рейтинге, после длительного перерыва, связанного с травмой, в четырёх сетах обыграл Таро Дэниэла. Японец взял первый сет со счётом 6:4, но француз отбился, выиграв следующую партию — 6:4, и восстановил паритет.

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В третьем сете Гаэль выиграл легко, отдав всего два гейма, а в четвёртом ему потребовался тай-брейк, чтобы выбить соперника из US Open. Теперь 36-летний теннисист имеет девять побед и восемь поражений в сезоне.

В двух последних очных встречах эти теннисисты поделились победами, причём последнюю встречу в третьем круге в Цинциннати в 2021 году выиграл Рублёв на двух тай-брейках.

Оба теннисиста любят доминировать над соперниками с задней линии корта и имеют схожий стиль игры: большие подачи, мощные удары и хорошее движение, особенно Монфилс, который славится своим элитным атлетизмом.

Хотя Гаэль более опытен, Рублёв имеет преимущество и он более стабильный. В первом круге Андрей одержал уверенную победу в трёх сетах, выиграв 82% своих первых подач. Он также проводит более удачный сезон, чем француз, который стремится вернуться в колею.

Рублёв заявил, что никогда не орёт на тренера.

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