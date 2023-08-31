«Боруссия» Д — «Хайденхайм». Эдин Терзич пойдёт на эксперимент

Тренеру нужно время, чтобы устранить появившиеся с конструированием атак проблемы. В предстоящем матче будут сделаны первые шаги.

1 сентября состоится матч 3-го тура Бундеслиги «Боруссия» Дортмунд — «Хайденхайм». Начало игры — в 21:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Боруссии» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.25. Успех «Хайденхайма» оценён экспертами в 11.5. Ставки на ничью принимаются за 7.20.

Коэффициенты букмекеров на матч Бундеслиги «Боруссия» Д — «Хайденхайм» 1 сентября 2023 года

Букмекеры уверены, что матч «Боруссия» Дортмунд — «Хайденхайм» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.36, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.10. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.02. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.67. Поставить на «обе забьют» можно за 1.77.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура чемпионата Германии «Боруссия» Д — «Хайденхайм» (01.09.2023)

Совсем скоро стартует групповой этап еврокубковых турниров. Пока же всё внимание уделено внутренним аренам. 1 сентября состоится матч, который откроет программу 3-го тура чемпионата Германии. На стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде местная «Боруссия» примет «Хайденхайм». Стартовый свисток прозвучит в 21:30 мск.

В двух матчах Бундеслиги чёрно-жёлтые победили «Кёльн» (1:0) и сыграли вничью с «Бохумом» (1:1). В обеих встречах они выступили не лучшим образом. «Шмели» выиграли по владению мячом, но соперники атаковали гораздо острее. Они нанесли больше ударов в створ и были ближе к тому, чтобы выиграть.

Голкипер дортмундской «Боруссии» Грегор Кобель в этих встречах совершил 10 сейвов. Несколько раз он по-настоящему выручил команду. Также несколько раз мяч попал в каркас ворот жёлто-чёрных. Сами они суммарно нанесли 25 ударов, но только пять из них пришлись в створ.

Забили дортмундцы «Кёльну» и «Бохуму» не без доли везения. В первом случае после розыгрыша углового мяч очень удачно срезался с ноги Дониэлла Малена и попал в девятку. Во втором, после дальнего удара всё того же Малена, мяч нырнул под рукой у не успевшего среагировать голкипера команды соперника Мануэля Римана.

В первую очередь спад связан с уходом ведущего полузащитника Джуда Беллингема в мадридский «Реал». Как бы ни старался Эдин Терзич, пока что компенсировать потерю креативного хавбека не выходит. В товарищеских матчах и во встрече первого раунда Кубка Германии с «Шоттом» (6:1) у его подопечных не возникло никаких трудностей. Зато, как только стартовала Бундеслига, проблемы всплыли на поверхность.

Благо для «шмелей», грядущий соперник не может похвастаться надёжностью в обороне. «Хайденхайм» был основан целых 177 лет назад, но бóльшую часть истории он провёл в низших лигах Германии. Клуб преодолел очень тернистый путь для того, чтобы по итогам прошлого сезона занять первое место во Второй Бундеслиге и получить путёвку в элитный дивизион.

Развязка получилась очень драматичной. Всё решалось в матче заключительного тура. Помимо «Хайденхайма», претендовал на выход в Бундеслигу «Гамбург». Команды располагались на втором и третьем местах в турнирной таблице. Лидировал «Дармштадт».

«Гамбург» выиграл в матче заключительного тура и поднялся на вторую строчку в таблице. Тысячи ликующих болельщиков выбежали на поле. «Хайденхайм» к 90-й минуте уступал «Яну» со счётом 1:2. Однако главный арбитр встречи добавил целых 11 минут к основному времени. Клубу этого хватило для того, чтобы забить два мяча и не только отправить «Гамбург» в стыки, но и обойти «Дармштадт».

Новый сезон «Хайденхайм» начал очень позитивно — крупно обыграв «Ростокер» (8:0) в Кубке Германии. На этом хорошие новости заканчиваются. В двух турах чемпионата Германии подопечные Франка Шмидта проиграли «Вольфсбургу» (0:2) и «Хоффенхайму» (2:3).

Впрочем, во встрече с «деревенскими» клуб из города Хайденхайм-на-Бренце оставил после себя приятное впечатление. Он нанёс целых 17 ударов, девять из которых пришлись в створ. К 76-й минуте «Хайденхайм» вёл со счётом 2:0. Будь у него понадёжнее оборона, результат встречи был бы совсем иным.

В двух матчах Бундеслиги подопечные Шмидта позволили нанести по своим воротам 34 удара, 15 из которых пришлись в створ. Поставить на то, что «Боруссия» Дортмунд одержит победу в предстоящем матче и тотал больше 3.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.22.

Скорее всего, голы будут с обеих сторон. У жёлто-чёрных наблюдаются проблемы не только в нападении, но и в обороне. Как мы уже отметили ранее, у Грегора Кобеля во встречах с «Кёльном» и «Бохумом» было много работы. До сих пор голкипер справлялся с ней на отлично, но надолго ли его хватит?

В то же время Эдину Терзичу пора наловчиться обходиться без подспорья Джуда Беллингема. Команда из города Хайденхайм-на-Бренце — подходящий для отлаживаний комбинаций в атаке соперник. У неё проходной двор в защите и намного меньше ресурсов.

Прогноз и ставки на матч Бундеслиги «Боруссия» Д — «Хайденхайм» 1 сентября 2023 года

Скорее всего, матч получится очень результативным. У обеих команд наблюдаются проблемы оборонительного характера. У «Хайденхайма» гораздо хуже комплектация состава, однако гол или два он наверняка сумеет забить. Нападение у него функционирует как надо. «Шмелям», в свою очередь, пора бы прийти в себя и свыкнуться с отсутствием Беллингема.

Ставка: победа «Боруссии» Дортмунд и тотал больше 3.5 мяча за 2.22.